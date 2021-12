Tragedia sacude a Australia: Mueren 5 niños que jugaban en una atracción inflable al ser elevada por ráfaga de viento

–Tres niños y dos niñas fueron víctimas mortales de una tragedia que conmocionó a Australia. Los cinco menores murieron y 9 más resultaron heridos después de que el viento levantara una atracción inflable (un castillo de salto) y la lanzara al aire en la celebración de fin de año en una escuela primaria de Tasmania.



Según informaron medios locales, había unos 40 estudiantes participando en las actividades de fin de año cuando el equipo inflable se elevó en el aire.

Varios estudiantes de quinto y sexto grado cayeron desde una altura de unos 10 metros, sufriendo graves lesiones, cuando el viento hizo volar el castillo de salto en el aire en la escuela primaria Hillcrest en Devonport, en el noroeste del estado.

La policía confirmó que cuatro estudiantes murieron en el acto y en la noche de este jueves falleció otro de los menores en el hospital, lo que elevó el número de muertos a cinco.

«Se suponía que estos niños estaban celebrando su último día de escuela primaria, en cambio, todos estamos de luto por su pérdida», aseguró el comisionado de policía de Tasmania, Darren Hine.

La policía no ha confirmado qué se usó para anclar el castillo de salto y no ha revelado las edades de los niños involucrados.

El forense ha asistido a la escena en la escuela primaria, con una investigación policial en curso sobre cómo ocurrió el incidente.

El comisionado Hine dijo que la investigación tomará «bastante tiempo».

La policía ha revelado más detalles sobre el terrible accidente en el norte de Tasmania, donde cinco niños murieron cuando un castillo de salto fue levantado en el aire por una extraña ráfaga de viento.

Awful scene at Tasmania’s Hillcrest Primary School. Multiple students seriously injured after a jumping castle flipped in a gust of wind @abcnews pic.twitter.com/OTsRUzmDym

— Monte Bovill (@MonteBovill) December 16, 2021