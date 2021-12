«No es conveniente otorgar título minero en Cogua»: Gobernador de Cundinamarca

El gobernador Nicolás García, expresó su negativa al otorgamiento de la licencia ambiental para el otorgamiento de un título minero en el municipio de Cogua, con el que se pretende explotar materiales de construcción, grava y arena, principalmente, debido a que ese predio estaría ubicado en áreas protegidas.

«Saludamos a toda la querida comunidad de Cogua que participa en la Audiencia Pública para analizar la solicitud de un título minero en el municipio, ante lo cual he expresado, desde hace ya varios meses, mi posición, afirmando que no es conveniente otorgar ese título minero, pues parte de ese predio se encuentra en un área protegida, en el área del Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas -POMCA, que, además, afectaría cuatro afluentes entre ellos el río Neusa, y, por supuesto, se deben tener en cuenta los argumentos técnicos que consideran que no se debe otorgar ese título minero y, de manera especial, la negativa de la comunidad a este proceso», destacó el Gobernador Nicolás García.

El Gobernador agregó que el proceso sigue, bajo el título minero No. EIJ151, compuesto por 179 hectáreas que pasa por el Rio Neusa, Rio Viejo, Barragana y Quebrada Cajón, título que se encuentra dentro del POMCA del Río Bogotá en un 61.50% en área de conservación y protección ambiental, que se verían afectados en sus niveles freáticos y acuíferos debido a que la explotación sería de 8.5 metros.