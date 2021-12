Continúa el misterio en torno a la muerte del estilista de famosos Mauricio Leal

Por favor @FiscaliaCol que se haga justicia, que este caso no quede impune. Mauricio Leal y Marleny Hernández merecen la verdad. #justiciaparamauroymarleny pic.twitter.com/r7CCfAc56U — Alejandra Sánchez Hernández (@AlejandraSH2901) December 17, 2021

Mauricio Leal pareció muerto en su casa junto a su madre. La Policía investigaba a su familia por lavado de activos; pensaron que se habían suicidado, pero poco después se dieron cuenta de que no. El 23 de noviembre, un día antes de su cumpleaños, el estilista que se encargaba del look de la farándula colombiana, fue hallado muerto en su casa en La Calera, junto a Marleny Hernández, su madre.

Su chofer y asistente personal, Jair Ruiz, fue quien lo encontró. Tal como había acordado con su patrón, fue a recogerlo por su casa, pero al llamarlo, Leal nunca salió. Ruiz entró a buscarlo y se extrañó: en la casa había un silencio de sepulcro y la puerta-ventana del comedor estaba abierta. Se adentró un poco más en la casa, y vio los cadáveres. Salió corriendo hacia su auto, donde lo esperaba el hermano del estilista. «Jhonier, pasó algo grave. Están muertos», le dijo. De inmediato, dieron aviso a las autoridades.

Leal tenía cuatro heridas de arma cortopunzante en su abdomen, y en su mano, una nota que decía: «Los amo. Perdónenme, no aguanto más. A mis sobrinos y hermanos dejo todo. Con todo mi amor, perdóname, mamá». Había fallecido el día anterior, el 22 de noviembre.

Sin embargo, una vez avanzada la investigación, las pruebas recogidas en la casa de Leal indicaban que no se trataba de un suicidio. La Policía halló dos armas cortopunzantes, una sin hoja y otra con rastros de sangre, y la carta, que también tiene rastros de fluidos corporales y que está siendo analizada.

El 14 de diciembre, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa confirmó que Leal y su madre habían sido asesinados. Para llegar a esa conclusión fueron clave el reporte forense sobre la ubicación de los cuerpos, lo que encontraron en las habitaciones donde estaban los cuerpos sin vida, y el dictamen de Medicina Legal, según la revista Semana.

Además, la Fiscalía halló documentos con transacciones de millones de dólares no justificadas en la oficina de contabilidad de Leal, lo que se corresponde con un aumento patrimonial injustificado, por medio de inmuebles y megaproyectos. Fue tanta la información descubierta en la misteriosa oficina que tuvo que ser llevada en cajas, junto con los discos duros y dispositivos digitales. La Fiscalía investiga a la familia por lavado de activos.

«Nosotros consideramos que hay una hipótesis muy importante en torno a la relación entre el componente económico y el móvil de los homicidios», dijo Barbosa a Semana.

El diario colombiano El Tiempo, que tuvo acceso a los libros contables de Leal, reveló que tenía una fortuna de 1,2 millones de dólares y un patrimonio neto de cerca de 750.000 dólares. Las deudas de Leal, según los datos reportados a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a los que accedió el periódico, no superaban los 150.000 dólares.

Los avances de la investigación de la Fiscalía también revelaron que el estilista había estado siendo seguido. Según Semana, analizaron las grabaciones del circuito cerrado de su vivienda y la peluquería, y encontraron que varias personas en autos lujosos lo venían vigilando, incluso, le preguntaron al portero de su edificio por la «tragedia», que aún nadie conocía.

La investigación también se enfocó en los cientos de mensajes y llamadas registradas en el celular y los dispositivos electrónicos de Leal. Según Semana, «han arrojado certezas en la investigación». El chat con su chofer, ha sido clave.

El día en que Ruiz encontró a Leal, habían acordado que él le presentaría a una trabajadora doméstica para que se encargue de las tareas en su casa. No obstante, poco antes, Leal le escribió: «Jair, no traigas a la muchacha hoy. Ve a la peluquería, please. Voy a dormir», junto a dos emoticones de manitos en oración.

Karen Ruiz, hija del chofer de Leal y directora de marketing de la peluquería del estilista, advierte que ese mensaje jamás podría haber sido escrito por él. Pese a que contestó a su padre y aparentemente tuvieron una charla normal, la joven señaló que el estilista tiene muy mala ortografía, y que el mensaje estaba bien escrito.

«Casualmente, ese día tenía la puntuación bien. Le dije a mi padre que Mauricio escribió voy con uve, son cosas que uno va notando después. Además, le indiqué: ‘No, esto no lo escribió él. Nunca en la vida'», dijo a Noticias RCN.

La directora de marketing también halló extraño que el peluquero dijera que se iba a quedar durmiendo en la casa, cuando ese día tenía una cita con Miss Universo Alemania y Miss Universo Colombia.

«Le empecé a escribir y a marcar porque me estaban acosando las dos reinas de belleza, sobre todo Miss Alemania, debido a que tenía su vuelo en la tarde. Sin embargo, nunca me respondió y lo extraño es que me colgaban la llamada, sonaba dos veces y me colgaban», agregó.

La investigación para dar con los autores de los asesinatos aún continúa.