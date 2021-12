Vean el nuevo golazo de Juan Guillermo Cuadrado en el Juventus

–Un nuevo golazo ejecuto el colombiano Juan Guillermo Cuadrado con el Juventus, esta vez en el triunfo 2-0 sobre el Bolonia en la liga italiana. La otra diana fue de Álvaro Morata.



El español abrió el marcador a los seis minutos del primer tiempo y Cuadrado consolidó el triunfo en el segundo tiempo en el partido que se jugó en medio de la niebla en casa boloñesa.



Con esta victoria el Juventus se ubicó sexto en la clasificación, compartiendo la casilla con el Roma, a cinco puntos del Nápoles, cuarto clasificado, y el cual enfrenta este domingo al Milán.



En la jornada del sábado, el Roma goleó 4-1 al Atalanta, única anotación del colombiano Luis Fernando Muriel. A su compatriota Duván Zapata, le invalidaron un gol.

? #Muriel si accentra e libera il destro, una deviazione beffa Rui Patricio e accorciamo le distanze. DAI RAGAZZI!

? @Luisfmuriel09‘s right-foot shot takes a deflection and Rui Patricio is beaten. COME ON, LADS! #AtalantaRoma #GoAtalantaGo ?? https://t.co/5CHRChwPDg

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 18, 2021