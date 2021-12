Asesinan al rapero Drakeo The Ruler detrás del escenario en un festival de música en Los Ángeles, EE.UU

–El festival Once Upon A Time in L.A. terminó antes de lo previsto este sábado en Los Ángeles, EE.UU, tras ser apuñalado mortalmente en el cuello el rapero Drakeo The Ruler.

R.I.P. DRAKEO THE RULER ? pic.twitter.com/fJ84zkZwkJ — Rolling Loud (@RollingLoud) December 19, 2021





Se esperaba que el cantante, cuyo nombre real era Darrell Caldwell, actuara junto a Snoop Dogg, 50 Cent y otros artistas en el marco del evento, pero alrededor de las 21:20 de la hora local las actuaciones se cancelaron cuando la Policía acordonó el área detrás del escenario principal.

Caldwell fue atacado por un grupo de hombres entre bastidores y resultó gravemente herido, según informó a Los Angeles Times una fuente «con conocimiento directo de los hechos». El artista falleció luego de haber sido trasladado a un hospital en estado crítico, según TMZ.