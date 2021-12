Llega a su fin el gigante de los aires; fabricación del Airbus A380 no va más

–La línea aérea Emirates recibió el último A380, el gigante de los aires, al cesar su producción por parte de la empresa Airbus, hecho que había anunciado desde 2019, al resultar un fracaso económico.



Este jueves se despacho el último avión, el número 251 de la serie, para la línea aérea Emirate.

Say hello to the newest member of the family! Our 123rd A380, the final to be delivered by @Airbus, is on the way to its new home in Dubai. https://t.co/nF1D9pbozx pic.twitter.com/aSUzY17kah

— Emirates Airline (@emirates) December 16, 2021