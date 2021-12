Separan del cargo a la mayor Sonia Cuesta por agredir verbalmente a una patrullera en Antioquia

La mayor Sonia Cuesta, quien hacia parte de la dirección nacional de la Policía en Bogotá, fue retirada de su cargo luego de viralizarse por redes sociales un vídeo donde aparece la uniformada en aparente estado de embriaguez maltratando verbalmente a una subordinada.

El video muestra como la mayor Sonia Cuesta la emprende contra una patrullera a la que le dice en varias ocasiones que no olvide que ella fue su comandante.

“Yo fui su comandante. ¿Usted sabe qué es ser mujer y estar aquí? (sic). Yo soy mujer y yo le enseñé…” son las palabras que se le escuchan, cuando la oficial en aparente estado de embriaguez se encuentra en un local de Copacabana, Antioquia.

La patrullera agredida le reclama a varios policías que están junto a la mayor que por qué no la esposan, mientras el agente le dice a la patrullera que se quite de ahí para que la mayor Cuesta no la siga agrediendo.

Tras conocerse el hecho, la Policía Nacional emitió un comunicado donde expresó su rechazo por el comportamiento de la oficial, y además anuncia que la mayor Cuesta era retirada de su cargo.

En la comunicación se anuncia el inicio de una investigación disciplinaria respetando el debido proceso.