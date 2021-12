Corte Suprema niega amparo de tutela al senador Benedetti contra la Sala de Instrucción por proceso por enriquecimiento ilícito

–La Corte Suprema de Justicia determinó que una tutela interpuesta por el senador Armando Benedetti contra Sala de Instrucción por el delito de “enriquecimiento ilícito» que se le inició, es improcedente.



En la providencia el alto tribunal precisa que este medio excepcional de la tutela no es mecanismo idóneo para plantear asuntos sobre proceso penal en su contra, en el que cuenta con recursos de defensa judicial.

En la acción de tutela, el congresista Armando Benedetti Villaneda demanda a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema De Justicia, emitir un pronunciamiento sobre: i) “las PRUEBAS solicitadas por la bancada de la Defensa durante la etapa de instrucción”, ii) la solicitud de NULIDAD (…) de los informes de Policía Judicial No. 00327-03 del 13 agosto de 2021; No. 00327-04 del 20 agosto de 2021 y No. 00327-005 del 13 de septiembre de 2021”; y “Se EXHORTE” para que se adelanten “los actos investigativos correspondientes, para indagar si el incremento patrimonial presuntamente ilícito es consecuencia de la actividad derivada del ejercicio del cargo o de la función” de Congresista; y se “ABSTENGAN de filtrar información relativa al proceso investigativo con radicado 00327 a medios de comunicación, teniendo en cuenta el carácter reservado de este estadio procesal”.

Benedetti argumenta que la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia inició en su contra una causa criminal por el delito de “enriquecimiento ilícito de servidor público”, por hechos que datan “desde el año 2002, fecha en la cual inició su labor en el Congreso hasta la fecha actual.

Señala que, dentro de ese decurso, el 11 de marzo de 2021, se emitió “resolución de apertura de instrucción” cuya investigación recae por “la compra de un apartamento ubicado en la transversal 3 No. 85-10 (Altos del Retiro) en la ciudad de Bogotá”.

Asevera igualmente que, luego de haber rendido la correspondiente indagatoria, su defensor solicitó a la convocada “tomar declaración a diferentes testigos

presenciales y técnicos” distintos a los señalados por el ente acusador; sin embargo, “a la fecha de radicación de la presente acción constitucional y habiendo transcurrido la mitad del término que le otorga la ley para adelantar la etapa de instrucción (18 meses)”, la corporación cuestionada “ha decidido ignorar por completo” ese pedimento.

Bedetti afirma que el 24 de septiembre pasado su defensor requirió la nulidad de los informes periciales allegados por “funcionarias designadas para ello como miembros de la Unidad de Apoyo Investigativo de la Sala Especial de Instrucción”; empero, la convocada no ha emitido pronunciamiento alguno al respecto, aun cuando ha realizado actuaciones tendientes a materializar las

medidas cautelares decretadas sobre algunos de sus bienes.

Sostiene que el “rumbo investigativo” adelantado en su contra es incorrecto, pues el mismo se ha encaminado a establecer “un incremento patrimonial” que no

tiene relación con su función de “Senador de la República”, por tanto, es evidente que la conducta a él endilgada “realmente es atípica”, situación que quebranta sus derechos al “buen nombre y honra”, más aún cuando, “presuntamente”, es la misma colegiatura censurada quien “ha filtrado información” a los medios de comunicación sobre “actos procesales de carácter reservado”.

Al rechazar la tutela, la corte afirma que este no es el mecanismo idóneo para dilucidar aspectos como los planteados por el promotor de la tutela, referente a la atipicidad de la conducta a él endilgada, ya que la ley penal ofrece a los sujetos procesales precisas herramientas de defensa judicial para que expongan ante el juez natural sus argumentaciones o inconformidades, sin que las mismas puedan ser soslayadas so pretexto de invocar vulneración de los derechos fundamentales.

Por otra parte, destaca que de los hechos narrados por el actor no se extracta la presencia de un perjuicio irremediable que imponga la adopción de medidas de

protección. Memórese que la jurisprudencia constitucional ha señalado que para la cabida de la tutela como mecanismo transitorio deben acreditarse los siguientes supuestos, que se hallan ausentes en esta ocasión.

La Corte advierte que ha aplicado varios criterios para determinar su existencia y al respecto precisa: “la inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los

derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situación fáctica que legitima la acción de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protección de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados”.

Lo anterior es suficiente para denegará el amparo constitucional solicitado, concluye la Corte Suprema.