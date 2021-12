Sonda Parker de la NASA «toca el Sol», un hito histórico: Por primera vez una nave espacial vuela a través de la atmósfera del astro rey

–Como un verdadero hito histórico definieron los expertos de la NASA la operación realizada por la sonda Parker, que se convirtió en la primera nave especial que «ha tocado el Sol», tras 3 años de viaje por el universo.

La sonda Parker de la NASA voló a través de la atmósfera superior del Sol, la corona, y «recogio muestras» de partículas y campos magnéticos del astro rey.

?? Our #ParkerSolarProbe has touched the Sun!

For the first time in history, a spacecraft has flown through the Sun’s atmosphere, the corona. Here’s what it means: https://t.co/JOPdn7GTcv

#AGU21 pic.twitter.com/qOdEdIRyaS

— NASA (@NASA) December 14, 2021