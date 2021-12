Ómicron se está diseminando a una velocidad récord: OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre la rapidez con la que se está diseminando la variante omicron del coronavirus. Ya se ha registrado en 77 países, pero las autoridades dicen que es solo cuestión de días para que vaya apareciendo, literalmente, en todo el mundo.

El doctor Tedros Adhanom, director general de la OMS, dijo que las personas no tienen que tomar esta nueva variante a la ligera: el hecho de que se crea que no desarrolla una forma grave de la enfermedad no quiere decir que todas la personas que la contraigan la experimenten de la misma manera.

«Omicron se está diseminando a una velocidad que no habíamos visto con las variantes anteriores», dijo Adhanom.

Ya se ha visto que la infección con el coronavirus que causa COVID-19 puede tener consecuencias muy distintas, más allá de las variantes, dependiendo de la edad, el estado de salud de las personas y muchos más factores. De hecho lo que ha demostrado ser sin dudas es impredecible.

En una conferencia de prensa, la OMS agregó que más casos siguen tensando a los ya frágiles sistemas de salud, hay que seguir tomando medidas de salud pública para frenar este caos y, eventualmente, a la pandemia.

El organismo la calificó desde que se registró por primera vez en Sudáfrica a principios de noviembre como una «variante preocupante».

En los Estados Unidos, la proporción de casos de omicron está en aumento, según datos revelados el 14 de diciembre por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). A la fecha, representan el 3% de todos los nuevos casos de COVID. Delta todavía es la variante dominante en el país, con el 97% de los casos.

En Latinoamérica, ya se han confirmado casos de COVID por omicron en Argentina, Chile, Brasil, México y Perú. Muchos de ellos vinculados a viajes a Sudáfrica.

Expertos en salud pública aseguran que la vacunación masiva sigue siendo la estrategia para prevenir la aparición de nuevas y poderosas variantes del coronavirus.

Qué son las variantes o cepas de un virus

Los virus cambian constantemente a través de la mutación y siempre se espera que ocurran nuevas variantes de un virus. A veces surgen variantes o cepas que luego desaparecen. Otras veces, persisten por largo tiempo. Se han documentado múltiples variantes del virus que causa COVID-19 en los Estados Unidos y en todo el mundo durante esta pandemia.

La forma que tienen los virus de sobrevivir es cambiar constantemente. A medida que el organismo humano «aprende» a combatirlos a través de la respuesta inmune, de la vacunación, los virus necesitan cambiar para seguir circulando y eguir infectando

Al cambiar, los virus se vuelven más diversos, explican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades(CDC). Los científicos monitorean estos cambios, incluidos los cambios en la superficie del virus. Al estudiar cuidadosamente los virus, pueden aprender cómo los cambios en el virus pueden afectar la forma en que se propaga y la forma en que las personas se contagiarán.

Para explicar este proceso biológico, los CDC visualizan a un virus como un árbol que crece y se ramifica; cada rama del árbol es ligeramente diferente a las demás. Al comparar las ramas, los científicos pueden etiquetarlas según las diferencias. Estas pequeñas diferencias, o variantes, se han estudiado e identificado desde el comienzo de la pandemia de COVID-19.

Algunas variantes permiten que el virus se propague más fácilmente o lo hacen resistente a tratamientos o vacunas. Esas variantes deben controlarse con más atención.