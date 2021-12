Perseverance Mars Rover de la NASA hace descubrimientos inesperados en Marte

–Los científicos de la misión Perseverance Mars de la NASA ha hecho inesperados descubrimientos en Marte, el primero de ellos, que el lecho de roca sobre el que ha estado conduciendo el explorador de seis ruedas desde el aterrizaje en febrero, probablemente se haya formado a partir de magma al rojo vivo.

The bedrock of Mars’s Jezero Crater, across which @NASAPersevere has rolled for nearly 10 months, appears to have been formed from red-hot magma—possibly from a long-dormant Martian volcano: https://t.co/eZTESCE59P pic.twitter.com/9FKcR6nXQd

— NASA (@NASA) December 16, 2021