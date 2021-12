Estos son los candidatos inscritos para las elecciones de Congreso supuestamente cuestionados por sus antecedentes judiciales, disciplinarios y fiscales

–Como lo informamos oportunamente aquí en la web de Radio Santo Fe, la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, en desarrollo de un seguimiento y monitoreo a las elecciones de Congreso del próximo año, hizo un detenido análisis sobre los candidatos inscritos, identificando a los que supuestamente están inhabilitados para ser elegidos por sus antecedentes judiciales, disciplinarios y fiscales.



En su informe «Los herederos y las herederas de todas las formas de corrupción», en total «reseña» 108 candidatas y candidatos que obtuvieron el aval de partidos o movimientos independientes, con el apoyo de clanes políticos, y que, según Pares, «cuentan con uno o varios cuestionamientos para aspirar a las elecciones del Congreso de 2022 y que, además, podrían significar un riesgo para la democracia en Colombia».

La lista de candidatos, cada uno con el respectivo cuestionamiento, es la siguientes:

PARTIDO CAMBIO RADICAL

1. Daira de Jesús Galvis Méndez

Es abogada de la Universidad del Atlántico.

Cuestionamiento: Fue abogada de Enilce López, «La Gata», condenada por el delito de lavado de activos, homicidio y nexos con las AUC.

Cuestionamiento: Fue abogada de Enlice López, «La Gata», condenada por el delito de lavado de activos, homicidio y nexos con las AUC. “La Gata” logró

monopolizar a sangre y fuego el negocio del chance en la costa atlántica, asesinando a empresarios rivales y construyendo un imperio de terror. En el 2014 fue apoyada por Silfredo Morales, ex alcalde de María la Baja, quien fue condenado por peculado por apropiación y celebración indebida de contratos.

Por otro lado, en el 2019 fue investigada formalmente por la Corte Suprema de Justicia por nexos con paramilitares en el año 2006. Al ser llamada a indagatoria, Galvis pidió que su proceso fuera trasladado a la JEP. El 9 de septiembre de 2021 la JEP decidió correr traslado del escrito presentado por Galvis.

2. Ana María Castañeda Gómez

Es administradora de empresas y especialista en Gerencia Pública de la Corporación Universitaria del Caribe (CECAR).

Cuestionamiento: Es heredera del caudal político de su esposo, Mario Alberto Fernández Alcocer. Cuenta con una investigación ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por presuntos nexos con grupos paramilitares. Al respecto, hubo

una denuncia en el 2011 contra Fernández Alcocer, realizada por un grupo de ciudadanos que afirmaron que “Mario Fernández era visitante asiduo del

campamento paramilitar en Santa Fe de Ralito, dado su cercanía con Carlos Mario García Ávila, alias “Gonzalo” jefe político del Bloque Norte y aliado de Edgar Ignacio Fierro, alias “Don Antonio” en la conformación del fracasado Frente Social y Político por la Paz de Bolívar y Sucre en el 2006”. En la misma denuncia, el grupo de ciudadanos señaló al senador como el responsable de la entrada al municipio de Sincelejo de la “Banda de los 40”, la retaguardia de “Jorge 40” que controlaba el cobro de las rutas de embarque de la cocaína en

el golfo del Morrosquillo. Si bien esta investigación fue archivada, sobre la que pesa en su contra desde 2016, por hechos relacionados, se desconocen sus

avances. En marzo del 2015, según anuncios en prensa, el científico Miguel Antonio Leyva denunció ante la Fiscalía amenazas en su contra por parte de” Los

Urabeños” quienes al parecer tenían una relación cercana con el secretario de la alcaldía, Fabio Araque, quien presuntamente era el intermediario entre el Senador Mario Fernández y Gustavo Adolfo Gil, miembro de un cartel internacional de drogas en Bélgica.

3. Carlos Abraham Jiménez López

Es ingeniero electricista de la Universidad del Valle

Cuestionamiento: Las alianzas van más allá del año electoral pues, según Cuestión Pública (2020), el senador Jiménez López ha impulsado artículos en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 que pueden beneficiar a Asojuegos, cuyo

presidente es el exsenador Juan Carlos Restrepo Escobar. En el 2018 fue objeto

de una indagación preliminar de la Corte Suprema de Justicia, correspondiente

a un expediente contra él y otros 230 congresistas por presuntamente ser

beneficiario de contratos con “cupos indicativos”y nombramientos en cargos

públicos relacionados con la reelección de Santos y el proceso de paz.

4. Carlos Julio González Villa

Es psicólogo especializado en Psicoterapia y Trauma Complejo. Ha sido concejal

de Neiva en dos ocasiones, diputado a la Asamblea Departamental, representante

a la Cámara por Huila en 2002, Senador en 2006 y Gobernador del Huila en el

periodo 2016-2019.

Cuestionamiento: González tiene cinco procesos penales abiertos en la Corte

Suprema de Justicia de los que, por ser de carácter privado, se desconoce su

contenido. Por otro lado, es hermano de Cielo González Villa, quien ha sido

señalada de varios hechos de corrupción en el departamento del Huila. Cielo

González ha tenido más de 30 investigaciones penales, disciplinarias y fiscales, entre las que se encuentra que fue sancionada e inhabilitada por la Procuraduría por la firma de un convenio interadministrativo, por 944 millones de pesos, con la Universidad Surcolombiana para la interventoría de contratos de obra, sin que esta tuviera experiencia. Esto habría sucedido cuando ella era alcaldesa de Neiva. Además, acaba de ser condenada a 48 meses de cárcel por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por firmar irregularmente un contrato por 360 millones de pesos para mejorar el acueducto de Neiva.

Cielo González también fue sancionada por utilizar 30.000 millones de pesos del

reservorio para Neiva y por obras contratadas y no construidas. Su esposo,

Germán Trujillo, fue sentenciado a 3 años de cárcel por incumplimiento de un

contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE), en Santander, firmado por

más de 30.000 millones con la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana, empresa

que tiene lazos con los hermanos González Villa. Trujillo fue imputado por los

delitos de falsedad ideológica en documento público y privado, peculado por

apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.

5. Didier Lobo Chinchilla

Es profesional en Administración de Empresas especializado en Gestión Pública.

Ha sido concejal y alcalde de La Jagua de Ibirico. En 2018 obtuvo una curul en el Senado por Cambio Radical. En aquellos comicios, obtuvo 61.848 votos y fue el senador más votado del Cesar.

Cuestionamiento: En 2020 fue suspendido por la Procuraduría, debido a

irregularidades en contratación de alimentos para niños y madres gestantes, al

hallarse sobrecostos de más de 3 mil millones de pesos en un contrato para el

suministro de paquetes nutricionales. Todo esto mientras fue alcalde de La Jagua de Ibirico. La sanción fue ratificada en el año 2021. Por otro lado, pertenece al ‘Clan Gnecco’.

Además, aparece en el informe de la veeduría ciudadana de #TrabajenVagos como uno de los congresistas que menos se presentó a sesiones presenciales en la

legislatura 2020-2021, con 4 asistencias y 42 salidas a eventos fuera del Congreso.

6. Carlos Mario Farelo Daza

Es administrador de empresas de la Universidad del Caribe y, aunque su trabajo

ha estado ligado a negocios privados propios y familiares, llegó a la Cámara de

Representantes en 2018. Ahora, busca dar el salto al Senado en 2022.

Cuestionamiento: Farelo Daza es hijo y heredero político de Zunilda Esther

Daza, exconcejala del municipio de Ariguaní, a quien la Fiscalía señaló de haber firmado el ‘Pacto de Chivolo’ con el grupo paramilitar que comandaba ‘Jorge 40’. Por otro lado, en 2019, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación en contra del hermano de Carlos Mario, Fernando Farelo Daza, por

presuntamente haber incurrido en los delitos de corrupción al sufragante,

violación de topes de gastos y fraude al sufragante. Esto se dio tras una denuncia realizada por un miembro de la Confederación Colombiana de Ciudadanos

Contra la Corrupción, en la cual se dice que habría existido una manipulación de jurados electorales en Pueblo Nuevo, Carmen de Ariguaní y Alejandría para

beneficiar la elección de Fernando Farelo como alcalde de Ariguaní. Se

desconocen los avances de esta investigación.

7. Arturo Char Chaljub

Es administrador de empresas y tiene un posgrado en Alta Dirección en la

Universidad de la Sabana. Ha ocupado diversos puestos en empresas familiares y

cargos públicos. Llegó al Senado en 2006 con el aval de Cambio Radical y estuvo

allí hasta el 2010, cuando su padre, Fuad Char, regresó al Senado. Arturo Char

volvió a ocupar una curul en el 2014 y, desde entonces, ha hecho parte de esa

corporación. Es heredero de la estructura política que lideran su padre y su

hermano, Alejandro Char, en la costa caribe. Su aval fue cuestionado debido a que su hermano era alcalde de Barranquilla en ese entonces y podía ejercer influencia en su elección.

Cuestionamiento: Arturo Char tiene una indagación preliminar en la Corte

Suprema de Justicia por delitos de corrupción electoral debido su presunta

relación con el caso denominado ‘casa blanca’: una empresa criminal de compra

de votos utilizada en las elecciones de 2018 por la condenada excongresista, Aída Merlano. Por la fuga de Merlano esta no ha podido rendir testimonio.

Adicionalmente, por las declaraciones hechas por Merlano, en entrevista con

Vicky Dávila en febrero de 2020, también hay una indagación preliminar para

determinar si Char intervino o no en su fuga. La Sala de Instrucción de la Corte estudiará si hay mérito o no para vincularlo a una investigación formal, o si archiva el caso.

Es miembro del ‘Clan Char’, el clan más poderoso del país que lidera su padre,

Fuad Char, un político y empresario que ha logrado amasar un poder sinigual,

reflejado en el monopolio sostenido de la alcaldía de Barranquilla, la gobernación del Atlántico y su propia bancada en el Congreso de la República, de la que Arturo hace parte.

8. Antonio Luis Zabaraín

Actual senador de Cambio Radical quien buscará reelegirse. Tiene estudios en

Administración de Empresas, Gestión Bancaria y Financiera y Gerencia

Financiera. Fue alcalde municipal de Ciénaga entre 1998 y 2000. Es esposo de la

exrepresentante conservadora Inés Cecilia López Flórez, congresista en el

periodo 2014- 2018.

Zabaraín se hizo famoso en 2018, en medio del debate contra el entonces fiscal

Néstor Humberto Martínez, por un extraño discurso en el que vinculaba a Hugo

Chávez y a Fidel Castro con el negocio de las drogas, en el que, a juicio de José Guarnizo, pretendía demostrar que las protestas en Colombia estaban siendo

financiadas por el narcotráfico.

Pertenece al Clan Char y también es cercano al excongresista Roberto Gerlein.

Cuestionamiento: Miembro y heredero de los votos del Clan Char, un clan que

ha monopolizado el poder político y económico en el Atlántico y es hoy el más

poderoso del país. Su líder es el patriarca Fuad Char, quien ha acompañado a

Zabaraín en sus campañas políticas y sus hijos Alejandro y Arturo Char.

9. César Lorduy Maldonado

Nació en Barranquilla en 1956. Es político, empresario y abogado, tiene una

especialización en Derecho Ambiental de la Universidad Externado y otra de

Derecho Laboral de la Universidad del Norte. Quiere dar el salto de Cámara a

Senado. Estuvo vinculado más de tres décadas a la empresa petroquímica

Monómeros Colombo Venezolanos. También fue miembro de la Asociación

Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y de la Cámara de Comercio de

Barranquilla. Ha sido la fórmula en Cámara de Arturo Char y pertenece a ese

poderoso clan y al partido Cambio Radical.

Cuestionamiento: A César Lorduy se le acusa de activar el arma que mató a

Alicia Mercedes Ribaldo, una joven de 16 años, en 1979. Según las declaraciones

de la madre de Alicia, Clara Luz de Ribaldo, dos testigos que estaban con la joven en el café en el que ocurrió el hecho le contaron que “Alicia hizo una llamada por teléfono. Luego, ella se sentó con los dos testigos. Al poco tiempo, César Lorduy tomó el arma del guardia del sitio, le apuntó y le dijo “te voy a matar”. Alicia puso la mano protegiendo la cara y le alcanzó a preguntar “¿estás loco? De inmediato, él le disparó”. En 2018, Lorduy le concedió una entrevista a La W en la que aseguró que estuvo

detenido tres meses y que, aunque fue acusado de homicidio culposo, el caso

acabó prescribiendo. Según Lorduy, la muerte de Alicia fue un accidente, pues él y el celador estaban jugando con la escopeta cuando esta “se golpeó, se accionó en la dirección donde estaba Alicia”.

PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO

10. Laureano Augusto Acuña Díaz

Es conocido como ‘el gato volador’ y es senador del Partido Conservador.

Actualmente es el presidente de la Comisión de Ética del Congreso. Comenzó su

carrera política como concejal de Barranquilla en el año 2000. Fue representante a la Cámara por Atlántico en el periodo 2010-2014 (con 61.632 votos) y saltó al Senado para el periodo 2014-2018 (con 85.668 votos). Repitió para el periodo 2018-2022. Ha sido cercano al ‘Clan Char’ y, en su momento, al ‘Clan Gerlein’.

Cuestionamiento: Acuña, además de tener, según La Silla Vacía, “una gran

capacidad para comprar votos”, es mencionado en la condena contra Aída Merlano como uno de los presuntos beneficiados de la empresa criminal mediante la cual ella se eligió como congresista, junto a Roberto Gerlein. Por esos

hechos es investigado por la Corte Suprema de Justicia por el delito de corrupción electoral.

11. Nadya Georgette Blel Scaff

Es abogada de la Universidad Externado de Colombia y especialista en Gerencia de Empresas comerciales de la Universidad del Norte. Es hija de Vicente Blel Saad, condenado por parapolítica y hermana de Vicente Blel Scaff, gobernador de Bolívar (2020-2023). Pertenece al Clan Blel

Cuestionamiento: Heredera de la estructura política de su padre, el excongresista Vicente Blel, condenado por sus acuerdos políticos con grupos

paramilitares de las AUC para determinar los apoyos del grupo armado a los

candidatos apoyados por Blel en Bolívar, mediante sentencia de la Sala Penal de

la Corte Suprema de Justicia en 2010.

12.Marcos Daniel Pineda García

Es hijo de la senadora conservadora Nora García Burgos, líder del Clan García

Pineda. En su trayectoria política se destaca que fue alcalde municipal de

Montería durante el periodo 2008-2011. En 2015, con apoyo de David Barguil y

de su madre, fue reelecto a la alcaldía de Montería.

Cuestionamiento: Pineda es heredero del caudal político de su madre, senadora investigada por la Corte Suprema por parapolítica. En el 2013 fue suspendido e inhabilitado por cuatro meses tras comprobarse irregularidades en la sanción de cuatro proyectos de acuerdos municipales, fallo del que fue absuelto en segunda instancia en 2014. En el 2017, fue capturado junto al ex consejero presidencial para las regiones Carlos Eduardo Correa por presuntas irregularidades en el contrato de remodelación del Coliseo Miguel “Happy” Lora.

Posteriormente, una funcionaria judicial permitió que se continuará el juicio en libertad de los acusados. En 2019, la Procuraduría abrió indagación preliminar contra Pineda por una presunta participación indebida en política a favor del entonces candidato a la alcaldía de Montería, Salin Ghisays Martínez. En la actualidad, la Procuraduría General de la Nación ordenó el archivo definitivo de la investigación del Coliseo Happy Lora, este mismo año, la Procuraduría reabrió una investigación contra el exalcalde por un convenio entre la Asociación de Ligas Deportivas de Córdoba. Hoy en día no se conocen avances de esta investigación, ni tampoco la relacionada con la correspondiente a participación indebida.

13.Jorge Ubeimar Delgado Blandón

Es un político conservador colombiano. En su trayectoria política se destaca que ha sido concejal de Cali en 1992 y 1994, fue Representante a la Cámara en los períodos 1998-2002 y 2002-2006, también fue senador en el 2006-2010 por el

Partido Conservador Colombiano. En el 2007 delegó su caudal político a su

hermano, César Tulio Delgado. En el 2012, Ubeimar fue elegido gobernador del

departamento del Valle del Cauca en elecciones atípicas para reemplazar al

destituido Héctor Fabio Useche.

Cuestionamiento: En el 2019, la Fiscalía General de la Nación le imputó delitos

por fraude procesal, falsedad ideológica, destrucción, supresión y ocultamiento

de documento público. De acuerdo con el Ministerio Público, en el año 2015, el

entonces gobernador nombró a Jessica Echeverry Rodríguez como secretaria de

turismo y comercio, mientras que el padre de la mujer, Albeiro Echeverry, fungía como concejal de Cali. Presuntamente, Ubeimar Delgado habría intentado

ocultarlo.

14.Juan Samy Merheg Marun

Es administrador de empresas de Estados Unidos. Ha sido Senador de la República en los periodos 2010-2014, 2014-2018 y 2018-2022 por el Partido Conservador Colombiano.

Cuestionamiento: Es hermano de Habib Merheg Marun, senador en los periodos 2002-2006 y 2006-2010, quien presuntamente es señalado de haber tenido nexos con paramilitares y por la posible adjudicación irregular de tierras baldías en Vichada. En el 2010, Habib Mergeh estuvo prófugo de la justicia colombiana por la investigación de sus posibles nexos con el paramilitar ‘Macaco’, solamente hasta el 2019 regresó al país. En el 2020 el proceso por nexos con paramilitarismo, adjudicación irregular de tierras y desplazamiento forzado fue

remitido a la JEP.

Por su parte, Juan Samy Merheg es heredero de parapolítica al haber adquirido

el caudal político y electoral de su hermano Habib Merheg, desde el 2010. Uno de los indicios más esclarecedores es que tras este suceso, aparentemente, duplicó su caudal electoral. Por otro lado, en el 2018, de acuerdo a unos audios de la Fiscalía General de la Nación, conocidos por la Revista Semana, el representante Juan Carlos Rivera junto al senador Juan Samy Merheg se encuentran presuntamente vinculados al escándalo de corrupción en Dosquebradas por la recolección de basuras en ese municipio. En la actualidad, Pares no encontró novedades sobre está investigación.

15.Óscar Barreto Quiroga

El candidato al Senado por el partido Conservador. Es abogado especializado en

Ciencia Política. Fue concejal de Ibagué en 1982 y candidato a la alcaldía en 2003, pero no quedó. En 2005 aspiró a la Gobernación del Tolima en las elecciones atípicas, pero tampoco quedó. En 2007 se volvió a lanzar a la Gobernación por el Partido Conservador, siendo esta vez elegido. En 2015 volvió a quedar elegido en la Gobernación del Tolima aspirando por una coalición formada por el Partido Conservador Opción Ciudadana, Partido Mira y el Centro Democrático.

Cuestionamiento: El primer cuestionamiento de Óscar Barreto se dio por

irregularidades en una licitación realizada en 2008 durante su primera

gobernación, siendo destituido e inhabilitado por 11 años por la Procuraduría

General de la Nación. No obstante, fue absuelto en un fallo de segunda instancia.

En marzo de 2019, la Procuraduría le abrió una investigación por presunta injerencia indebida en nombramientos del Consejo Directivo de la Corporación

Autónoma Regional del Tolima (Cortolima). Sumado a esto, tuvo adelantado un

proceso en la Corte Suprema de Justicia por peculado por apropiación a favor de

terceros, prevaricato y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por la

contratación, ejecución y liquidación de un convenio educativo con la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello, del cual fue absuelto en octubre del 2021.

Por otra parte, en 2021 la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos en el

marco de una investigación adelantada por irregularidades en contratación

mientras fue gobernador entre 2008 y 2011. Se estudian 119 convenios realizados

durante su administración, centrándose en 12 suscritos con la Corporación para

la Promoción del Desarrollo Rural y Agroindustrial (Prohaciendo), cuyo valor es

de alrededor de 4700 millones de pesos. Es el líder del Clan Barreto en Tolima.

16.Miguel Ángel Barreto Castillo

Es contador público especializado en Finanzas y en Derecho Administrativo. Fue

director financiero del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de

Ibagué (INFIbagué), gerente de campaña del exsenador Juan Mario Laserna y

miembro de su UTL entre 2009 y 2011. En 2014 se lanzó como representante a la

Cámara por el Partido Conservador, logrando 22.388 votos. En el 2018 decidió

dar el salto al Senado. Es primo de Óscar Barreto, investigado por varias

irregularidades como gobernador del Tolima.

Cuestionamiento: Barreto Castillo fue denunciado en 2019 por Carlos Arturo

Reyes, diputado por el Partido Liberal, ante la Corte Suprema de Justicia por

compra de votos. Según Reyes, cuenta con 62 folios que dan cuenta de

transacciones para beneficiar la elección de Barreto. Se pidió la apertura de una investigación, pero de momento la Corte no le ha abierto un proceso formal por estos presuntos delitos. En 2021 se le abrió un proceso de pérdida de investidura, a través de la Sala Especial de Pérdida de Investidura del Consejo de Estado, por presunta violación de los topes máximos de financiación durante su campaña al Senado, por aparentemente no haber reportado $20 millones de pesos que, de haberlo hecho, superaba el tope máximo establecido por ley. Sin embargo, el pasado 13 de diciembre fue negada la solicitud de pérdida de investidura y se solicitó su archivo. Es miembro del ‘Clan Barretismo’.

Además, aparece en el informe de la veeduría ciudadana de #TrabajenVagos como uno de los congresistas que menos se presentó a sesiones presenciales en la

legislatura 2020-2021, con 4 asistencias y 43 salidas a eventos fuera del Congreso.

17.Esperanza Andrade Serrano

Es abogada especializada en Derecho Comercial y Público. Ha sido asesora jurídica de varios municipios y entidades del departamento del Huila, como la

Secretaría de Tránsito Municipal de Neiva, Secretaría de Tránsito y Transporte

Departamental del Huila y contralorías municipales y departamentales. También

fue concejal de Neiva y secretaria de Gobierno Departamental del Huila. Sumado

a ello, fue presidenta del Colegio de Abogados del Huila y fungió como abogada

conciliadora de Arbitramento en la Cámara de Comercio de Neiva. En 2015 fue

candidata a la gobernación del Huila, pero solo logró 28.697 votos. En el 2018

llegó al Congreso de la República como senadora, al conseguir 69.056 votos con

el apoyo de su hermano, Hernán Andrade Serrano. Pertenece al Clan Andrade.

Cuestionamiento: Es hermana del exsenador Hernán Andrade Serrano, quien ha tenido varios cuestionamientos en el pasado. En 2013 la Sala Penal de la Corte

Suprema de Justicia le abrió una investigación formal por su presunta vinculación con el desfalco a la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal. Tras aparentemente haber recibido $250 millones de Armando Cabrera Polanco para

su campaña electoral, que habrían provenido del desfalco a Cajanal, a Hernán

Andrade se le investigó por enriquecimiento ilícito. En 2014, la Corte decidió

archivar la investigación al considerar que no había pruebas suficientes para

comprobar eso.

El abogado de Hernán Andrade en ese proceso fue Gustavo Moreno, judicializado

por el “Cartel de la Toga”. Según unos audios en poder de la DEA, Andrade estaría entre los beneficiados por los pagos realizados para obtener ciertas decisiones de la Corte Suprema de Justicia.

La Procuraduría General de la Nación le abrió una investigación disciplinaria a Hernán Andrade en 2017. En febrero de 2021, en el marco de esta investigación, Gustavo Moreno declaró que en el proceso de Andrade no hubo corrupción. En 2018 fue denunciado ante la Corte Suprema de Justicia por unos audios de José Harold Martínez, quien trabajó en la UTL del exsenador, en los que aseguraba que el Andrade sirvió de enlace entre Hugo Nelson Daza y el ex vicefiscal, Jorge Perdomo, para arreglar un proceso judicial en la Fiscalía, colocando a Enrique Amador como titular del proceso. Se desconoce el estado de estos procesos.

Además, Esperanza Andrade aparece en el informe de la veeduría ciudadana de

#TrabajenVagos como la segunda congresista que menos se presentó a sesiones

presenciales en la legislatura 2020-2021, con 12 asistencias y 128 salidas a

eventos fuera del Congreso.

18.José Alfredo Marín González

Estudió Administración de Empresas Agropecuarias en la Universidad Santo Tomás y se ha desempeñado como director de la Casa Santander en Bogotá. Contratista de la Gobernación de Santander durante el mandato de Richard Aguilar Villa; contratista del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) en Santander; y jefe de campaña y asesor del despacho del gobernador de Santander, Mauricio Aguilar. En 2018 aspiró a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador, pero solo alcanzó 3.195 votos.

Cuestionamiento: Sería el heredero del ‘Clan Aguilar’ en el Congreso. Tras una

presunta alianza con Luis Eduardo Díaz Mateus y con la condición de no llevar

un candidato propio a la Cámara de Representantes, desde el Partido Conservador se habría dado un acuerdo para que José Alfredo Marín fuese candidato al Senado con todo el apoyo de los Aguilar. Con Richard y Hugo Aguilar en la cárcel y con Mauricio Aguilar sin poder hacer política de “frente”, la alianza se habría realizado con intermediación de Orlando Aguilar Naranjo, hermano de Hugo. Cabe recordar que Hugo Aguilar fue condenado en 2013 a nueve años de prisión por sus nexos con el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para ganar las elecciones a la Gobernación de Santander en 2003. Por su parte, Hugo Aguilar padre también ha sido investigado por hechos de corrupción como la existencia de irregularidades en el manejo de 20.000 millones de pesos del Parque Nacional del Chicamocha. Además, José Alfredo Marín aparece en el informe de la veeduría ciudadana de #TrabajenVagos como uno de los congresistas que menos se presentó a sesiones presenciales en la legislatura 2020-2021, con 3 asistencias y 26 salidas a eventos fuera del Congreso.

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO

19. Julián Peinado Ramírez

Fue el liberal con la votación más alta de Antioquia para la Cámara en 2018. Es

abogado de la Universidad EAFIT con especialización en Contratación Estatal de

la Universidad Externado. En 2011, aspiró al Concejo de Envigado y apenas sacó

944 votos. En 2015 repitió aspiración y consiguió 4.243 votos. Su caudal electoral se encuentra, principalmente, en el municipio de Envigado. En estas elecciones será la cabeza de lista en Antioquia del Partido Liberal.

Cuestionamiento: La Fiscalía General de la Nación compulsó copias, en 2019,

a la Corte Suprema de Justicia para investigar a los congresistas Julián Peinado y José Ignacio Mesa por sus presuntas relaciones con hechos irregulares dentro de la Alcaldía de Envigado de Raúl Cardona González. Las autoridades tendrían una conversación de Peinado con el alcalde Cardona, en la que este se refiere a aquel como “jefe” y hablan del dinero que el congresista les dará a varios concejales que lo apoyaron en su aspiración política. En el sistema de consultas de la Rama Judicial no aparece nada relacionado con ese proceso. A Mesa, la Corte Suprema de Justicia lo llamó a juicio por sus presuntas alianzas

con grupos armados.

20. John Jairo Roldán Avendaño

Es ingeniero civil, especialista en Gestión Pública y en Gerencia de Proyectos.

Aunque nació en Yarumal, comenzó su carrera política en el municipio de Bello,

donde lideró al Partido Liberal y quedó en segundo lugar para la elección de

alcalde de ese municipio para el periodo 2008-2011, detrás del candidato de los

Suárez Mira. En 2010, fue elegido representante a la Cámara por Antioquia por

el Partido Liberal, en alianza con el ‘Clan Suárez Mira’, al parecer, a cambio de parar su campaña de oposición contra esta estructura política, según lo relata el portal Las2orillas. Ha sido reelegido para la misma corporación en el 2014 y en el 2018. Roldán ha conseguido promover su red política posicionando a su sobrino Jonathan Roldán como diputado de Antioquia.

Cuestionamiento: Según el portal Vorágine, la Corte Suprema de Justicia lo investiga por presuntamente recibir coimas por más de 200 millones de pesos en

San Andrés. Roldán Avendaño sería el puente entre empresarios antioqueños y

políticos de la isla. Roldán hace parte del cuestionado clan de los ‘Suárez Mira’ que han dominado buena parte de la política en Bello. Su líder, Óscar Suárez Mira, está condenado por enriquecimiento ilícito de particulares y también fue condenado en 2013 por parapolítica.

21.Claudia María Pérez Giraldo

La candidata al Senado por el Partido Liberal es comunicadora social y tiene una especialización en Mercadeo de la Universidad del Norte. Según su perfil de

LinkedIn, es Directora Comercial Regional costa de Caracol Radio desde abril de

2016 y antes fue la Directora regional comercial de GLP Grupo Latino de

Publicidad. Su esposo es Fredy Pulgar Daza, diputado de la Asamblea de Atlántico y hermano del condenado excongresista del Partido de la U, Eduardo Pulgar. Según el portal Cuestión Pública, Fredy Pulgar y su esposa Claudia María aparecen en el acta de constitución de Pulgar Pérez Cia S en C, en liquidación. Esta sociedad en comandita se dedicaba a actividades inmobiliarias y fue constituida en Barranquilla en 2006.

Cuestionamiento: Pérez Giraldo es la ficha de Eduardo Pulgar, exsenador del

Partido de la U condenado por la Corte Suprema de Justicia a 58 meses y 25 días

de cárcel por tráfico de influencias y cohecho por intentar sobornar a un juez en el municipio de Usiacurí para favorecer a uno de sus socios, Juan José Acosta Ossío, para que pudiera mantener el control de la Universidad Privada

Metropolitana y el Hospital Universitario Metropolitano de Barranquilla. A

Pulgar el Consejo de Estado le declaró pérdida de investidura. Pérez entra a la lista del Senado del Partido Liberal después de los infructuosos intentos de Pulgar porque su candidata fuera su esposa, Ana Josefina Ucrós, avalada por el Partido de la U, a quien Pares incluyó en el pasado informe. Pérez no tiene trayectoria pública ni política.

22. Laura Ester Fortich Sánchez

Es administradora de empresas, especialista en Mercadeo y magister en

Administración de Empresas. Aspira a reelegirse en Senado por el Partido Liberal. Fue directora del departamento de planeación de la Corporación

Universitaria de Ciencias Empresariales, educación y salud, Corsalud. Fue electa senadora para el período 2018-2022 sin haber participado de elecciones

anteriormente y su esposo es David Ramón Ashton, diputado del Partido Liberal

en Atlántico.

Cuestionamiento: Laura Fortich es la heredera directa de la estructura política

del exsenador Álvaro Ashton, investigado y capturado por sus presuntos nexos

con el Frente Pablo Elías de las AUC. Ashton pidió que su proceso pasara a la

(JEP) y en la primera audiencia aceptó su participación en al menos una reunión

con las AUC con propósitos electorales, pero en los últimos días de octubre la JEP lo expulsó de la jurisdicción porque sus aportes no cumplieron los umbrales

exigidos y le revocó la libertad, por lo que su proceso seguirá en la justicia

ordinaria. Adicionalmente, el 15 de diciembre de 2017 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia abrió indagación preliminar contra el congresista Ashton por su presunta responsabilidad en el escándalo de Odebrecht. De acuerdo con la Fiscalía, presuntamente, este hizo parte del grupo los “bulldozer”, congresistas encargados de gestionar los intereses de la multinacional en Colombia. A Ashton también le pesa una investigación por el denominado “Cartel de La Toga”, pues, según el expediente con el que condenaron al exmagistrado

Francisco Ricaurte, pagó $1.200 millones para dilatar, archivar o prescribir la

investigación por sus presuntos nexos con paramilitares, de los que Ricaurte

habría recibido al menos $400 millones. A pesar de nunca haber participado en política, en 2018 Pares advirtió el riesgo de Fortich como heredera de Ashton. Posteriormente, en una ampliación de estas investigaciones, realizada por Cuestión Pública, se encontró que Fortich también contó con el apoyo de su esposo, David Ashton Cabrera, quien la acompañó en la candidatura; y de su cuñado, Juan Carlos Ashton Cabrera, quien hizo aportes a su campaña. Juan Carlos, David y la senadora son representantes de la inmobiliaria Ashfor Colombia.

23. Carlos Rojano Llinás

Es politólogo y magíster en Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad del

Norte. Fue concejal de Barranquilla en el periodo 2016-2019 por el partido

Cambio Radical. En las elecciones de 2015, Rojano consiguió 33 mil votos,

convirtiéndose en el más votado de esa corporación y consolidando su influencia

en Atlántico. Por otro lado, es padre de la actual representante a la Cámara,

Karina Rojano, y exesposo de Aída Merlano. Es miembro del Clan Char y antes

fue cercano a Roberto Gerlein.

Cuestionamiento: Fue pareja de la excongresista condenada por delitos electorales, Aída Merlano. Su nombre aparece en el fallo condenatorio de la Corte Suprema de Justicia contra Merlano por 15 años, en donde compulsa copias a la Fiscalía para que lo investigue en el marco del caso de la ‘Casa Blanca’, una sofisticada operación de compra de votos en Atlántico que permitió la elección de Merlano y de otros políticos. De acuerdo con el informe de Policía Judicial, recogido en el fallo contra Merlano, la estructura criminal de la que hacía parte Merlano y que ayudó a elegirla también permitió la elección de Rojano Llinás como concejal de Barranquilla. En ese caso están involucrados sus dos primos, los también políticos Adalberto y Lilibeth Llinás.

24. Nilton Córdoba Manyoma

Nació en 1965 en Bajo Baudó. Es abogado de la Universidad Tecnológica del

Chocó y especialista en Derecho Público de la Universidad Externado de

Colombia. Fue alcalde de Medio Baudó y ha sido representante a la Cámara por

el Chocó en los periodos 2014-2018 y 2018-2022, ahora aspira a saltar al Senado.

Cuestionamiento: La Corte Suprema de Justicia lo investiga formalmente

desde septiembre de 2018, después de que el exfiscal anticorrupción, Luis

Gustavo Moren, lo vinculara con presuntos sobornos a la justicia, en medio del

escándalo del ‘Cartel de la Toga’. La Corte lo llamó a indagatoria en septiembre de 2021. Es el líder del clan chocoano del Cordobismo.

25. Lidio Arturo García Turbay

Es comunicador social y es heredero político de una de las casas políticas más

importantes en Bolívar, la Casa Turbay. Las primeras aproximaciones políticas

de Lidio se dieron a nivel local en el Carmen de Bolívar, donde en el año 1995 fue elegido concejal municipal. Este fue el inicio de una carrera política exitosa y cuestionada. En su trayectoria se destaca que en el año 2000 fue elegido como diputado de la asamblea de Bolívar por el Partido Liberal, y fue reelegido en 2003. En 2006 presentó su renuncia para aspirar a la Cámara de Representantes, donde después de un cuatrienio, pasó al Senado de la República. Desde entonces ha sido senador por tres periodos consecutivos desde 2010. Entre sus relaciones políticas más importantes se encuentra su primo, Dumek Turbay Ayala, ex gobernador de Bolívar (2016-2019).

Cuestionamiento: Lidio posee varios cuestionamientos, entre los más relevantes se encuentra su investigación por nexos con el frente José Pablo Díaz de las AUC y su proceso se encuentra en indagación previa en la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la investigación quedó “engavetada” durante años y en

los últimos meses ha vuelto a ventilar su caso con las revelaciones del denominado ‘Cartel de La Toga”. Según la Revista Semana (2021), la Corte Suprema de Justicia reactivó el caso de parapolítica contra Lidio García llamando a declarar a Edgar Ignacio Fierro, alias ‘don Antonio’, dueño del computador de ‘Jorge 40’. El expediente en la CSJ es privado y hasta la fecha no se tiene noticias del avance de esta investigación. Hace parte del Clan García Turbay.

26. Fabio Raúl Amín Saleme:

Es economista de la Universidad Javeriana de Bogotá y pertenece a una familia

tradicional liberal. En su trayectoria política se destaca que ocupó el cargo de secretario general de Lorica en 1999, posteriormente se presentó a la Asamblea Departamental con el apoyo de los líderes del clan liberal de Córdoba, la ex senadora Arleth Casado y su esposo el condenado por parapolítica, Juan Manuel López Cabrales. En 2006 se lanzó a la Cámara de Representantes como fórmula de López Cabrales, donde quedó electo por el Partido Liberal y desde ahí logró tres periodos consecutivos entre 2006 y 2018. Luego, en el 2010 y de ahí en adelante, se presentó como fórmula de Arleth Casado de López, la esposa de López Cabrales. En el 2018, se distanció del clan liberal para aspirar al Senado de la República, donde él y su fórmula, Andrés Calle, resultaron electos. Desde entonces han creado una estructura aparte.

Cuestionamiento: A pesar de que Amin se distanció políticamente del Clan

López Casado y ahora tiene su estructura propia, obtuvo su capital político del ex congresista Juan Manuel López, quien fue condenado a 6 años de prisión por

concierto para delinquir, al ser uno de los firmantes del Pacto de Ralito.

Pertenece al Clan Amin.

27. Mario Alberto Castaño Pérez

Político descendiente de la corriente liberal liderada por Ferney Tapasco

(condenado por el asesinato del periodista Orlando Sierra) y Adriana Franco, a

su vez sucesores de Víctor Renan Barco, político liberal caldense que por muchos

años dominó la política departamental. En menos de 8 años, Castaño se convirtió

en barón electoral de más de 50.000 votos, primero con 4 años en la Cámara y

ahora en el senado. Se le vinculó en sus inicios con Mauricio Botero, empresario

manizaleño que habría ayudado a financiar sus campañas y quien se vería

implicado en el caso de la empresa Furel, con escándalos en Quindío y San

Andrés. Castaño también es reconocido mediáticamente por su controversial

trato para con los electores en el departamento en el marco de la campaña a su

candidato a la gobernación, Alejandro Gaviria.

Cuestionamiento: Estuvo investigado por la Corte Suprema de Justicia por

delitos electorales luego de ser acusado de compra de votos por José Máximo

Salas Trujillo, un fotógrafo en Tolima que aceptó haber sido cómplice en la

compra de los votos, delito por el que estuvo en prisión 24 meses por delito de

corrupción al sufragante en calidad de cómplice. (El Colombiano, 2019). Aunque

el fallo, dictado en 2021, negó la nulidad y la investigación se cerró, Castaño sigue

siendo un político cuestionado en el departamento: Ariel Ávila lo ha denunciado

en repetidas ocasiones como uno de los políticos más corruptos en Caldas.

28. Juan Pablo Gallo

Es candidato al Senado por el Partido Liberal. Es economista y fue coordinador

de multiservicios 2004-2005, Director General del Instituto Municipal de

Tránsito de Pereira 2005-2006, Concejal municipal de Pereira en dos periodos,

2008-2011 y 2012-2015, y alcalde de Pereira durante 2016-2019.

Cuestionamiento: La Procuraduría le abrió investigación en 2019 por presunta

participación indebida en política, luego de que, al parecer, le pidiera y ejerciera

presión a funcionarios de su alcaldía para que respaldaran aspiraciones políticas.

La Procuraduría lo suspendió por tres meses, pero al momento de la sanción tan

sólo le quedaban dos años de gobierno, motivo que obligó a Gallo a terminar

anticipadamente su periodo en la alcaldía. En el 2021, esta misma institución

abrió una investigación disciplinaria contra Gallo por hechos relacionados a

contratación pública en el año 2016.

PARTIDO DE LA U

29. Juan Felipe Lemos Uribe

Nació en el municipio de Andes, Antioquia. Es abogado de la Universidad de

Medellín, especialista en Contratación Estatal de la Universidad Externado de

Colombia y magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la misma institución.

Fue representante a la Cámara en los periodos 2010-2014 y 2014-2018, y dio el

salto al Senado para el periodo 2018-2022.

Cuestionamientos: Es sobrino y ahijado político del exsenador Mario Uribe

Escobar, un cacique electoral antioqueño primo del expresidente Álvaro Uribe,

condenado por parapolítica a siete años y cinco meses de prisión por recibir

apoyos en su elección al Senado de la República por parte de las Autodefensas

Unidas de Colombia (AUC).

30. Andrés Felipe García Zuccardi

García es administrador de empresas de la Universidad de los Andes y magíster

en Gestión Humana de la Universidad Externado de Colombia. Es heredero

político de la estructura de los García-Romero, su padre fue el ex senador Juan

José García García Romero y su madre Piedad Zuccardi, fundadora del partido

de la U. En la trayectoria de Andrés García se destaca que llega por primera vez

al Senado de la República a ocupar uno de los escaños por el Partido de la U, para

el periodo 2014-2018 y ha sido reelegido para el periodo 2018-2022.

Cuestionamiento: Su familia cuenta con una cuestionada trayectoria política

por escándalos del proceso 8.000 (Juan José García Romero), parapolítica

(Piedad Zuccardi y Álvaro García Romero), el cartel de la hemofilia y panamá

papers.

Andrés Felipe García es heredero de la estructura política de los García Romero,

es hijo de los ex senadores de la República Juan José García, condenado por

peculado por apropiación ilegal de recursos y Piedad Zuccardi, llamada a juicio

por parapolítica por presuntamente recibir apoyos de los Frentes Sur de Bolívar

y Bloque Central Bolívar. Su hermano, Juan José García Zuccardi, está casado

con una hija de Rafael Abello, más conocido como ‘el mono Abello’, ex jefe del

cartel de la Costa y uno de los primeros narcotraficantes extraditados a Estados

Unidos, donde pagó 18 años de cárcel. Es sobrino de Álvaro «el Gordo» García

Romero, condenado a 40 años de prisión por la masacre de Macayepo, cometida

por el Bloque Héroes de Los Montes de María (AUC) en el 2000. Pertenece al

Clan García Zuccardi.

31.Jhon Moisés Besaile Fayad

Es administrador de empresas, sus hermanos son Musa Besaile y Edwin Besaile,

actualmente investigados por hechos presuntamente ilegales mientras ejercían

cargos de elección popular. En la trayectoria política de Jhon Besaile se destaca

que fue ex alcalde de Sahagún en 1998-2000, posteriormente volvió a aspirar a

este mismo cargo en el 2011, pero no obtuvo los suficientes votos. En el 2012 fue

ex secretario del interior y participación ciudadana en la administración del

cuestionado ex gobernador, Alejandro Lyons. En el 2018 llegó al Senado de la

República, heredando la curul que ostentaba Musa.

Cuestionamiento: Pertenece al Clan Musismo y es heredero de la estructura

política de su hermano, el ex senador Musa Besaile, quien se encuentra preso por

su participación en los escándalos de Odebrecht y del “Cartel de la Toga”. Johnny

Besaile no es objeto de investigación judicial, pero fue mencionado en el proceso

que se adelanta contra su hermano Musa por el último caso señalado.

Según declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia, cuando Moreno le solicitó

dinero a Musa Besaile para frenar su proceso por parapolítica, Johnny acompañó

a su hermano Musa a una notaría en Sahagún para autenticar un documento en

el que mencionan todos los detalles de la supuesta “extorsión” de la que eran

víctimas. El documento fue entregado como prueba a los magistrados de la Corte

Suprema. En la actualidad, la JEP acepto a Musa Besaile por el “Cartel de la

Toga”, pero no por el Cartel de la Hemofilia en Córdoba, caso por el cual Edwin

Besaile se encuentra señalado, presuntamente, por los delitos de peculado y

concierto para delinquir.

Hasta el 2018 fue un cercano aliado de Otto Bula, con quien tenía una reconocida

sociedad de abarrotes: Bula y Besaile- B&B-. Según las declaraciones del ex

paramilitar Luis Eduardo Urán Lara, B&B fue el negocio comercial en el que

supuestamente hacían mercado los paramilitares. De acuerdo con la Revista

Semana, Urán pasó de ser uno de los hombres de confianza del sanguinario alias

‘Cadena’, a uno de los testigos protegidos de la Fiscalía en contra de Musa y de

Jhon Besaile, tiempo después el testigo fue asesinado por sicarios.

32. Julio Alberto Elías Vidal

Es un ingeniero de sistemas, ha trabajado en el sector privado y empresas

familiares. Es hermano del cuestionado ex senador Bernardo “ñoño” Elías, quien

perdió su curul por ser objeto de investigación en el escándalo de Odebrecht. Elías

Vidal reemplazó a la representante a la cámara, Sara Piedrahita Lyons, prima del

exgobernador Alejandro Lyons, cuando se ausentó por licencia de maternidad.

En la actualidad es militante del Partido de la U y ha trabajado como favores

políticos junto a José Tous y José Ramón Elías. En el 2018, Elías aspiró a la

Cámara de Representantes en el 2018 como fórmula de Tous, pero se quemó.

Cuestionamiento: Pertenece al Clan ‘Ñoñomanía’ y es heredero de la

estructura política del ex senador Bernardo ‘Ñoño’ Elías, quien es su hermano y

perdió su curul por ser objeto de investigación en el escándalo de Odebrecht. En

el 2018, el ‘Ñoño’ fue condenado a 6 años y 8 meses de prisión por los delitos de

cohecho y tráfico de influencias por la Corte Suprema. En el 2021 aceptó los

delitos de concierto para delinquir y lavado de activos. Por estos fue condenado a

8 años y 4 meses de prisión.

33. Antonio José Correa

Es médico cirujano de la Universidad Metropolitana de Barranquilla con

posgrado en Gerencia Pública de la Corporación Universitaria del Caribe

(CECAR). En su trayectoria política se destaca que fue Senador de la República

por el partido Opción Ciudadana en los periodos 2010-2014 y 2014-2018.

Cuestionamiento: Llegó al Senado de la República por medio del respaldo de

Enilce López “La Gata”. De acuerdo con El Tiempo (2013), Correa recibió apoyo

económico por parte de Jorge Alfonso López, hijo de ‘La Gata’para su campaña

en el 2013 a través de la cuál logró obtener más de cincuenta mil votos por

primera vez. Fue el primer senador cuestionado por recibir mermelada. En el

2018 fue señalado por la Fiscalía de haber recibido una comisión del 12% por un

convenio firmado con Coldeportes por 3.491 millones de pesos. De acuerdo con

la búsqueda de Pares, luego del 2018 no se registran más noticias respecto a este

presunto acto de corrupción, así mismo Correa no tiene procesos activos en la

Rama Judicial.

34. Elbert Elías Chagüi Spath

Es empresario, esposo de la representante a la cámara de Córdoba, Sara

Piedrahita Lyons y hermano de la senadora, Ruby Chagui Spath. No tiene

trayectoria política, sin embargo, de acuerdo con fuentes territoriales de Pares,

tiene el interés de llegar al senado y ocupar la curul de Sara Lyons, tras la reciente

llamada a indagatoria de la representante por presunto lavado de activos.

Cuestionamiento: En el 2018 fue señalado por Jesús Henao en la investigación

por la muerte del exdirector de regalías del departamento Jairo Zapa, asesinado

en el 2014. De acuerdo con Henao, Elbert Elías podría haber estado tras la muerte

de Zapa y también, señaló que se encontraba supuestamente involucrado en un

entramado de corrupción relacionado a la gestión y uso de las regalías en la

Gobernación de Alejandro Lyons. Frente a esto, Chagüi declaró en ese entonces

para Blu Radio que era un acto de calumnia, el cual atenta contra su buen nombre

y el de su familia. Según El Tiempo, para el 2020 este proceso había sufrido una

serie de suspensiones que ha dilatado el proceso por 6 años y ha evitado el

esclarecimiento del “Caso Zapa”. En la actualidad, este caso no tiene celeridad y

no ha dado con la condena de los autores intelectuales del asesinato. A la fecha,

Pares no tiene conocimiento del curso de la investigación penal sobre este caso y

la posible responsabilidad de Elbert Chagui.

35. José Alfredo Gnecco Zuleta

Cuenta con estudios básicos en Administración de Empresas y se desempeñó

principalmente en el sector privado antes de su salto a la política. Para el periodo

2010-2014 obtuvo el aval por el Partido de la U para aspirar a la Cámara de

Representantes, donde llegó con 16.783 votos. Para 2014 dio el salto al Senado

con 78.644 votos y repitió curul para el periodo 2018-2022. Espera reafirmar su

permanencia avalado de nuevo por la U al Congreso en 2022.

Cuestionamiento: José Alfredo Gnecco es hijo de Lucas Gnecco, político del

Cesar con un historial de corrupción bastante amplio. Para 2001, Lucas Gnecco

ya había sido inhabilitado por 5 años para ejercer cargos públicos por 32

contratos suscritos, mientras fue gobernador, por sobrecostos y enriquecimiento

injustificado a favor del contratista. En el 2000 fue condenado por

constreñimiento al sufragante; en 2009 fue condenado por celebración indebida

de contratos y ese mismo año fue condenado a 24 años de prisión por haber

incurrido en prevaricato por acción, contrato sin cumplimiento de requisitos

legales y peculado por apropiación a favor de terceros.

En 2021 se dio a conocer otra condena por seis años contra Lucas Gnecco por

irregularidades en contratos para la educación mientras fue gobernador.

José Alfredo es primo de Luis Alberto Monsalvo Gnecco, actual gobernador del

Cesar que pasó por el liberalismo, La U y actualmente está en Cambio Radical.

Monsalvo se encuentra en prisión domiciliara luego de ser imputado por la

Fiscalía debido a presuntas irregularidades en un contrato de alimentación

escolar en 2015 cuando fue gobernador en su pasada administración y acusado

formalmente en octubre de este año ante la Corte Suprema.

En su conjunto, José Alfredo Gnecco es miembro del Clan Gnecco, vinculados

con el paramilitarismo y el narcotráfico en el Cesar. Los Gnecco son una familia

con gran poder político en el departamento del Cesar, aunque son de origen

guajiro. Durante la bonanza marimbera y el contrabando de café, la familia amasó

una gran fortuna. Jorge Gnecco Cerchar fue el patriarca de la familia y diferentes

sentencias dieron a conocer que él fue uno de los precursores del paramilitarismo.

Tuvo su propia Convivir llamada ‘Sociedad Guaymaral Ltda’, y mantuvo varias

reuniones con jefes paramilitares como Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.

Jorge fue quien decidió la incursión familiar en la política, logrando varios cargos

como la Gobernación del Cesar con su hermano Lucas Gnecco; un escaño en el

Congreso con su otro hermano ‘Pepe’ Gnecco; la Alcaldía de Santa Marta con su

sobrino Hugo Gnecco; un puesto en el Senado con su sobrina Flor Gnecco, y otra

vez la Gobernación con su cuñado Rafael Bolaños. Lucas y Hugo Gnecco han

enfrentado diversas acusaciones por corrupción.

Adicionalmente, a título propio, de acuerdo con el seguimiento realizado por

Pares a fuentes regionales, así como a los testimonios entregados por el exfiscal

anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, antes de ser extraditado, se encontró que

Moreno le habría recibido 150 millones de pesos a José Alfredo para favorecer,

presuntamente, a su papá, Lucas Gnecco, en un proceso por corrupción en la

Corte Suprema de Justicia. Se desconocen los avances de estas investigaciones.

36. Alfredo Rafael Deluque Zuleta

Es candidato al Senado de la República por el partido de La U. Es abogado

especializado en Derecho de las Telecomunicaciones. Ha sido representante a la

Cámara por La Guajira en los periodos 2010-2014, 2014-2018 y 2018-2022. En

sus inicios en política, habría sido apoyado financieramente por Cielo Redondo,

presunta jefa política de la estructura paramilitar de Arnulfo Sánchez, alias

‘Pablo’, del ‘Bloque Contrainsurgencia Wayuu’, que operó en la alta Guajira.

Deluque era miembro del ‘Clan Nueva Guajira’, el movimiento liderado por Jorge

Pérez Bernier. Su padre, Hernando Deluque, era uno de los líderes de ese clan.

Luego de los escándalos de corrupción de Pérez Bernier y de su padre, Alfredo

Deluque, ha tomado las banderas del movimiento y ha montado una estructura

denominada ‘Nueva Fuerza Guajira’, que llevó a la Gobernación de La Guajira a

Nemesio Roys y que, mediante el candidato Blas Quintero Mendoza, obtuvo el

segundo lugar en la carrera por la Alcaldía de Riohacha.

Cuestionamiento: En 2018, la Corte Suprema de Justicia le abrió a Deluque

una indagación preliminar por el caso de «la mermelada política», durante el

Gobierno de Juan Manuel Santos, por presuntamente aprobar proyectos que

favorecían al entonces presidente (La Guajira Hoy). Adicionalmente, Deluque es

hijo del exgobernador de La Guajira destituido, Hernando Deluque, quien se

entregó voluntariamente a la SIJIN y fue procesado por corrupción en

contratación y peculado.

Deluque tiene varios señalamientos por estar presuntamente vinculado con

diversas irregularidades dentro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,

así como al interior de algunas fundaciones relacionadas, en donde no es claro a

dónde se dirigía el importante presupuesto para la lucha contra la desnutrición

de los niños en el departamento. Es jefe del ‘Clan Nueva Fuerza Guajira’.

PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO

37. Paola Holguín

Nació en Medellín. Es comunicadora social y periodista de la Universidad

Pontificia Bolivariana y tiene una maestría en Seguridad y Defensa Nacional de

la Escuela Superior de Guerra y otra en Estudios Políticos con énfasis en

Economía y Desarrollo. Estuvo encargada de asuntos políticos en la Embajada de

Colombia en México entre 2008 y 2009.

Llegó al Congreso en 2014 y en 2018 cuando se abrió la lista del Centro

Democrático y fue la segunda más votada después de Álvaro Uribe Vélez. Era

precandidata presidencial, pero se abstuvo de participar en el sistema de

encuestas de ese partido para apoyar al hoy candidato Óscar Iván Zuluaga. Es la

líder del clan de Los Paolos.

Cuestionamiento: De acuerdo con una denuncia del periodista Yohir

Akerman, el padre de Holguín, Frank Holguín Ortiz, durante los años 90 tuvo

nexos con el Cartel de Medellín, fue procesado judicialmente por el delito de

narcotráfico y se llevó a cabo una extinción de dominio en su contra por ser

testaferro de Pablo Escobar. Además, Holguín acaba de salir en el informe de la

veeduría ciudadana de #TrabajenVagos como la mayor ausentista a las sesiones

presenciales en el Congreso de la República durante la pandemia, mientras sí

realizaba eventos y salidas presenciales y eventos de diversa índole.

38. Santiago Valencia González

Es abogado de la Universidad Sergio Arboleda, tiene una especialización en

Derecho Administrativo de la misma universidad y es magíster en Análisis

Económico del Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Antes de

resultar electo como senador, pasó por la Cámara de Representantes, en el

periodo 2014-2018, con el aval del Centro Democrático. Es hijo de Fabio Valencia

Cossio y sobrino de Guillermo Valencia Cossio.

Cuestionamiento: Santiago Valencia González es hijo y heredero del poder

político de Fabio Valencia Cossio, nombrado en al menos dos procesos judiciales

por el mismo hecho: en 2008 una investigación preliminar por nexos con los

paramilitares. En 2016, la Sala de Justicia y Paz Tribunal Superior de Bogotá le

compulsó copias a la Fiscalía dice El Colombiano «para que se investigue al

exministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, por presuntos nexos con el

paramilitarismo. La solicitud de investigación se produjo en una sentencia al

exjefe paramilitar ‘Ramón Isaza’, en la que el Tribunal condenó al excomandante

de las Autodefensas del Magdalena Medio» pero las investigaciones fueron

probablemente archivadas porque según las consultas de Pares no aparece

ningún proceso activo en su contra. También es sobrino de Guillermo Valencia

Cossio, exfiscal varias veces condenado por favorecer a narcotraficantes en

procesos judiciales en su contra.

Además, aparece en el informe de la veeduría ciudadana de #TrabajenVagos

como uno de los veinte congresistas que menos se presentó a sesiones

presenciales en la legislatura 2020-2021, con apenas seis asistencias, mientras

que sí visitaba establecimientos públicos

39. Esteban Quintero Cardona

Abogado de la Universidad EAFIT con especializaciones en Derecho

Administrativo y Contratación Estatal de la Universidad de Medellín. Trabajó en

la Unidad de Trabajo Legislativo de Álvaro Uribe Vélez entre 2016 y 2017. Fue

diputado en la Asamblea de Antioquia entre 2012 y 2016 por el Partido de la U, y

es hijo del exsenador condenado por parapolítica Rubén Darío Quintero. Para el

periodo 2018-2022, hace parte de la Comisión sexta o de transportes y

comunicaciones.

Cuestionamiento: Es hijo del parapolítico Rubén Darío Quintero,

excongresista condenado a 90 meses de prisión por promover grupos al margen

de la ley. Esto, tras encontrar pruebas sobre sus vínculos con el Bloque Elmer

Cárdenas de las AUC, de acuerdo a lo que recoge Verdad Abierta. Quintero pidió

ser incluido en la Justicia Especial de Paz (JEP), pero esta ordenó la terminación

de la solicitud en noviembre de 2019.

40. Temístocles Ortega Narváez

Ortega es abogado y político oriundo del departamento del Cauca. Estuvo

vinculado a la administración municipal de Argelia, Cauca como secretario.

Posteriormente, fue designado como secretario de educación del departamento.

Tiene una carrera política extensa en la que fue concejal de Mercaderes y

Popayán, diputado y gobernador en dos ocasiones (1992-1995) y (2012-2015).

Cuestionamiento: Temístocles Ortega llegó al senado con varios

cuestionamientos por desviar, presuntamente, recursos públicos a la campaña de

Óscar Campo, y por su relación con Leónidas Bustos, acusado de participar en el

‘Cartel de la Toga’, del cual se habría beneficiado, al parecer, en el caso de

Indeportes, de acuerdo con el portal las 2 Orillas. En 2019, se conoció que Carlos

Bermeo, ex fiscal de la JEP, que quedó en libertad por vencimiento de términos

en la investigación por presunta corrupción y haber incidido en el proceso de

extradición de ‘Jesús Santrich’, le hizo campaña y realizó donaciones a Ortega, de

acuerdo con el portal Cuentas Claras.

41. Álvaro Hernán Prada Artunduaga

Candidato al Senado por el Centro Democrático. Es abogado especializado en

Gobierno y Gestión Pública. Ha sido candidato a la alcaldía de Neiva, asesor

político de Horacio Serpa, secretario general del IDEAM y en el 2014 y 2018, fue

representante a la Cámara por el Centro Democrático, hasta que renunció a su

curul en el marco de unas investigaciones adelantadas por manipulación de

testigos.

Cuestionamiento: Álvaro Prada tiene abierto un proceso en la Corte Suprema

de Justicia por una aparente manipulación de testigos en el caso de Álvaro Uribe.

Se le atribuye haber buscado que Juan Guillermo Monsalve se retractara acerca

de sus afirmaciones sobre presuntos nexos entre Uribe y grupos paramilitares.

Esto habría ocurrido con la intermediación de Carlos López, alias «Caliche». Si

bien renunció a su curul para que la investigación pasara a manos de la Fiscalía

General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia mantiene el proceso ya que

Prada habría utilizado su condición de congresista para tener el acercamiento con

Monsalvo y presionarlo. Incluso, en noviembre, la Sala Civil de la Corte Suprema

negó una tutela presentada por la defensa de Prada para que la investigación no

la llevara la Corte, porque las conductas que se le endilgan sí tienen que ver con

sus funciones como congresista.

42. Honorio Miguel Henríquez Pinedo

Es abogado de la Universidad de la Sabana y cuenta con una especialización en

Opinión Pública y Mercadeo Político de la Universidad Javeriana. Ha sido

Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP),

Secretario General del Ministerio del Interior, Viceministro de Justicia,

Gobernador de Córdoba y Asesor del Ministro del Interior con funciones de

Secretario Privado. Llegó por primera vez al Senado en 2014 y en 2018 volvió a

quedar luego de alcanzar 33.432 votos y siendo avalado por el Centro

Democrático.

Cuestionamiento: Es sobrino del exsenador Miguel Pinedo Vidal, a quien la

Corte Suprema condenó a nueve años de prisión por sus nexos con paramilitares

del Frente Resistencia Tayrona de las AUC. Esto, tras declaraciones de Hernán

Giraldo Serna, quien sostuvo que Pinedo Vidal se alió con la AUC para lograr ser

elegido como congresista en 1998 y en el 2002. Así, fue procesado por el delito de

concierto para promover grupos armados al margen de la ley.

43. Ciro Ramírez Cortés

Es candidato al Senado por el partido Centro Democrático y pertenece al ‘Clan

Ciro Ramírez Pinzón’. Es abogado e hijo del cacique político boyacense y

conservador Ciro Ramírez Pinzón. Ramírez Cortés llegó al Congreso en 2014

como representante a la Cámara por Boyacá, con el aval del partido Centro

Democrático. Para las elecciones en 2018 dio el salto al Senado y aspira

nuevamente a ocupar la curul allí. Para las elecciones 2022, su fórmula a la

Cámara será Guillermo Leonardo “el mono” Sánchez.

Cuestionamientos: Ciro Ramírez Cortés es hijo y heredero de la estructura

política de su padre, Ciro Ramírez Pinzón, condenado en 2011 por la Corte

Suprema de Justicia por concierto para delinquir y promoción de grupos

paramilitares, particularmente del ‘Bloque Central Bolívar’. Ramírez Pinzón

también fue señalado de sostener relaciones con el narcotraficante Gilberto

Saavedra, alias ‘el doctor’.

PARTIDO COMUNES

44. Julián Gallo Cubillos

Julián Gallo Cubillos, más conocido como Carlos Antonio Lozada, fue un

excomandante de las extintas FARC-EP. Ingresó a sus filas desde sus 17 años. Fue

vocero de la organización en los Diálogos del Caguán y fue uno de los

negociadores del Acuerdo de Paz. En 2018, ocupó una de las 5 curules en el

Senado que les corresponden, de acuerdo a lo firmado en 2016. Para las

elecciones del 2022 encabeza la lista del partido al Senado.

Cuestionamiento: En abril del presente año, Gallo Cubillos compareció ante la

Justicia Especial para la Paz (JEP), para brindar detalles sobre el asesinato de

Álvaro Gómez Hurtado. Allí aceptó su participación en dicho asesinato, siguiendo

órdenes de Jorge Briceño, alias “Mono Jojoy”. También aceptó haber dado la

orden de asesinar a Hernando Pizarro León.

Para agosto de este año, la familia de Gómez Hurtado solicitó la expulsión de

Gallo Cubillos de la JEP por vacío de evidencias, contradicciones y falsedades en

las declaraciones dadas por este asesinato. Eso llevó a la JEP a verificar si hubo

un cambio de testimonio en las declaraciones de Gallo Cubillos. Se desconoce qué

ocurrió con esta verificación.

Adicional a ello, fue uno de los 8 exmiembros de las FARC-EP a los que se les

imputó cargos por toma de rehenes y graves privaciones de la libertad, lo cual fue

aceptado, reconociendo que se trató de una política de la organización. También

fue llamado por violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho

Internacional Humanitario en Norte del Cauca y del Sur del Valle del Cauca.

45. Pablo Catatumbo Torres Victoria

Su nombre de pila era Jorge Torres Victoria, pero se lo cambió por su alías. Hizo

parte del Estado Mayor de las extintas FARC-EP hasta su desmovilización y fue

uno de los senadores que ocupó una de las 5 curules en Senado que le

correspondían a esta organización en 2018.

Cuestionamiento: En enero del presente año, la Sala de Reconocimiento de la

JEP le imputó cargos, junto a otras 7 personas, por el “Caso 01”, sobre toma de

rehenes y otras privaciones graves de la libertad. Él, junto a otros miembros del

secretariado, aceptaron en abril haber cometido crímenes de guerra y lesa

humanidad en relación con el secuestro, y reconocieron que se trató de una

política al interior de la organización insurgente. En enero de este año, en la

justicia ordinaria tenía 6 sentencias por los delitos de secuestro y toma de

rehenes, y la Fiscalía reporta 22 investigaciones por secuestros ocurridos entre

1991 y 2011.

Por otro lado, fue llamado a responder diligencia de versión Norte del Cauca y del

Sur del Valle del Cauca por violaciones a los derechos humanos e infracciones al

Derecho Internacional Humanitario, para que hablara sobre desplazamiento

forzado, secuestros, violencia sexual, muertes producto del conflicto armado,

confinamiento y siembra de minas antipersonal.

PACTO HISTÓRICO

46. Alex Xavier Flórez

Estudió derecho en la Universidad de Medellín, pero no se graduó. Concejal de

Medellín por el movimiento que eligió a Daniel Quintero como alcalde,

Independientes, y fue su fiel escudero antes de renunciar para lanzarse al senado

de la república. Además del proceso por pérdida de investidura, en medio de

fuertes peleas con el expresidente Uribe este lo denunció por injuria y calumnia.

Cuestionamiento: El Consejo de Estado confirmó en segunda instancia la

pérdida de investidura de Alex Flórez como concejal de Medellín porque en

febrero de 2019, año de la elección, firmó un contrato por prestación de servicios

con el Tecnológico de Antioquia, que se acabó el 25 de octubre. No podía ser

contratista y candidato al tiempo pues se benefició de recursos públicos.

FUERZA CIUDADANA

47. Rafael Alejandro Martínez

Es administrador de empresas y administrador público con especialización en

Administración. Se ha desempeñado como director de la Unidad de Tránsito de

Santa Marta. En 2015 se lanzó como candidato a la Alcaldía de Santa Marta por

Fuerza Ciudadana y resultó electo. Tras su mandato, llegó a la Gobernación del

Magdalena en 2019, donde se desempeñó como secretario de Infraestructura,

cargo al que renunció en diciembre del 2020.

Cuestionamiento: Martínez cuenta, actualmente, con una investigación por

celebración de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por

apropiación en favor de terceros, por irregularidades en la contratación de obras

de construcción y remodelación de los puestos de salud Bastidas, La Paz,

Taganga, Mamatoco y María Eugenia, los cuales fueron demolidos y no habrían

sido levantados ni terminados en su totalidad durante el tiempo pactado para que

entraran en funcionamiento. Por este proceso fue detenido y, posteriormente, fue

liberado en 2019. En 2020, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho

de Dominio de la Fiscalía ordenó medidas cautelares de embargo y secuestro a 11

bienes avaluados en $766 millones a Martínez y a Carlos Caicedo, también

involucrado en este proceso.

En 2018, la Procuraduría anunció la apertura de una investigación disciplinaria

por presuntas irregularidades en el PAE, durante su administración, y también

una indagación por presuntas irregularidades en torno a la remodelación del

Coliseo de Gaira. Se desconoce el estado de estos procesos o sus decisiones, ya

que Martínez aparece sin antecedentes disciplinarios en la Procuraduría.

En 2017 había sido suspendido por tres meses, mientras era alcalde de Santa

Marta, por presunta participación en política. Esto debido a la presencia de Carlos

Caicedo en la inauguración de los Juegos Panamericanos mientras era candidato

presidencial. En 2021, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia

Administrativa y Judicial declaró no probado este delito.

NUEVO LIBERALISMO

48. Carlos Eduardo Géchem Sarmiento

Es abogado con una maestría en Ciencias Políticas y un doctorado en Ciencias

Políticas. Ha sido profesor de la Universidad Externado de Colombia y asesor del

INVIAS, de la Alcaldía de Bogotá, del Ministerio del Interior y del Área

Metropolitana de Barranquilla. Su último cargo fue como viceministro de

Relaciones Políticas del Ministerio del Interior. Es candidato al Senado por el

Nuevo Liberalismo.

Cuestionamiento: Es hijo del exsenador Jorge Eduardo Géchem Turbay, quien

llegó al Congreso en 2014-2018 por el Partido de la U, alcanzando 45.780 votos.

El exsenador es investigado por irregularidades en el manejo de los fondos de la

paz. En el marco del proceso adelantado contra Marlon Marín, salió salpicado

Jorge Géchem, al ser acusado de ser una de las personas que gestionaba proyectos

en la Agencia de Desarrollo Rural(ADR), de la cual Carlos Eduardo fue presidente

en el 2017. En un audio en posesión de la Fiscalía General de la Nación, se dice

que José Domingo Ardila le compró a Jorge Géchem un contrato para la

asistencia técnica rural y le entregó $110 millones para unos cupos.

COALICIÓN CENTRO ESPERANZA

49. Luis Daniel Vargas Sánchez

Fue ex gobernador de Bolívar para el periodo 2000-2003 por el Partido Liberal.

Desde su llegada a la gobernación ha sido una figura reconocida en el Partido

Liberal. Para las elecciones de 2015 acompañó las aspiraciones de Dumek Turbay,

quien se terminó alzando con la victoria por la gobernación de Bolívar. Para ese

mismo periodo, su hijo, Daniel Antonio Vargas Díaz, se quemó como candidato a

la Asamblea de Bolívar y posteriormente fue nombrado director de Juventudes

en el Gobierno de Dumek Turbay.

Las elecciones del 2019 fueron la oportunidad para Vargas Sánchez de lanzarse

como candidato después de surtir efecto su sanción. Para ello, renunció al partido

liberal y fue avalado por el Partido Colombia Renaciente como candidato a la

gobernación de Bolívar. Sin embargo, se quemó con 34.767 votos. En 2021

renunció al Colombia Renaciente para aceptar otras propuestas con miras a su

candidatura al senado y hace parte del Clan García Turbay. En esta ocasión va en

la coalición de Senado avalado por el partido Alianza Verde.

Cuestionamiento: Entre sus relaciones más cuestionadas se encuentra que es

primo del excongresista condenado por el proceso 8.000, Álvaro Benedetti

Vargas. De acuerdo con fuentes territoriales de Pares, Benedetti apoyó a Vargas

para las elecciones locales del 2000 y aparentemente no fueron los únicos

respaldos económicos cuestionados. De acuerdo con Verdad Abierta (2011), esta

campaña también fue financiada por “La Gata”.

Los cuestionamientos no terminan allí, puesto que durante su gobernación

también fue cuestionado por nombrar secretario de minas a Hernando Padaui,

en ese momento investigado por la Contraloría Departamental, la Fiscalía de

Magangué y la Procuraduría Provincial. Posteriormente, Padaui fue calificado

como un representante a la cámara cuestionado en 2018 por su cercanía con el ex

fiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno. En 2006 la Procuraduría lo destituyó

e inhabilitó por 13 años, debido a escándalos de corrupción asociadas a temas de

educación. En 2014 la Procuraduría dejó en firme esta sanción emitida por la

entidad.

50. León Fredy Muñoz Lopera

El actual representante a la Cámara por Antioquia por la Alianza Verde, que busca

dar el salto a Senado, es oriundo de Ituango, Antioquia, y es licenciado en

Educación Física del Politécnico Jaime Isaza. Su vida política inició en el

municipio de Bello, Antioquia. Fue secretario en el Consejo Municipal de Bello

entre 2004 y 2005, concejal por el Partido Alianza Verde para el periodo 2012-

2015, y excandidato de la Alcaldía de ese mismo municipio. Es uno de los

principales contradictores del ‘Clan Suárez Mira’, que tiene su poder en Bello.

Cuestionamiento: En junio de 2018 fue detenido en el Aeropuerto José María

Córdoba, de Rionegro, con 160 gramos de cocaína, aunque después fue dejado en

libertad por orden de una juez. Frente a esto, Muñoz ha respondido que es víctima

de un montaje. Fue llamado a juicio por la Corte Suprema en diciembre de 2020.

En octubre de 2021, la Corte llamó a practicar pruebas en medio de la

investigación que se le adelanta por ese hecho.

CANDIDATOS CUESTIONADOS A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES

ANTIOQUIA

51.Margarita María Restrepo Arango

Es candidata a la Cámara de Representantes con el aval del Centro Democrático.

Estudió comunicación social y periodismo en la Universidad Pontificia

Bolivariana y ha sido relacionista pública de personalidades políticas como

Álvaro Gómez Hurtado. Fue directora del centro de pensamiento Primero

Colombia (2012-2014) y resultó elegida representante a la Cámara por Antioquia,

con el aval del Centro Democrático, para los periodos 2014-2018 y 2018-2022.

Cuestionamientos: En 2018 el entonces fiscal, Néstor Humberto Martínez,

dijo que compulsaría copias a la Corte Suprema de Justicia de la investigación

contra Restrepo, porque desde su campaña se habrían ofrecido “viajes a San

Andrés (…) tabletas (…) y televisores”. A través de un tercero, Alejandro Cuartas

se habría conseguido una cantidad considerable de votos en Antioquia,

principalmente en Medellín y Bello. Al poco tiempo, Cuartas aceptó los cargos por

compra de votos a favor de la representante, mientras que Restrepo decía que

Cuartas había sido un voluntario de campaña con el que apenas tuvo contacto.

Hasta este momento no hay información de que la Corte Suprema haya abierto

alguna indagación contra Restrepo.

52. Mauricio Parodi Díaz

Es un dirigente deportivo, social y de salud pública, odontólogo de profesión, hoy

representante a la Cámara de Cambio Radical que pretende reelegirse bajo la lista

en coalición con Colombia Justa Libres y el Partido Mira. La curul que ocupa la

obtuvo al haber reemplazado a José Ignacio Mesa Betancur, después de que, en

2019, se descubriera una serie de irregularidades en el conteo de votos que

favoreció a Mesa sobre Parodi y de que el Consejo de Estado anulara la elección

de Mesa. Entre 2006 y 2010 fue representante a la Cámara por el mismo

departamento, pero por el partido Liberal. En el 2018 fue presidente del club de

fútbol Deportivo Independiente Medellín. Pertenece al clan Suárez Mira.

Cuestionamiento: Los cuestionamientos contra Parodi nacen tras las

investigaciones de la Corte Suprema de Justicia por concierto para delinquir

agravado por las que condenaron en 2013 a uno de sus aliados políticos, el

exalcalde de Bello y excongresista, Óscar Suárez Mira.

En medio de las investigaciones contra Suárez Mira se conocieron testimonios de

personas desplazadas de Bello que denunciaron haber sido presionadas a votar

por Suárez al Senado; y por Parodi, a la Cámara durante la campaña de 2006. A

Parodi por ello no se le abrió una investigación penal.

La Corte condenó a Suárez Mira en otro proceso en 2020 y confirmó la sentencia

en 2021 por recibir dineros del narcotraficante Juan Carlos ‘El Tuso’ Sierra para

financiar su campaña a la Cámara en 2002; y por recibir recursos para su

campaña al Senado en 2006 de los paramilitares alias ‘Julián Bolívar’, alias

‘Macaco’ y alias ‘Ernesto Báez’.

Por otro lado, en 2018, según La Silla Vacía, un escándalo por presunta compra

de votos en Bello involucró a Olga Suárez Mira, hermana de Óscar, y a Mauricio

Parodi.

53. Misael Alberto Cadavid Jaramillo

Candidato a la Cámara de Representantes por la lista del partido Cambio Radical

en coalición con Justa Libres y el Partido Mira. Fue el director general de la

Dirección Nacional de Bomberos de Colombia y exgerente del Hospital La María.

Cadavid es médico de profesión y tiene una especialización en Gerencia en

Economía y Finanzas de la Salud. Arrancó su carrera política siendo candidato al

Concejo de Medellín para el periodo 2012-2015, con el grupo del entonces

representante a la Cámara, José Ignacio Mesa, quien actualmente enfrenta líos

judiciales por sus presuntos nexos con los paramilitares.

Cuestionamientos: A Misael Cadavid durante su campaña para el Concejo de

Medellín de 2012, el alcalde de ese momento, Alonso Salazar, lo acusó de hacer

campaña con los combos de la zona nororiental de Medellín. Por esas acusaciones

y otras contra Luis Pérez, la Procuraduría inhabilitó por doce años a Salazar por

participación indebida en política; pero el Consejo de Estado tumbó la sanción en

2014.

De acuerdo con El Tiempo, la policía dio a conocer un video en el que

presuntamente se ve a Cadavid en un concesionario que le servía de oficina a alias

‘Sebastián’, exjefe de la Oficina de Envigado, hoy extraditado. Según fuentes

territoriales de Pares, los vínculos entre el candidato, que habría sido

presuntamente el médico personal de ‘Sebastián’ y la Oficina de Envigado, no han

sido del todo aclarados, a pesar de que El Tiempo intentó comunicarse con

Cadavid y manifestó no querer contestar la entrevista.

Además, según Cuestión Pública, en una grabación Cadavid asegura que se reunió

con Daniel Quintero y que el alcalde, quien no puede participar en política,

asegura que los respalda a él y a la cabeza de lista de Senado de Cambio Radical,

David Luna.

Cadavid también pertenece al Clan del exgobernador Luis Pérez Gutiérrez.

54. Juan Camilo Callejas Tamayo

Es candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador. Además,

es ingeniero agropecuario y fue diputado a la Asamblea del departamento de

Antioquia por el mismo partido para el periodo 2020-2023, hasta que el Tribunal

Administrativo de Antioquia declaró la nulidad de su elección en abril de 2021.

La decisión fue ratificada en agosto de 2021. En su trayectoria, se destaca por

haber desempeñado la coordinación nacional de juventudes del Partido

Conservador, y por haber sido el presidente del Directorio Municipal de Bello.

Para las elecciones de 2022, sería la fórmula de Germán Blanco. Callejas es

cercano al clan Suárez Mira.

Cuestionamientos: En julio de 2021, el Tribunal Administrativo de Antioquia

declaró la nulidad en el cargo de diputado debido a una presunta doble militancia,

puesto que Callejas, en 2019, llevó a cabo actividades de apoyo, respaldo y

acompañamiento al candidato para la Alcaldía del municipio de Abejorral, Iván

García Rincón, quien se encontraba inscrito por el movimiento AICO. La Sección

Quinta del Consejo de Estado negó en agosto de 2021 la solicitud de nulidad de

la sentencia del Tribunal, confirmando así su decisión.

55. Luis Horacio Gallón Arango

Es candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático. Es

administrador de empresas y especialista en Contratación Estatal. Además, fue

asesor administrativo de la Alcaldía de Itagüí, y alcalde del municipio de Andes

en el periodo 2008-2011. Resultó electo como representante a la Cámara por el

Partido Conservador para el periodo 2014-2018, y ha hecho parte de la línea

política de Luis Pérez, del ‘Clan de Suarez Mira’, pues hizo su campaña en 2014

acompañado de esa familia y, también, buscó refugio con Juan Diego Gómez. Será

la fórmula de Nicolás Pérez, sobrino de Luis Pérez. Pertenece al clan de Luis Pérez

Cuestionamientos: En 2018, Pares denunció que Gallón podría haberse

beneficiado del «salto de canguro», una modalidad de fraude electoral en la que

se modifica el número de votos en los formularios E-14 y E-24, lo que

presuntamente le habría dado al candidato los votos que necesitaba para quedar

electo. Además, en 2019, la Fiscalía reveló el testimonio de una fuente protegida

que indicó que tanto el gobernador Luis Pérez como Gallón incidieron para que

la esposa de este, Liz Margaret Álvarez, fuera nombrada como gerente del

Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA).

ARAUCA

56. Renson Jesús Martínez Prada

Es candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador.

Martínez Prada es ingeniero ambiental con especialización en Ingeniería

Ambiental y maestría en Medio Ambiente y Desarrollo. Entre 2008 y 2010

trabajó como secretario de despacho en la Alcaldía de Arauquita, y entre 2014 y

2015 se desempeñó como secretario de despacho en la Gobernación de Arauca,

en la administración de Facundo Castillo.

Cuestionamiento: En octubre de 2020, la Procuraduría General de la Nación

le abrió una investigación por presuntas irregularidades en el contrato para el

mejoramiento de la vía rural Arauquita – Aguachica – Panamá por más de 9.100

millones (Diario Libertad). Sin embargo, hasta el momento, no hay noticias del

avance o archivo de la investigación. Adicionalmente, de acuerdo con fuentes en

territorio, Martínez tendría el apoyo de Facundo Castillo, quien tiene diversas

investigaciones por presuntos hechos de corrupción.

57.Hernando Posso Parales

Posso Parales es administrador de empresas. El político araucano se ha

desempeñado como alcalde del municipio de Arauca entre el 2004 y el 2007 y

diputado para el periodo 2020-2023.

Cuestionamientos: Posso Parales enfrenta un proceso por presuntas

irregularidades en la venta de un predio de su propiedad. El ahora candidato, le

habría vendido un predio de 12 mil hectáreas a la administración departamental

de Ricardo Alvarado Bestene, en 2018, por $1.800 millones, cuando el predio se

encontraba avaluado por $30 millones. Además, la Unidad de Información y

Análisis Financiero le abrió investigación por el presunto lavado de activos. Sin

embargo, no se tiene conocimiento del avance del proceso.

ATLÁNTICO

58. Adriana de Jesús Blanco Ceballos

La candidata a la Cámara por el Partido Conservador es ingeniera civil,

especialista en Gerencia de Proyectos e Ingeniería de Saneamiento Ambiental y

Presentación de Proyectos a la Banca Multilateral. Ha sido funcionaria del

Ministerio de Ambiente, de la Gobernación del Atlántico y asesora del Banco

Mundial. Fue candidata al Senado por el Partido de Integración Nacional (PIN)

en 2010, y obtuvo 16.659 votos. En esta oportunidad será fórmula del Senador

que busca de nuevo su reelección, Laureano Acuña, quien está siendo investigado

por la Corte Suprema de Justicia en medio del caso ‘casa blanca’ por el que fue

condenada Aída Merlano.

Cuestionamiento: Según el investigador Ariel Ávila, Adriana Blanco en su

candidatura al Senado en 2010 era la “testaferra política” del condenado por

parapolítica, Dieb Maloof. Según el portal Verdad Abierta, Maloof fue el primer

senador en ser condenado en medio de este escándalo en 2008 a cuatro años y

nueve meses.

Además, Adriana Blanco aparece mencionada en la sentencia con la que la Corte

Suprema condenó a Aída Merlano, por lo cual se ordenó compulsar copias para

investigarla junto con otros políticos y particulares, pero la fuga de Merlano, de

acuerdo con El Espectador, alejó a Blanco de los estrados judiciales. Según La

Silla Vacía, Blanco fue la coordinadora de campaña de Merlano. En la última

búsqueda hecha por Pares en el sistema de consulta de la rama judicial no

aparecía ningún proceso penal en el que Blanco estuviera involucrada.

59. José Gabriel Amar

Actual representante a la Cámara por el Atlántico por Cambio Radical que

buscará la reelección. Es barranquillero, administrador de empresas y magister

en Administración de la Universidad del Norte. Es hijo de chilenos que migraron

a Colombia debido a la difícil situación política que atravesaba este país en los

años 70, en especial por la labor de su padre como diputado socialista.

Cuestionamiento: Amar es miembro y beneficiario del caudal electoral del

poderoso clan Char, que ha concentrado el poder económico y político del

Atlántico como ninguna otra familia en el país, dominando no solo la política

electoral de ese departamento sino teniendo influencia en otros departamentos

de la costa caribe. Amar se hizo elegir representante a la Cámara por primera vez

en 2018 con 67.812 votos, y también cuenta con el apoyo de la familia Herrera,

que tiene una influencia política importante en Soledad, Atlántico.

60. Modesto Aguilera

Representante a la Cámara por Atlántico del Partido Cambio Radical que busca

su reelección. Es abogado y tiene especializaciones en Derecho Contencioso

Administrativo y Derecho Administrativo, y un magister en Estudios Políticos y

Económicos de la Universidad del Norte. Fue asesor jurídico clave de Alejandro

Char en la Alcaldía de Barranquilla y Secretario de Gobierno de Elsa Noguera,

pero renunció a este cargo en marzo de 2013 para aspirar a la Cámara de

Representantes. En esa oportunidad perdió y solo hasta 2018 alcanzó una curul.

Cuestionamiento: Miembro y beneficiario de los votos del Clan Char, un clan

que ha monopolizado el poder político y económico en el Atlántico, a través de la

carrera política y el emporio económico de Fuad Char, político y empresario que

ha mantenido en parte gracias a la injerencia en política de sus hijos y sus aliados

políticos.

BOLÍVAR

61. Sandra Elena Villadiego Villadiego

Es administradora con una especialización en Gerencia y Auditoría en Salud. Fue

representante a la cámara por el Partido Liberal en reemplazo temporal en el

periodo 1998-2002. Volvió al Congreso como representante titular de curul en

2010-2014 y fue senadora en 2014-2018 por el Partido de la U. Actualmente es

candidata por Pacto Histórico.

Cuestionamiento: Es esposa de Miguel Rangel Sossa, excongresista

condenado en el 2010 por parapolítica. En el 2017, la Corte Suprema de Justicia

le abrió una investigación a Villadiego, junto a otros siete congresistas, por

supuestamente favorecer a Odebrecht por la presunta participación en la entrega

de sobornos a cambio de contratos viales entre el 2009-2017. Sobre este proceso

de investigación en medios de prensa no hay actualizaciones recientes.

Sumado a esto, en 2018 se enfrentó a un proceso por una denuncia por compra

de votos que la Corte Suprema de Justicia decidió archivar. Para 2019 fue

retenida por la Armada Nacional en Magangué con 48 millones de pesos que le

fueron incautados el día anterior a las elecciones. La candidata en ese entonces

del partido de la U no pudo dar explicación del monto incautado, dineros que

presuntamente se usarían para la compra de votos. Villadiego fue dejada en

libertad por falta de pruebas.

62. Andrés Guillermo Montes Celedón

Es arquitecto. En su corta trayectoria política se destaca que en el 2016 fue

director del Partido Conservador de Bolívar en representación de los jóvenes y

diputado por el Partido Conservador en el departamento de Bolívar durante el

periodo 2015-2019. Es sobrino de Emerito José Montes Castro, quien dimitió de

estas elecciones para aspirar a la gobernación y es miembro del clan Montes Curi.

Es candidato a la cámara por el Partido Conservador.

Cuestionamiento: Es heredero de la estructura política de William Montes,

condenado por la Corte Suprema de Justicia por suscribir el Pacto de Ralito.

63. Silvio José Carrasquilla Torres

Es abogado especialista en Derecho Administrativo y Empresarial. Fue concejal y

alcalde de Turbaco entre 2004 y 2008. Se hizo nacionalmente conocido por

querer regalarle un burro al expresidente Barack Obama y por asegurar que

«legisla» con la biblia. Fue elegido como representante a la Cámara por Bolívar,

con el aval del partido liberal para los periodos 2014-2018 y 2018-2022. Es

cercano al grupo del senador Lidio García Turbay del que alguna vez fue fórmula.

Hace parte del Clan García Turbay y es candidato por el Partido Liberal.

Cuestionamiento: En el 2010 la Contraloría departamental de Bolívar halló

responsable a Carrasquilla de detrimento patrimonial a la alcaldía municipal y a

la oficina de tránsito y transportes por una cuantía de $96’628.044. El fallo en

segunda instancia le dictó una inhabilidad de 5 años para el ejercicio de cargos

públicos. Aunque Carrasquilla se encontraba presuntamente inhabilitado, se

desconoce por qué pudo ser elegido representante a la Cámara en 2014. En 2019

fue señalado por la Veeduría ‘Trabajen Vagos’ por ausentarse en un 21% de las

plenarias. [1]

64. Karen Violette Cure

Es ingeniera civil y especialista en Finanzas Públicas. Fue concejal de Magangué

en 2008-2011, ha sido representante a la Cámara de Representantes por Bolívar

para los periodos 2014-2018 y 2018-2022 por el Partido Cambio Radical.

Cuestionamiento: Es la heredera directa de Enilce López, “La Gata”,

condenada por el delito de lavado de activos, homicidio y nexos con las AUC. Es

esposa de Giovany Meza Menco, considerado el brazo político de “La Gata”. De

acuerdo con la Silla Vacía (2019), tanto Meza como Cure tienen una gran

influencia burocrática en la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, donde

tienen contratos sus hermanas y hermanos, primos y esposos de familiares.

El grupo político de Cure y su esposo crecieron políticamente debido al apoyo de

“La Gata” quien logró monopolizar a sangre y fuego el negocio del chance en la

costa atlántica, asesinando a empresarios rivales y construyendo un imperio de

terror. Recientemente se han presentado múltiples cuestionamientos por su

influencia en el presupuesto y clientela en la Red Hospitalaria Pública de

Cartagena.

BOYACÁ

65. Humphrey Roa Sarmiento

Es candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador y

pertenece al ‘Clan Roa’. Roa Sarmiento es arquitecto, magister en Gestión Urbana

y Desarrollo Regional. Fue concejal de su municipio natal, Chinavita, y diputado

de la Asamblea Departamental. Dio el salto a la Cámara de Representantes en

2010, repitió en 2018 y buscó su reelección para el 2018, pero se quemó con

15.500 votos. Todas sus participaciones electorales han sido bajo el aval del

Partido Conservador. Su hermano, Osman Roa Sarmiento, fue candidato a la

gobernación de Boyacá en el 2015, quedando en segundo lugar.

Cuestionamientos: Humphrey Roa ha sido nombrado en varios escándalos de

corrupción, como aquellos en los que intentaba facilitar la ganancia de contratos

del Fondo de Paz a determinados congresistas (investigación que lleva a cabo la

Fiscalía). También fue mencionado en el escándalo del ‘Cartel de la Toga’, pues

Gustavo Malo era quien llevaba la investigación de Roa por presuntos nexos con

parapolítica. Recientemente, Roa Sarmiento fue noticia gracias a que uno de los

testigos citados a dar información sobre sus presuntos nexos con el narcotráfico

fue asesinado en Bogotá. Se trata de Luis Agustín Caicedo, quien iba a ser

escuchado en una investigación contra Roa, después de ser citado para que

indicara si su exsocio, el también narcotraficante Julio Lozano Pirateque, había

financiado la campaña del 2006-2010 del exrepresentante a la Cámara

Humphrey Roa Sarmiento.

De acuerdo con El Tiempo, Lozano y Caicedo eran miembros de la llamada ‘Junta

directiva del narcotráfico’ que mandaba sobre capos tan poderosos como Daniel

‘El Loco’ Barrera. El exrepresentante y candidato tiene varios procesos privados

ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, como consta en el sistema

nacional de consulta de procesos judiciales, sobre los cuales se desconoce el

avance.

CALDAS

66. Erwin Arias Betancur

Es candidato y cabeza de lista a la Cámara de Representantes por el partido

Cambio Radical en alianza con Colombia Justas Libres. Fue concejal y alcalde del

municipio de La Dorada.

Cuestionamientos: En 2020, la Procuraduría le abrió una investigación por

presuntos malos manejos de los recursos del Plan de Alimentación Escolar en el

municipio de La Dorada. También cursaba en su contra una investigación, desde

el 2016, en la que la Fiscalía le imputó cargos por los delitos de violación al

régimen legal, pues siendo alcalde suscribió un contrato por 26 millones para el

suministro de insumos de cafetera y aseo para la Alcaldía. Sin embargo, el día

previo a la elaboración de este informe, el exalcalde fue absuelto al declarar que

no había incurrido en inhabilidad para contratar.

CASANARE

67. Roland Jeffrey Wilches Torres

Es candidato a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical. Fue

concejal de Yopal entre 2011 y 2015.

Cuestionamientos: La Procuraduría le abrió investigación tras rastrear

posibles irregularidades en la afiliación del entonces concejal al Sistema de

identificación de potenciales beneficiarios del SISBEN (Procuraduría, 2021). El

funcionario habría inscrito datos falsos para hacerse a los beneficios del régimen

subsidiado.

CAQUETÁ

68. José Delby Vargas Gutiérrez

Es candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Alianza Verde. Fue

director del SENA en Caquetá entre 2012 y 2018. Es contador púbico y en 2019

fue candidato a la Alcaldía de Florencia, contienda en la que obtuvo 10.797 votos.

Cuestionamiento: De acuerdo con investigaciones de Pares, según denuncias

públicas, Vargas Gutiérrez habría pedido dinero a contratistas del SENA para su

campaña a la Alcaldía en 2019 (Pulso). Así mismo, ha sido denunciado por

participar en política mientras se desempeñaba como director de aquella entidad

educativa.

69. Gilma Díaz Arias

Es candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal. Está casada

con Álvaro Pacheco, condenado por parapolítica. La Jurisdicción Especial para la

Paz (JEP) aceptó el sometimiento del exgobernador del Caquetá, Álvaro Pacheco,

quien venía solicitando ser acogido por la JEP desde que fue detenido y

condenado, en 2019, por vínculos con grupos paramilitares.

Cuestionamiento: Arias es esposa y heredera del caudal electoral de Álvaro

Pacheco, exgobernador del Caquetá, condenado por parapolítica (Caracol Radio).

70. Andrés Mauricio Perdomo Lara

Es candidato a la Cámara de Representantes por el partido Centro Democrático y

fue alcalde de Florencia (2016-2019). Es ingeniero civil de la Universidad

Javeriana y magíster en Ingeniería de la Universidad de los Andes. Ha sido asesor

de la Gobernación del Caquetá y desempeñó otros cargos en entidades de orden

nacional como Ecopetrol.

Cuestionamiento: Perdomo Lara es señalado por un presunto ocultamiento,

ante el Ministerio de Hacienda, de la cantidad real de demandas judiciales en

contra del municipio, así como de pagos hechos por este. El ente territorial no

registraba una defensa jurídica desde hacía 12 años. Adicionalmente, según

medios locales, en 2019, Perdomo habría sido investigado por irregularidades en

la contratación (Fiscalía, 2020). De acuerdo con el Diario El Colombiano, en el

proceso de imputación en 2018 la Fiscalía habría pedido medida de

aseguramiento en contra de Perdomo por las irregularidades en el proceso de

licitación pública para la contratación de los servicios de operación logística del

XXII Festival Folclórico de la Amazonía, en Florencia. Sin embargo, no se tiene

información del avance del proceso.

CAUCA

71. Oscar Campo Hurtado

Campo Hurtado es ingeniero civil de la Universidad del Cauca. Se ha

desempeñado como secretario de infraestructura del municipio de Popayán y del

departamento del Cauca. Tiene estudios de posgrado en Gerencia de Proyectos de

la Universidad del Cauca y en Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la Universidad

del Valle. Fue gobernador del departamento del Cauca para el periodo 2016-2019,

obteniendo 205.720 votos.

Cuestionamientos: Campo ha sido acusado de haberse visto favorecido en el

caso de la presunta desviación de recursos de Indeportes. De acuerdo con el diario

El País, la Fiscalía habría investigado el presunto desvío de dineros de Indeportes

a la campaña de Campo cuando fue candidato a la gobernación del Cauca. Se trata

de irregularidades en la relación de gastos realizados por Indeportes, en los cuales

se habrían desviado cerca de $459 millones. En el marco de este caso de

corrupción, fue capturada la gerente de Indeportes, Ana Bolena García Ricardo.

Hasta la fecha, no se tiene información sobre la continuidad de la investigación.

CESAR

72. Alfredo Ape Cuello Baute

Es administrador de empresas con maestría en Administración de Empresas. Se

ha desempeñado como asesor del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y

como representante a la Cámara por el Cesar en 2002, 2006, 2014 y 2018. Es

heredero de un caudal político que ha durado tres generaciones: su abuelo,

Manuel Germán Cuello, fue gobernador del Cesar; y su padre, Alfredo Cuello

Dávila, alcalde encargado de Valledupar y representante en varias ocasiones. Es

candidato por el Partido Conservador y es ficha del ‘Clan Gnecco’.

Cuestionamiento: En 2009, estuvo investigado por la Corte Suprema de

Justicia al ser acusado de tener presuntos nexos con el Bloque Norte de las AUC.

Sin embargo, el proceso precluyó luego de que la Sala Penal de la Corte

determinara que no había suficiente material probatorio para continuar la

investigación. Fue asociado a los «Bulldozer», un grupo de ocho congresistas

investigados por el escándalo de Odebrecht. Pertenece al cuestionado ‘Clan

Gnecco’.

CHOCÓ

73. Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera

Más conocido como ‘Domingo’ es abogado de la Universidad Santiago de Cali y

especialista en Derecho de Trabajo de la Universidad Nacional. Fue alcalde de

Istmina en 2008 y gobernador de Chocó entre 2015 y 2019. Es candidato a la

Cámara por el Partido Liberal Colombiano. Pertenece al clan del Cordobismo.

Cuestionamiento: La Procuraduría General de la Nación le abrió una

investigación disciplinaria en 2019, mientras era gobernador, junto al secretario

de Desarrollo Económico y Recursos Naturales, José Nixón Chamorro Caldera,

por presuntas irregularidades en la licitación pública gdchoco-01-sdern-2019,

por más de $24.500 millones, dirigida a pescadores artesanales de la zona. En

2020, la Fiscalía le abrió una investigación junto con otros exgobernadores por

un proyecto de gas domiciliario, siendo acusados del delito de contrato sin el

cumplimiento de los requisitos legales y por peculado por apropiación.

En 2021 se le abrió un proceso de responsabilidad fiscal por utilizar recursos del

Fondo de Subsidio de Sobretasa a la Gasolina para cumplir compromisos

administrativos. En noviembre de 2021, la Contraloría del Chocó le abrió un

periodo probatorio en medio de un proceso sancionatorio administrativo fiscal

No. 500-25-02-22 en hechos que habría cometido siendo Gobernador.

Pertenece al ‘Clan del Cordobismo’ en Chocó.

74. Astrid Sánchez Montes de Oca

Es abogada de la Universidad de la Sabana, especializada en Derecho Procesal

Penal de la Universidad Cooperativa de Colombia, y en Derecho Administrativo

de la Universidad Externado de Colombia. Fue senadora en el periodo 2010-2014

y representante a la Cámara para el periodo 2018-2022. Es candidata por el

Partido de la U. Pertenece al Clan Sánchez Montes de Oca.

Cuestionamiento: Astrid es heredera del ‘Clan de los Sánchez Montes de Oca’.

Es hija del patriarca Rafael Sánchez, cabeza del clan, que desde mediados de los

90 consolidó su poderío en el departamento del Chocó. Rafael Sánchez fue

cofundador, en la década de los 70, del Movimiento Liberal Popular, y lo lideró

en el corregimiento de Samurindó, Quibdó, donde era director de una escuela

rural. Astrid fue electa en el Congreso, sin haber ocupado ningún cargo de

elección popular, gracias al capital político de sus hermanos Patrocinio y Odín.

Patrocinio Sánchez Montes de Oca fue hallado culpable, por la Corte Suprema de

Justicia, del delito de peculado culposo en su gestión como alcalde de Quibdó,

relacionado con la ejecución del contrato de la Alcaldía para la prestación de

servicios de salud por un monto de 150 millones de pesos.

En relación con Odín, la Corte Suprema lo condenó a 9 años de cárcel por

concierto para delinquir y lo señaló de hacer parte del proyecto «por una Urabá

grande unida y en paz», conocido en Chocó como un «proyecto político del Darién

colombiano» en el que dirigentes locales pactaron con paramilitares para la

distribución del poder entre 1990 y 2007, en el marco de elecciones locales y

nacionales.

En 2012, el entonces diputado de Antioquia y hoy candidato al congreso, Andrés

Felipe Guerra, anunció que denunciaría a Astrid Sánchez por presunto fraude

electoral en 2010, pero no se conocen avances de tales denuncias.

CÓRDOBA

75. Eduardo José Tous De La Ossa

Es un candidato del Partido Liberal, oriundo de Sahagún e Ingeniero civil de la

Corporación Universitaria de la Costa, Barranquilla. Tous de la Ossa es heredero

de la estructura política del ex senador Bernardo ‘Ñoño’ Elías, quien perdió su

curul de senador por ser objeto de investigación en el escándalo de Odebrecht.

Entre 2007 y 2013, Tous de la Ossa fue director regional del Instituto Colombiano

de Bienestar Familiar (ICBF), posteriormente, fue candidato a la cámara de

representantes para el periodo 2014-2018. Su hermana Lucía Tous de la Ossa fue

candidata a la alcaldía de Sahagún en 2019, quedando en segundo lugar, por lo

que se benefició del estatuto de oposición y actualmente se desempeña como

concejala del municipio. Durante todo el 2020, el exrepresentante fungió como

secretario de competitividad de la gobernación de Córdoba hasta marzo de 2021,

cuando renunció para no inhabilitarse. En estas elecciones cuenta también con el

respaldo del clan Amin.

Cuestionamiento: Es heredero de la estructura política del ex senador

Bernardo ‘Ñoño’ Elías, quien perdió su curul de senador por ser objeto de

investigación en el escándalo de Odebrecht. Tous de la Ossa podría estar también

involucrado en el caso Odebrecht, la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema

de Justicia para que se le investigue, en la actualidad no se conocen novedades de

este caso. De acuerdo con Pares, durante la administración de Tous en el ICBF,

se ejecutaron alrededor de 100 obras de infraestructura para la atención integral

de la primera infancia, o lo que hoy se denomina Centros de Desarrollo Infantil

(CDI), espacios que se convirtieron en foco de corrupción, con deficiente

infraestructura, provisión de alimentos insalubres y condiciones paupérrimas de

adecuación.

En 2011, la Procuraduría regional abrió una investigación contra Tous de la Ossa

por la celebración de contratos millonarios relacionados con la primera infancia,

en donde el ICBF regional habría otorgado contratos a fundaciones relacionadas

con la campaña política de Carlos Elías Hoyos, ex alcalde de Sahagún 2012-2015.

Una denuncia hecha a través del portal semana.com, en marzo de 2011, señalaba

a Tous de haber adjudicado contratos por 1.800 millones de pesos entre 2010 y

2011 a la Fundación Fedesco, la cual tenía presuntamente en su junta directiva a

Jorge Montes, mano derecha del exsenador ‘Ñoño’ Elías, investigación que no

tuvo mayor impacto en los órganos de control. En ese mismo año, la Procuraduría

decidió archivar la investigación preliminar contra Tous.

En el 2018 la Fiscalía pidió investigar a Tous por presuntos hechos de corrupción

relacionados al Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE), para el

2020 aún se esperaba la investigación al congresista. En la actualidad no se

registran avances en prensa sobre este caso.

76. Arleth Patricia Casado López

Es candidata por el Partido Liberal y es administradora de empresas

especializada en Gestión de Entidades Públicas y Función Pública de la

Universidad Externado de Colombia. Fue señorita Córdoba en 1980, en el periodo

2002-2003 y fue co-directora nacional del Partido Liberal. Durante varios años

ejerció la presidencia del directorio liberal de Córdoba y actualmente es la líder

del Movimiento Político Mayorías Liberales, el cual mantuvo vínculos con las

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En 2010, pasó a ser la senadora con

más alta votación del partido liberal, cuando fue electa en reemplazo de su esposo,

con la mayor votación del partido liberal en el Senado de la República: 134.083

votos.

Cuestionamiento: Según fuentes de la Fundación Paz & Reconciliación, su

esposo no le heredó su caudal político, sino que ella lo ha construido; hasta el

2010 era conocida como “la baronesa” electoral del departamento. Su padre fue

diputado a la Asamblea de Córdoba, secretario de Despacho Departamental,

director de Salud Departamental y alcalde de San Andrés. Su madre es prima de

su suegro, Libardo López Gómez, el auténtico jefe político del movimiento de

mayorías liberales, con presencia en el departamento desde los años 60.

El fortín electoral de Casado y López ha estado bajo el control de la Universidad

de Córdoba, Unicordoba. Desde el 2012, la universidad era manejada por la ex

rectora Alba Durango Villadiego, ficha política de Arleth Casado, cuyo período

finalizó en 2015. En diciembre de ese mismo año, repitieron la rectoría de la

universidad, al ser electo el doctor en filosofía, Jairo Miguel Torres Oviedo, cuota

política de López Cabrales y de Casado. Esto fue posible a través del respaldo del

gobierno nacional y departamental. Para 2018, una coalición liderada por Musa

Besaile, ‘ñoño’ Elías, Martin Morales y la exsenadora Zulema Jattin acabaron con

la hegemonía de Casado y su esposo cuando Casado obtuvo una votación de

57.323 votos, insuficiente para mantener su curul. En el 2019 fue electa como

concejala de Montería y actualmente se perfila como candidata a las elecciones

de 2022.

Ha liderado el clan junto a su esposo, Juan Manuel López Cabrales, condenado

en el 2008 a 6 años de prisión por concierto para delinquir agravado por haber

firmado el Pacto de Ralito. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia y la

Procuraduría han referenciado a la senadora liberal Arleth Casado en el escándalo

de Odebrecht, por denuncias anónimas sobre su participación en la repartición

de coimas de parte de la multinacional brasileña en la adjudicación del otrosí de

la vía Ocaña-Gamarra. De acuerdo con la búsqueda de Pares no se registran

novedades en prensa sobre este caso.

77.Jorge Enrique Burgos Lugo

Es candidato del Partido de la U y es conocido como “Titi Burgos”. Es actual

estudiante de Derecho en la Corporación Universitaria Remington de Montería y

actual representante a la cámara por el Partido de la U. En su trayectoria laboral,

se destaca que fue director técnico municipal de la Unidad de Asistencia

Municipal Técnica Agropecuaria. Asimismo, fue director del Banco Agrario del

municipio de San Antero entre el 2000-2002 y en San Bernardo del Vientre en el

2002-2004. Para el 2022-2013 fue asesor financiero de la E.S.E Camu Santa

Teresita. Al no contar con una amplia trayectoria en política y sin haberse

presentado a este tipo de elección anteriormente, en 2018 el Partido de la U le

otorgó el aval para aspirar a la Cámara de Representantes, actualmente es

representante a la cámara. Pertenece al Clan Jattin.

Cuestionamiento: Su llegada al Congreso se dio con la bendición de Zulema

Jattin, luego de que el excongresista, Martín Morales Díaz, fuera capturado por

sus vínculos con las “Águilas Negras” y por narcotráfico. Es heredero del caudal

electoral altamente cuestionado de Zulema Jattin, quien también ha sido

condenada por sus vínculos con grupos paramilitares.

78. Wadith Alberto Manzur Imbett

Es candidato del Partido Conservador e ingeniero industrial. Llegó por primera

vez a la Cámara de Representantes como fórmula de la senadora conservadora

Nora García Burgos en 2018. Es hijo del ex senador Julio Manzur, investigado

por vínculos con grupos paramilitares. Es candidato del Partido Conservador y

pertenece al Clan García Pineda.

Cuestionamiento: Es heredero del caudal electoral de su padre, Julio Manzur

Abdala, a quien se le abrió un proceso judicial en 2006 por presuntos nexos con

las AUC. En 2017, Salvatore Mancuso afirmó que se reunió con Julio Manzur en

dos ocasiones. Para el 2020 este proceso pasó a la JEP. Es pertinente mencionar

que Wadith no había participado de un proceso electoral hasta el 2018 y logró

quedar elegido.

79. Andrés David Calle Aguas

Es candidato del Partido liberal y abogado y politólogo de la Pontificia

Universidad Bolivariana. Con poca trayectoria en política, llegó como fórmula del

cacique liberal, Fabio Amín, a la Cámara de Representantes en 2018 con 52.213

votos, por ese mismo partido. Su capital político propio se deriva del municipio

de Montelíbano, de donde es oriundo y donde su papá, Gabriel Calle Demoya, fue

alcalde para el periodo 2012-2015. Es candidato del Partido Liberal y pertenece

al Clan Calle.

Cuestionamiento: Es heredero del caudal electoral de su padre, Gabriel Calle

Demoya, quien fue investigado por presuntos hechos de corrupción denunciados

por Pares, ya que su administración estuvo relacionada con un posible desfalco

de 60 mil millones de pesos a través de la empresa de economía mixta Jaguazul

s.a. En el 2019, la Fiscalía imputó a Gabriel Calle los delitos de contrato sin

cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción y falsedad ideológica

en documento público.

80. Saray Elena Robayo Bechara

Es candidata por el Partido de la U y abogada de la Universidad del Sinú, nieta de

Elías Bechara Zainúm y Saray Castilla de Bechara, fundadores de la Universidad

del Sinú y prima de Erasmo Zuleta Bechara. En el 2018 participó en el reinado de

belleza nacional en representación de Córdoba y en el 2020 fue nombrada como

secretaria ejecutiva del despacho de la titular de esta cartera, Alicia Arango

Olmos. Hace parte del clan del Musismo.

Cuestionamiento: En caso de concretarse su candidatura, estaría respaldada

por el clan del Musismo y su caudal electoral provendría del cuestionado Erasmo

Zuleta Bechara, quien logró heredar el capital político de Musa Besaile, sin haber

participado anteriormente en procesos electorales como candidato. Por otro lado,

su madre, Mara Bechara, y su tía, María Fátima, fueron procesadas por el desfalco

de recursos públicos en la Universidad del Sinú (propiedad familiar que lleva el

nombre del patriarca), en el que se les acusa de desviar más de 7 mil millones de

pesos. Lo anterior, ocurrió durante la administración del exgobernador Alejandro

Lyons, siendo Raymundo Méndez Bechara, sobrino de las hermanas Bechara y

primo de Erasmo Zuleta Bechara, quien impulsó la ley que fomentó el proyecto

de ley que promueve el proyecto de ciencia, tecnología e innovación donde

ocurrió el desfalco.

1.Walter Hernán Gómez Reyes

Es un candidato del Partido Liberal y médico cirujano de la Universidad

Metropolitana de Barranquilla. En su trayectoria laboral se destaca que se

desempeñó como asesor médico de Colsanitas, director de la Clínica Imat y

subgerente de la E.S.E Sagrado Corazón de Jesús. Así mismo, fue dos veces

concejal del municipio de Valencia en los periodos 2003-3007 y 2008-2011; en la

primera oportunidad, por el partido Colombia Democrática y en el segundo, por

el Partido Liberal. En el 2020 fue nombrado secretario de salud del departamento

de Córdoba hasta marzo de 2021 cuando renunció para no inhabilitarse.

Cuestionamientos: En diciembre de 2020 la Procuraduría regional de

Cordoba abrió investigación contra Walter Gómez, secretario de Salud de

Córdoba, por presuntas irregularidades en un contrato de $8.245.348.000 con la

empresa Tech Médica Equipos Médicos S.A.S, por presunto monopolio de la

gobernación de Córdoba con esta empresa, específicamente por considerar que la

«la secretaria de salud del departamento presuntamente violó los principios que

rigen la contratación estatal como lo son la selección objetiva, transparencia, libre

concurrencia al establecer reglas y criterios de selección que no están conforme a

la ley». En la actualidad, Pares no encontró ninguna novedad sobre esta

investigación.

CUNDINAMARCA

82. Diego Caicedo

Diego Caicedo es hijo del representante a la cámara de Cundinamarca y ex alcalde

de Zipaquirá, José Fernando Caicedo Sastoque.

Cuestionamiento: José Fernando Caicedo Sastoque buscaría legislar en cuerpo

ajeno con la aspiración de su hijo Diego al Congreso, tras su huida del órgano

legislativo para ser investigado por la justicia ordinaria, por haber cometido

presuntos delitos como alcalde de Zipaquirá. Esto ubica a Diego Caicedo como un

heredero del caudal electoral de su padre, en aras de continuar con el legado

familiar.

HUILA

83. David Andrés Cangrejo Torres

Es médico y cirujano. Fue gerente de la ESE Carmen Emilia Ospina, y apunta a

ser candidato por el Partido Conservador en el 2022.

Cuestionamiento: A Cangrejo Torres le fue ordenada una medida de

aseguramiento intramuros por un Juez Único Promiscuo Municipal de Aipe

(Huila), en 2016, ya que presuntamente participó de un grupo que ordenó a

empleados apoyar políticamente al candidato al Concejo de Neiva Edwin Felipe

Hernández Álvarez, exigiéndoles comprar bonos de solidaridad de diferentes

valores proporcionales a su remuneración salarial (entre 50 mil, 100 mil y 200

mil pesos). Los delitos imputados son concierto para delinquir, constreñimiento

electoral, concusión y participación en política como funcionario público. En el

mismo 2016 se revocó la medida de aseguramiento, mientras el proceso

continuaba. Cangrejo continúa en juicio por estos hechos.

LA GUAJIRA

84. Juan Loreto Gómez Soto

Candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador. Es

ingeniero industrial, con especialización en Gerencia de Proyectos. Ha trabajado

como director administrativo de planeación (2017), con funciones inherentes al

secretario de obras de la gobernación de La Guajira. En 2019 se inscribió al

directorio nacional del Partido Conservador, colectividad a la que pertenece su

madre María Cristina Soto, donde aspiraba a conseguir el aval del partido para

lanzarse a la gobernación de La Guajira. Sin embargo, el partido conservador

coavaló a Nemesio Roys a la gobernación.

Cuestionamiento: Juan Gómez Soto es hijo de María Cristina Soto, quien

habría tenido una relación política con el exgobernador condenado, Kiko Gómez.

Según fuentes en territorio y medios nacionales, Soto también tendría una

relación familiar con alias «Marquitos» Figueroa, condenado por narcotráfico, así

como relaciones comerciales con el Clan Gnecco en el transporte de carbón en El

Cerrejón en el pasado. Actualmente, María Cristina Soto es representante a la

Cámara por el partido Conservador y buscaría que su hijo la reemplace en la

curul, ahora con el apoyo del Clan Nueva Fuerza Guajira. Así mismo, la Corte

Suprema de Justicia le abrió investigación a María Cristina ‘Tina’ soto, por la

presunta compra de votos en el municipio de Maicao para las elecciones del 2018.

85. Jorge Eduardo Pérez Smith

Pérez Smith es hijo del exgobernador de La Guajira Jorge Pérez Bernier. Pérez

Smith ha sido Cónsul de Colombia en Venezuela y candidato en varias

oportunidades. Es candidato a la Cámara por la lista de Cambio Radical con

Centro Democrático.

Cuestionamientos: Su padre, Jorge Pérez Bernier, fue investigado por varios

delitos contra la administración pública, especialmente en la construcción y

reparación de mega colegios, los cuales el exgobernador habría enredado y

quedaron inconclusos. Así mismo, de acuerdo con la información revisada, en

2019 Pérez Smith incluyó dentro de su movimiento político al cuestionado Álvaro

Cuello. Es actual candidato del clan que lidera su padre, clan Nueva Guajira.

86. Gina Yeinis Gnecco Arias

Es abogada oriunda del municipio de El Molino. Ha sido empresaria y

emprendedora. Para las elecciones legislativas del 2018 fue la fórmula del clan

Char en La Guajira, obteniendo 6.068 votos. Así mismo, se ha desempeñado

como jefe de la oficina de contrataciones del departamento. Es candidata a la

Cámara por la lista de Cambio Radical con Centro Democrático.

Cuestionamientos: En 2014 la Procuraduría le abrió investigación

disciplinaria por el incumplimiento en la entrega de la información solicitada por

el organismo de control. Por este incumplimiento, Gnecco fue sancionada por tres

meses y una multa de más de 12 millones de pesos. Gnecco fue fórmula del Clan

Char, quienes han amasado un dominio sinigual en Atlántico y en la costa caribe

y serían su ficha en el departamento para estas elecciones.

MAGDALENA

87. José Luis Pinedo Campo

Es administrador de empresas públicas y privadas, con especialización en

Gerencia Pública y un MBA. En 2001 trabajó en el programa de Acción Social de

la Presidencia de la República, regional Magdalena; posteriormente, se

desempeñó como secretario de Gestión Administrativa, secretario de Planeación

y secretario de Gobierno entre 2004 y 2006. En 2007 aspiró a la Gobernación del

Magdalena, sin conseguir quedar electo, y en 2008 fue nombrado secretario de

Hacienda Distrital en la Alcaldía de Santa Marta, en el mandato de Juan Pablo

Díaz Granados. En 2011 volvió a lanzarse como candidato a la Gobernación del

Magdalena, avalado por Cambio Radical, pero ocupó el segundo lugar con

129.214 votos, casi 42.000 votos por debajo del ganador: Luis Miguel ‘el mello’

Cotes.

En 2014, avalado por Cambio Radical, se lanzó como candidato a la Cámara de

Representantes por Magdalena, sin embargo, no logró ocupar la curul luego de

obtener 29.033 votos. En 2018 volvió a lanzarse a Cámara de Representantes,

llegando a ocupar el puesto. Es candidato por el partido Cambio Radical.

Cuestionamiento: Pinedo Campo es hijo y heredero político de Miguel Pinedo

Vidal, exsenador y exgobernador del Magdalena, condenado por nexos con

grupos paramilitares por la Corte Suprema de Justicia. Miguel Pinedo fue hallado

culpable de tener una alianza con el ‘Frente Resistencia Tayrona’ de las AUC,

entre 1998 y 2002, para que impulsaran sus campañas políticas. Miguel ha sido

un aliado político de relevancia para Germán Vargas Lleras en Magdalena, lo que

se ha traducido en apoyo de este último a José Luis Pinedo.

88. José Domingo Dávila Morales

Es abogado, con maestría en Marketing Político, que se ha desempeñado como

director adjunto tercero de Indeportes Magdalena. Además, ha sido diputado en

la Asamblea Departamental de Magdalena en los periodos 2012-2015 y 2016-

2019, y ha trabajado en el Ministerio de Justicia. Es candidato por el partido

Cambio Radical.

Cuestionamiento: Dávila Morales es hijo de José Domingo ‘Chelo’ Dávila

Armenta, quien fue condenado, en 2011, a 7 años y 7 meses de prisión, por el

delito de concierto para delinquir agravado, al comprobarse una alianza política

con el ‘Bloque Norte de las AUC’ (al mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge

40’) para acceder a la Gobernación del Magdalena en el 2001. Esto en el marco

del conocido «Pacto de Chivolo». El hermano de ‘Chelo’ y tío de José Domingo,

Eduardo Dávila Armenta, ha sido condenado por narcotráfico, parapolítica y

homicidio.

89. Luis Eduardo Vives González

Estudió Gestión y Desarrollo Urbano en la Universidad del Rosario. Con 25 años

logró su primer cargo de elección popular cuando consiguió 14.238 votos para la

Asamblea Departamental de Magdalena, avalado por el Partido Liberal. Es

candidato por el Centro Democrático.

Cuestionamiento: Es hijo de Luis Eduardo Vives Lacouture, quien fue

condenado en 2008 a siete años de prisión y el pago de 2.000 salarios mínimos

por el delito de concierto para promover grupos armados al margen de la ley y

determinador del ilícito de alteración de resultados electorales. Esto, por tener

vínculos con Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, quien con la Autodefensas

Unidas de Colombia (AUC) realizaron acciones en Magdalena para que Vives

Lacouture resultara beneficiado electoralmente en su candidatura al Senado en

2006. En 2009, la Corte Suprema desestimó una tutela presentada por Vives

Lacouture, en la que buscaba reversar su condena por una presunta violación del

debido proceso, pero esta fue negada.

Por otra parte, los primos-hermanos de Luis Eduardo Vives Lacouture, Inés

Margarita y José Francisco Vives Lacouture, fueron condenados por el Juzgado

13 penal del Circuito de Bogotá a 12 años de prisión, sentencia que confirmó la

Corte Suprema, por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y

falsedad en documento privado. Esto, en razón de que habrían alterado

documentos de predios para recibir subsidios en el marco de Agro Ingreso

Seguro.

90. Kelyn Johana González Duarte:

Es abogada de la Universidad Libre y cuenta con una especialización en

Contratación Estatal y Derecho de Familia. Fue directora del Ministerio de

Transporte Territorial Magdalena, Asesora del Congreso de la República y

Asesora de la Secretaría de Salud en la Gobernación de la Magdalena. Llegó por

primera vez a la Cámara de Representantes en 2014, con 22.912 votos y avalada

por el Partido Liberal. Repitió curul en 2018, con 52.385 votos e integra la

Comisión de Crédito Público. Es candidata por el Partido Liberal.

Cuestionamiento: Siendo desconocida políticamente, logró llegar a la Cámara

de Representantes, presuntamente, heredando los votos de su esposo, Rodrigo de

Jesús Roncallo Fandiño. Roncallo fue representante a la Cámara entre 2006 y

2010 y fue capturado en el 2009 por orden de la Corte Suprema, por presuntos

vínculos con el exjefe del bloque Norte de las Autodefensas, Rodrigo Tovar Pupo,

alias ‘Jorge 40’. Fue uno de los firmantes del Pacto de Chívolo, y fue acusado de

favorecer con contratos a paramilitares durante su administración como alcalde

del municipio de Tenerife. Tras aceptar sus nexos con paramilitares, el Juzgado

2 Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca ordenó la libertad del

exalcalde en 2011 por vencimiento de términos. La Corte Suprema volvió a

detenerlo por los mismos hechos en 2017, por el delito de concierto para delinquir

tras su participación en el Pacto de Chivolo para cuando aspiró a la alcaldía de

Tenerife. En julio de 2021, un fallo de habeas corpus le otorgó la libertad.

Por su parte, Kelyn Johana González fue demandada en el 2020 ante el Consejo

Nacional Electoral (CNE), por existir pruebas para establecer que incurrió en el

delito de trashumancia electoral en el municipio de Tenerife, para favorecer la

elección de Alexander Roncallo, candidato al que apoyaba para la alcaldía de ese

municipio. Presuntamente, habría contratado el transporte de ciudadanos desde

Valledupar, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y Bogotá, para que inscribieran

su cédula en Tenerife. La demanda también se radicó en la Fiscalía y fue enviada

a la Corte Suprema de Justicia. Se desconoce alguna sanción por estos hechos.

NARIÑO

91.Felipe Andrés Muñoz Delgado

Es candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador. En 2008

fue alcalde de San Pablo, al norte de Nariño, por ese mismo partido. En 2014 fue

suspendido e inhabilitado por 4 meses por la Procuraduría. Se lanzó con el apoyo

del exrepresentante Óscar Fernando Bravo y también cuenta con el apoyo de la

senadora Myriam Paredes, quien buscó la reelección.

Cuestionamiento: En 2014, la Procuraduría regional de Nariño emitió una

sanción disciplinaria en contra de Felipe Andrés Muñoz, en la cual se dictó la

suspensión del ejercicio de su cargo y se profirió la inhabilidad especial por un

término de cuatro (4) meses (Agencia de Periodismo Investigativo). Así mismo,

le fue impuesta una sanción económica por un valor de $10.968.944. Pertenece

al clan de Myriam Paredes.

92. Rafael Escrucería

El candidato a la Cámara de Representantes por el partido Liberal es el heredero

y último miembro de la casa política Escrucería, un clan recordado en el

departamento de Nariño. Es el nieto del difunto narcotraficante Samuel Alberto

Escrucería Delgado, condenado en 1988 en Estados Unidos e hijo del primer

Senador que fue destituido por el Consejo de Estado y condenado por corrupción

en 1992, Samuel Alberto Escrucería. Fue concejal de Bogotá en el 2007. Se lanzó

como representante a la cámara para el periodo 2018-2022, sin embargo, no

logró obtener su curul.

Cuestionamientos: Durante su periodo de concejal en Bogotá estuvo

implicado en el carrusel de la contratación, el cual la Fiscalía determinó en su

momento embargarle a él y a los otros involucrados algunos de sus bienes. A

Rafael Escrucería le aplicaron la extinción de dominio a 5 bienes avaluados por

1.000 millones de pesos y adicionalmente fue investigado por el presunto desvío

irregular de recursos asociados a conductas en contra de la administración

pública. De acuerdo con el portal Las 2 Orillas, Escrucería habría sido acusado

497 veces por compra de votos cuando aspiró al Concejo de Bogotá. Por otro lado,

hace cuatro años en las elecciones de Congreso para el periodo 2018-2022

grabaron cómo miembros de su campaña estaban entregando billetes a las

personas de Tumaco.

NORTE DE SANTANDER

93. Ciro Antonio Rodríguez

Es candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador y

pertenece al Clan ‘Villamizar García’. Es ingeniero electricista de la Universidad

Industrial de Santander. En 1995 fundó el canal de televisión local ‘TV Ocaña’, y

en 2006 se presentó a las elecciones de Cámara de Representantes y obtuvo la

votación más alta en Norte de Santander, con 34.640 votos. Fue elegido

presidente de la Comisión Sexta y, desde entonces, ha mantenido su curul y su

potencial electoral. En 2018 su votación alcanzó los 54.910 votos.

Cuestionamientos. En 2017, la Procuraduría le abrió una investigación por

presuntamente haber recibido dineros de parte de la firma Odebrecht para la

adjudicación de contratos de la Concesión de la Ruta del Sol II (Portafolio). En

2019, el exsenador ‘Ñoño’ Elías confesó que Ciro Rodríguez sostuvo una estrecha

relación con Eder Paolo Ferracuti, el entonces representante legal de Odebrecht

(Semana). Desde su llegada al Congreso, el representante se ha mantenido en la

Comisión Sexta, encargada de temas de infraestructura vial y

telecomunicaciones, por lo que para algunos no resulta descabellado que el

representante sí haya estado involucrado con Odebrecht.

94. Wilmer Carrillo

Es candidato y cabeza de lista a la Cámara de Representantes por el Partido de la

U y pertenece al Clan ‘Villamizar García’. De profesión, es arquitecto egresado de

la Universidad Santo Tomas, en Bucaramanga. Ha trabajado como secretario de

Infraestructura de Norte de Santander (2008-2011), en la gobernación de

William Villamizar. Ha sido designado gobernador encargado en distintas

ocasiones y, para el periodo 2014- 2018, fue elegido representante a la Cámara

por el departamento de Norte de Santander, avalado por el Partido de la U y con

el apoyo de Edgar Díaz.

Cuestionamientos En agosto de 2018, la Fiscalía pidió a la Corte Suprema de

Justicia que investigara a Carrillo por el presunto pago de coimas que el

representante exigía a contratistas del Hospital de Abrego (El Tiempo). El ente

investigador recopiló material probatorio que daría cuenta de que el congresista

habría pedido al nuevo gerente de ese hospital 100 millones de pesos.

Presuntamente, este dinero habría sido entregado en dos pagos de 50 millones de

pesos cada uno. Cuenta con el apoyo de la red política de los Mora Jaramillo y,

además, del exgobernador de Norte de Santander William Villamizar.

Recientemente, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le abrió

una investigación por irregularidades en la contratación, contrato sin

cumplimiento de requisitos legales y apropiación, todo en el marco de obras de

infraestructura y mantenimiento en Arboledas, municipio de Norte de Santander.

En la página de procesos de la rama judicial se registran varios procesos privados

en su contra en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

PUTUMAYO

95. Jorge Coral Rivas

Candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador. Según su

propia descripción, fue Consejero Intendencial entre 1988-1990, representante a

la Cámara de Representantes entre 1998 y 1990 y tres veces alcalde de Puerto

Asís, municipio de Putumayo (1992-1994; 2003-2005; 2012-2015). Ha sido

candidato a la gobernación de Putumayo en dos ocasiones, para las elecciones de

2015 y las de 2019.

Cuestionamiento: A Jorge Coral Rivas lo han vinculado con la banda de ‘La

Constru’. En 2015, en medio de su campaña a la gobernación, el entonces

subdirector de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), Ariel Ávila, publicó en

Semana un artículo junto con un video en el que mostraba una reunión entre

Coral y quien en ese momento era el líder de ‘La Constru’, Miguel Bastidas, alias

“Gárgola”, en una de las fincas de propiedad de Rivas, donde se habla de aportes

por 150 millones de pesos a su campaña política.

En octubre de 2015 la Fiscalía lo capturó por esos presuntos vínculos con grupos

armados ilegales y porque habría financiado con dineros de la administración de

Puerto Asís a esa banda delincuencial. Aunque según La Silla Vacía en 2017 le

revocaron la medida de aseguramiento, para su candidatura de 2019 los líos con

la justicia seguían sin resolverse. En la última verificación que Pares pudo hacer

en el sistema de consulta de procesos de la rama judicial no aparece nada

relacionado con ese proceso.

SANTANDER

96. Luis Eduardo Díaz Mateus

Es abogado especializado en Derecho Procesal y ha sido diputado en la Asamblea

departamental de Santander desde el 2012, cuando consiguió una curul al

obtener 19.987 votos. En 2015 conservó su curul, con 23.400 votos. En 2019

aseguró su permanencia en la Asamblea, al obtener 24.067 votos. Como diputado,

se ha destacado por su control político a la Red Pública Hospitalaria del

departamento, y ha sido defensor del medio ambiente y de la protección animal,

logrando la aprobación de la Región Administrativa y de Planificación (RAP El

Gran Santander). Es candidato por el Partido Conservador y pertenece al clan de

‘Iván Díaz Mateus’.

Cuestionamiento: Luis Eduardo Díaz Mateus es heredero del clan de Iván Díaz

Mateus, su hermano, quien sigue siendo el líder de conservadurismo en

Santander. Iván Díaz Mateus fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por

el delito de concusión, al considerar que influyó en Yidis Medina para que votara

a favor del primer proyecto reeleccionista de Álvaro Uribe en el Congreso. Según

Medina, Díaz le ofreció «burocracia» a cambio de su apoyo.

97. Héctor Guillermo Mantilla Rueda

El candidato conservador es un abogado con muy poca trayectoria política,

habiendo sido alcalde del municipio de Floridablanca, en 2015, con 21 años y

estudiando todavía su pregrado. Fue elegido por el movimiento Renace

Floridablanca, pero es cercano de Martha Lucía Ramírez. Fue asesor de despacho

del secretario general y coordinador de la Presidencia Pro Témpore, a cargo de la

República de Colombia, y jefe de gabinete de la Comunidad Andina (CAN).

Cuestionamiento: Mantilla Rueda se encuentra vinculado a un proceso por,

presuntamente, pagar coimas de $90 millones para favorecer la elección del

contralor y personero municipal en Floridablanca, junto con la aprobación de

proyectos y compra de predios. Dentro de dicho proceso, ya fueron hallados

culpables 18 de 19 concejales del periodo 2016-2019. Sumado a ello, tiene un

proceso abierto por irregularidades contractuales de las ferias y fiestas, donde

habría inconsistencias en la selección de la empresa ABC Producciones para que

prestara los servicios requeridos. Finalmente, tiene una investigación

disciplinaria por la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del

municipio de Floridablanca por el cambio del uso del suelo de terrenos de

Ruitoque Alto. Este cambio en el uso del suelo habría favorecido , presuntamente,

a personas como la representante a la Cámara, Nubia López.

98. Érika Tatiana Sánchez Pinto

Es Trabajadora Social y ha sido contratista de la alcaldía del municipio de Sucre,

del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Regional Santander y de

las Unidades Tecnológicas de Santander. Sería su primer intento de aspiración a

un cargo de elección popular. Es candidata por el movimiento Liga de

Gobernantes Anticorrupción.

Cuestionamiento: En septiembre del 2021, el diario Vanguardia dio a conocer

una investigación en la que trabajadores del ICBF denunciaron que se les estaba

pidiendo recolectar firmas para la candidatura de Sánchez Pinto, para que les

renovaran sus contratos laborales en la entidad. A través de unos audios, se dio

conocer que Jeisson Pinto, amigo cercano, según Vanguardia, de Sánchez, les

pedía a los trabajadores recolectar 60 firmas. Sin embargo, Érika negó haber

solicitado esos apoyos.

La denuncia se articula con un presunto apoyo político de parte de Édgar Gómez

Román, conocido como “El Pote”, quien ha hecho del ICBF de Santander un fortín

clientelar y burocrático a su favor. Según el periodista y columnista de El

Espectador, Jorge Gómez Pinilla, Érika Sánchez es ficha de “El Pote” y lo mismo

ha sido sostenido por prensa local y otros columnistas como Miguel Ángel

Pedraza, de Vanguardia.

Sumado a ello, en medio del escándalo en el que se filtró un audio de Rodolfo

Hernández en el que pedía dinero para integrar la lista de su movimiento a la

Cámara, según fuentes de La W, él habría recibido $1.000 millones para que

Érika, como cuota de “El Pote”, fuera cabeza de lista, y el hecho que fuera ficha

de Édgar Gómez no fue negado por Rodolfo Hernández. Pese a ello, estos nexos

han sido negados por la candidata a la Cámara de Representantes.

Édgar Gómez Román es un político tradicional de Santander, que ha sido concejal

de Bucaramanga, representante a la Cámara por Santander y senador. En 1998

tuvo su primer cuestionamiento, luego de ser capturado por, presuntamente,

recibir dinero de empresas fachada del Cartel de Cali. Sin embargo, a los pocos

días fue liberado y no hubo una condena por estos hechos. En 2009 fue uno de

los 86 congresistas investigados por prevaricato, tras haber votado a favor del

proyecto reeleccionista. La investigación en su contra fue archivada. Finalmente,

como se mencionó, él ha mantenido el poder burocrático del ICBF en Santander.

99. Óscar Leonardo Villamizar Meneses

Es abogado de la Universidad Santo Tomás y cuenta con una especialización en

Derecho de los Negocios. Sumado a ello, se encuentra realizando una maestría en

Derecho para el Urbanismo Territorial y Sostenible. Ha sido asesor jurídico en la

Unidad de Trabajo Legislativo del Senado de la República, Asesor de la Secretaría

General de la gobernación de Santander, Jurídico de la Sub-Gerencia de la

Empresa de Desarrollo Urbano y Fondo de Vivienda de Interés Social de

Barrancabermeja, Jefe de Cartera de la Empresa Piedecuesta de Servicios

Públicos E.S.P y Coordinador del Grupo de Atención de Victimas del Municipio

de Bucaramanga. En 2018 llegó a la Cámara de Representantes con 37.068 votos.

Es candidato por el partido Centro Democrático.

Cuestionamiento: Es hijo del exsenador Alirio Villamizar, quien fue

condenado en 2010 a nueve años y medio de prisión, el pago de una multa de

$45.300 millones y la inhabilidad para ejercer cargos públicos por 8 años, por el

delito de concusión. Esto se dio por estar involucrado en el “Cartel de Las

Notarías”, en el que a cambio de un voto favorable al proyecto de ley que permitió

la reelección presidencial, se les «entregó” notarías a algunos senadores. Alirio

Villamizar habría recibido 2 notarías y fue encontrado culpable de presionar a

Luz Janeth Rojas de entregarle la mitad de su sueldo para mantenerla en su cargo.

Por considerar que había cumplido tres quintas partes de la condena, fue puesto

en libertad en 2014.

Por estos mismos hechos, el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Bucaramanga

condenó a María Meneses Quintero, esposa de Alirio Villamizar y mamá de Óscar

Villamizar, a tres años y siete meses de prisión, también por incurrir en el delito

de concusión.

100. Cleomedes Bello Villabona

Es abogado y zootecnista especializado en Finanzas Públicas. Se ha destacado

principalmente como concejal de Bucaramanga, cuando llegó al concejo en 2007.

Para 2011 volvió a aspirar, avalado por el Partido de la U, y quedó elegido con

3.319 votos. Para 2015 volvió a quedar como concejal luego de alcanzar 3.698

votos. Es candidato por el Partido Cambio Radical, en una coalición de los

partidos Cambio Radical, Colombia Justas Libres, Mira y el Partido Social de

Unidad Nacional.

Cuestionamiento: En 2012, la Procuraduría le formuló pliego de cargos a

Cleomedes Bello, junto al alcalde de Bucaramanga de la época, Fernando Vargas

Mendoza, y otros 9 concejales, luego de un presunto trámite irregular del acuerdo

100 de 2009, por medio del cual se aprobó una exención parcial tributaria que

disminuyó la tarifa de la estampilla pro – bienestar del anciano, del 2% al 1%. Esa

exención se habría realizado para beneficiar a un contratista y fue aprobada por

los concejales, incurriendo en una presunta falta disciplinaria por violar el

principio de equidad horizontal o universalidad tributaria y no prever la renta

sustituta. No se encontró registro de qué sucedió con este proceso en lo que

respecta a Cleomedes Bello.

Sumado a ello, en 2016 la Procuraduría, en fallo de primera instancia, suspendió

a Cleomedes Bello, junto a otros dos concejales miembros de la Mesa Directiva

del Concejo de Bucaramanga, por presuntas irregularidades en la elección del

procurador municipal. Según la Procuraduría, “habrían abusado de sus cargos y

se habrían atribuido como funciones propias la reglamentación de la estructura

del proceso de elección de contralor de Bucaramanga para el periodo 2016 – 2019,

y la realización de la convocatoria pública y abierta para dicha elección sin contar

con la autorización de la Plenaria del Concejo, como lo establece la ley”. Pese a

esta sanción, no cuenta con antecedentes disciplinarios en la Procuraduría y se

desconoce qué sucedió con la apelación al fallo que iban a presentar los

concejales.

101. Johanna Milena González Pérez

Se conoce poco sobre su perfil. No ha sido servidora pública ni ha tenido

trayectoria política. Es esposa de Edwin Ballesteros y candidato por el Centro

Democrático.

Cuestionamiento: Su esposo, Edwin Ballesteros, siendo una de las fichas del

Clan Aguilar, se vio implicado por haber participado del entramado de corrupción

de la gobernación de Santander, mientras fue gerente de la Empresa de Servicios

Públicos de Santander (Esant S. A.).

El 7 de septiembre de 2021, Ballesteros fue formalmente vinculado por la Sala de

Instrucción de la Corte Suprema por irregularidades en la contratación de la

Esant, tras lo cual presentó la renuncia a su curul, que fue aprobada el 9 de

septiembre en plenaria de la Cámara de Representantes.

Los hechos se habrían presentado entre 2014 y 2016, y se investigan tres

contratos. El primero de ellos fue suscrito entre la Esant e Ingream S.A.S para

realizar el mantenimiento del sistema de alcantarillado en el municipio de Sucre,

por un valor de $1.188 millones. El segundo fue suscrito con la Unión Temporal

Enciso Potable, para una planta de potabilización de agua en Enciso, con un valor

de $472 millones. El tercer contrato se realizó con la misma Unión Temporal,

para el mantenimiento del sistema de acueducto en el municipio de Landázuri,

con un valor de $4.000 millones.

La investigación en contra de Ballesteros nació en el marco de la adelantada en

contra de Richard Aguilar, luego de las declaraciones de Claudia Toledo y Lenin

Pardo en el marco de sus propios procesos judiciales.

Claudia Yaneth Toledo, ex secretaria de Infraestructura departamental, y su

esposo, Lenin Darío Pulido, contratista de la Gobernación, habían sido detenidos

en el 2018 por irregularidades en la contratación para mejorar la Villa Olímpica

del Estadio de Bucaramanga.

Sin embargo, en el marco de sus propios procesos, Toledo y Pulido llegaron a un

acuerdo con la Fiscalía General de la Nación para tener inmunidad penal y actuar

como testigos en contra de Richard Aguilar. Según ellos, Edwin Ballesteros habría

actuado como intermediario entre Aguilar y terceras partes para amañar la

adjudicación de contratos en Santander.

Tras su renuncia, y porque la Corte consideró que los hechos por los que se le

abrió la investigación no tienen que ver con su función como congresista, el 11 de

octubre la investigación fue remitida a la Fiscalía General de la Nación. Los

delitos por los que se le investiga son concierto para delinquir, interés indebido

en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales,

peculado por apropiación y cohecho.

SUCRE

101. Milene Jarava Díaz

Es zootecnista de la Universidad de Sucre. En su trayectoria política se destaca

que fue diputada de la Asamblea de Sucre en el periodo 2012 – 2015 por el Partido

100% por Colombia. Posteriormente, fue candidata a la gobernación de Sucre y

representante a la Cámara por el mismo partido en las elecciones 2018-2022.

Tras la pérdida de la personería jurídica del Partido 100% por Colombia se

trasladó al Partido de la U. Pertenece al Clan Acuña.

Cuestionamiento: Es heredera del caudal electoral altamente cuestionado de

su esposo Yahir Acuña, en sus inicios ahijado político del parapolítico Salvador

Arana, quien lo apoyó para que fuera elegido representante de los estudiantes

egresados en la Universidad de Sucre. Fue mencionado por Alias “Diego Vecino”

como la ficha clave para penetrar esta universidad. Acuña heredó el apoyo que

Arana recibía de Álvaro García, condenado por homicidio, quien respaldó su

candidatura al concejo de Sincelejo en dos ocasiones. Para su candidatura a la

Cámara en 2014, se unió Enilce López, “la Gata”, también condenada por sus

nexos con paramilitares. Posteriormente, Acuña concentró poder propio y

distinto al que lo llevó a la política en primer lugar.

TOLIMA

102. Jaime Armando Yepes Martínez

Es abogado y se ha desempeñado como Comisario Nacional de la Policía en el

Ministerio de Justicia, como auditor en la Contraloría General y como diputado

en la Asamblea Departamental del Tolima (1990-1994). Fue alcalde de Icononzo

en los periodos 1995-1997 y 2001-2003. Además, ha sido representante a la

Cámara en los periodos 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018 y 2018-2022. Es

candidato por el Partido de la U.

Cuestionamiento: En 2009, la Corte Suprema de Justica ya le había abierto

una investigación por nexos con paramilitares al encontrar méritos para

relacionarlo con grupos armados al margen de la ley del departamento del

Tolima. Esto debido a una presunta reunión que habría tenido, en una finca en El

Guamo, con jefes paramilitares para que lo favorecieran electoralmente. En 2013,

esta investigación fue archivada.

Adicionalmente, en 2019 se descubrió que Yepes habría mentido sobre su

formación como abogado, luego de que la Universidad Libre, en respuesta a un

derecho de petición de Caracol Radio, afirmara que no existía ningún documento

que registrara la admisión del representante en sus instituciones.

103. Agustín Mauricio Pinto Rondón

Es ingeniero forestal con especialización en Gestión y Desarrollo Territorial de

Entidades Territoriales. Fue secretario de Gobierno durante la primera

administración de Óscar Barreto. En 2010 aspiró a la Gobernación, pero no pudo

competir en la contienda. En 2019, con el aval del Centro Democrático, participó

de los comicios para quedarse con la Gobernación del Tolima, pero ocupó el tercer

lugar con 86.546 votos. Es candidato por el partido Centro Democrático.

Cuestionamiento: En 2019 se dio a conocer que, en 1996, Pinto Rondón había

sido condenado a 35 meses de prisión por el delito de lesiones personales a una

mujer. Sin embargo, funcionarios del Juzgado Séptimo Penal de Ibagué habrían

ocultado el fallo condenatorio que le causaría inhabilidad. En 2010 fue destituido

e inhabilitado por 10 años por la Procuraduría General de la Nación debido a una

presunta participación indebida en política.

También, estuvo involucrado en un escándalo por fraude, por hacer en 2014 una

consignación de 60 millones con un cheque sin fondos en Bancolombia. El

Consejo Superior de la Judicatura aceptó una demanda de la entidad financiera

afectada y el proceso culminó en 2016, cuando pagó 90 millones de pesos a la

entidad. De igual forma, tuvo un proceso por enriquecimiento ilícito que, para

2019, estaba inactivo para investigación. Actualmente, se desconoce el estado de

este proceso.

104. Juan Guillermo Beltrán Amórtegui

Es abogado con especialización en Derecho de los Negocios y tiene una maestría

en Administración de Empresas. Fue analista jurídico del proceso liquidatario de

la Caja Agraria en Nariño, diputado en la Asamblea Departamental en el periodo

2008-2011, y gerente de Tapa Roja. En 2014 se lanzó a la Cámara de

Representantes, pero se quemó al lograr solo 7.361 votos. En 2015 se lanzó a la

Alcaldía de Honda, donde resultó electo. Es candidato por el partido Cambio

Radical.

Cuestionamiento: A Beltrán Amórtegui, en septiembre de 2020, la

Procuraduría General de la Nación le formuló pliego de cargos por presuntas

irregularidades en la construcción del coso municipal. De acuerdo con el ente

investigador, se habría omitido incluir, en los estudios previos, la instalación de

los servicios públicos domiciliarios para el funcionamiento constante de la

estructura. Se investiga si existió un detrimento del Contrato de Obra 144 del 23

de septiembre de 2016. En 2021, la Contraloría del Tolima le pidió a la Fiscalía

que investigue a Beltrán por interés indebido en celebración de contratos y

contrato sin cumplimiento de requisitos legales, esto a raíz de la firma del

contrato 225 de 2019 para la prestación del servicio de alimentación escolar y

equipos de cómputo.

Según la Contraloría, el contratista Tony Giovanni Forero Olaya no era idóneo

para ejecutar el objeto del contrato; en los estudios previos no se incluyó la

necesidad, violando el principio de la planeación; no existió justificación válida

para la celebración del contrato; no se hizo la entrega de unas impresoras; y hubo

irregularidades en el suministro de 529 desayunos, 522 almuerzos y 507 cenas.

105. Sandra Liliana Salazar Martínez

La precandidata a la Cámara de Tolima por la Colombia Humana, dentro de la

coalición del Pacto Histórico, es una abogada que ha sido asesora legislativa en

territorios con víctimas del conflicto armado y enfoque de género. En 2015 fue

candidata al Concejo de Bogotá por Cambio Radical, donde obtuvo 11302 votos.

Es hija de Rosmery Martínez y sobrina de Emilio Martínez.

Cuestionamiento: Sandra Liliana Salazar Martínez es sobrina de Emilio

Martínez, quien había sido condenado por la Corte Suprema de Justicia por

peculado culposo, acusado de negligencia en un contrato en el que se perdieron

102 millones de pesos mientras fue Representante a la Cámara. De acuerdo con

la sentencia de única instancia del Proceso 18029 de la Sala de Casación Penal de

la Corte Suprema, en 2018 fue condenado a 16 meses de arresto, la inhabilitación

para ejercer cargos públicos de por vida y el pago de $102.397.778.

Por otra parte, los paramilitares Juan David Betancourth, alias ‘Walter’, Ricaurte

Soria, alias ‘Orlando Carlos’, Jhon Freddy Rubio, ‘Mono Miguel’ y José Bedoya

acusaron a Emilio Martínez de tener presuntos nexos con las AUC para que

candidatos tuvieran su apoyo. Por estos hechos la Corte Suprema adelantó una

investigación en contra de Emilio Martínez por concierto para delinquir

agravado, en la que determinó que los relatos de los exintegrantes del Bloque

Tolima de las AUC presentaban inconsistencias a la hora de describir a Emilio

Martínez y que no había pruebas, más allá de los relatos, sobre el acuerdo

pactado. Por ello, tomó la decisión de precluir la investigación y archivar el

expediente.

En 2019, Martínez fue denunciado por concierto para delinquir, interés indebido

en celebración de contratos y tráfico de influencias, por exigirle dinero a

contratistas de El Espinal, Tolima, para presuntamente financiar la campaña de

su hermana, Rosmery Martínez (mamá de Sandra Liliana Salazar). Existen videos

y audios que sustentan una denuncia realizada en la Fiscalía General de la Nación.

Sin embargo, estos señalamientos han sido negados por Emilio Martínez y se

desconoce qué sucedió con la denuncia. Cabe mencionar que Rosmery Martínez

estuvo asociada en una presunta compra de votos, por las acciones de Bellarina

Núñez, quien fue capturada por exigir a campesinos que votaran por Rosmery.

Sin embargo, por estos hechos, no se conoce alguna investigación adelantada.

VALLE DEL CAUCA

106. Milton Hugo Ángulo Viveros

Es administrador de empresas de la Universidad del Valle especializado en

Gerencia Social y en Administración en Salud, con una maestría en Gestión

Pública. Se ha desempeñado en cargos públicos en el puerto de Buenaventura y

fue elegido representante a la Cámara por Valle del Cauca con el aval del Centro

Democrático para el periodo 2018-2022 y con el apoyo en su candidatura de la

líder bonaverense de ese partido, Elvia Lucy Abonce. Actualmente es candidato

del partido Centro Democrático.

Cuestionamiento: A inicios de 2021, Pares publicó un informe denunciando

los vínculos directos entre sus hermano Edgar, Hindaura y María Juliana Angulo

Viveros y la Unipacífico. Esto en el marco de la presunta contratación irregular

con corporaciones y empresas fachadas con las que han tenido intereses los

mismos personajes que hoy se declaran amos y dueños de la institución de

educación superior.

107. Julián David López Tenorio:

Es administrador de empresas de la Universidad Javeriana especializado en

Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos. Tiene una maestría en Gobierno y

Políticas Públicas y es candidato a magister en Finanzas. Ha sido asesor en el

Congreso de la República y en el Ministerio del Interior en la Dirección de

Gobierno y Gestión Departamental. Entre 2015 y 2016 fue director regional en la

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca y en el 2016 fue designado como

secretario general de Coldeportes. Actualmente es subdirector de fortalecimiento

territorial de la Federación Colombiana de Municipios. Cabe mencionar que es

hijo y heredero del caudal político del actual senador José Ritter López. Es

candidato del Partido de la U y pertenece al Clan de Dilian Francisca Toro.

Cuestionamiento: Es heredero del caudal político de su padre, José Ritter

López, a quien la Fiscalía le imputó cargos en el 2018 por presuntamente haber

suscrito un contrato con Herney Moncayo Vélez, un hombre condenado por

narcotráfico e inhabilitado para contratar con el Estado, cuando fue alcalde de

Palmira, Valle del Cauca. La imputación de cargos no le impidió a Ritter llegar al

Senado de la República con el aval del Partido de la U para el periodo 2018-2022.

CURUL AFRO

108. Lina Martínez

Es una candidata para la curul Afro por el Consejo Comunitario Vereda de Los

Limones. Ella es abogada e hija de Juan Carlos Martínez Sinisterra, más conocido como «el negro» Martínez, diputado del valle en 1998-2000 y senador en los periodos 2002-2006 por el Movimiento Popular Unido y 2006-2010, el último

periodo por Convergencia Ciudadana.

Cuestionamiento: Lina Martínez es heredera de la estructura de parapolítica

de su padre, Juan Carlos Martínez Sinisterra. De acuerdo con el Diario la verdad, Martínez Sinisterra adquirió su poder político del exparlamentario Carlos Herney Abadía, condenado por el proceso 8.000 tras recibir dineros del cartel de Cali.

Martínez en el 2011 fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por

parapolítica, específicamente por sus nexos con el Bloque Calima de las

Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.

Así mismo, en el 2016 fue condenado a 48 meses de prisión por cohecho en un

intento por favorecer al candidato Francined Cano en las elecciones atípicas de

2012 para la gobernación del Valle. La Corte Suprema de Justicia decretó la

extinción del proceso penal por enriquecimiento ilícito en 2019.