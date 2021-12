Gratuidad de matrícula en educación superior y estímulos y alivios en créditos del Icetex; todo lo que Usted debe saber

–El Decreto mediante el cual se reglamenta la política de estado de Gratuidad en la matrícula de Instituciones de Educación Superior públicas, fue expedido por el presidente Iván Duque con la firma de los ministros de Hacienda, José Manuel Restrepo y de Educación, María Victoria Angulo y establece también estímulos y alivios para usuarios de los créditos educativos del Icetex.



La aprobación de la gratuidad es trascendental para avanzar en la igualdad de oportunidades, ya que fortalece el acceso y la permanencia en la educación superior de los jóvenes de las familias más vulnerables, al garantizar los recursos que permitan cubrir el valor de las matrículas de pregrado en las Instituciones de Educación Superior públicas, señaló la ministra María Victoria Angulo.

Añadió que con la puesta en marcha de la política de Gratuidad, se logrará desde este semestre beneficiar a más de 700.000 estudiantes, lo que se traduce en igualdad de oportunidades y se ratifica nuestro compromiso con los jóvenes colombianos y con la búsqueda de la equidad».

A partir de enero de 2022, con nuevas tasas, «los usuarios de los créditos podrán ver un descuento de entre el 14% y el 32% en el valor de los intereses. En ningún caso la tasa superará el IPC + 7,5 puntos y cobijará a 130.286 usuarios con crédito vigente, y a quienes adquieran uno nuevo».

Además, se darán beneficios a unos 80.000 usuarios con dificultades, jóvenes en condición de vulnerabilidad, afectados por desempleo, fuerza mayor certificada y sobresalientes como los mejores Saber Pro, destacados en deporte, cultura y ciencia, tecnología e innovación, que presenten excelente comportamiento de pago o reembolso anticipado.

A las mejores condiciones de tasas de interés se suma el cambio de condiciones de codeudor, el fortalecimiento de las actividades de orientación y servicios, la digitalización de los trámites y servicios, la implementación de los beneficios de la ley de borrón y cuenta nueva, que ha permitido normalizar los créditos de más de 10.000 usuarios de Icetex, avanzando en la modernización de la entidad.

Respecto al programa Generación E, en su componente de Excelencia, que reconoce el mérito académicos de jóvenes vulnerables, la Jefe de la cartera de Educación señaló que cerca de 12.000 jóvenes de escasos recursos económicos con los mejores resultados académicos y han tenido prioridad los diez bachilleres con mejores puntajes en la prueba de Estado Saber 11 de los departamentos de Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Cesar, Chocó, Guainía, Guaviare, La Guajira, San Andrés, Putumayo, Vaupés y Vichada.

DECRETO REGLAMENTARIO

Transcribimos a continuación los términos fundamentales del Decreto Reglamentario:

Artículo 1. Adiciónese la Sección 5 al Capítulo 3, Título 3, Parte 5, Libro 2, del Decreto 1075 de 2015. Adiciónese la Sección 5 al Capítulo 3, Título 3, Parte 5, Libro 2, del Decreto 1075 de 2015, la cual quedará así:

«SECCIÓN 5 POLÍTICA DE ESTADO DE GRATUIDAD EN lA MATRíCULA

Artículo 2.5.3.3.5.1. Objeto. La presente Sección tiene por objeto reglamentar los incisos 1 y 2 del artículo 27 de la Ley 2155 de 2021 «Por medio de la cual se expide la ley de inversión social y se dictan otras disposiciones», en lo referente a la implementación de la Política de Estado de Gratuidad en la Matrícula, para mejorar el acceso a la educación superior en las Instituciones de Educación Superior públicas en el nivel de pregrado de los jóvenes de las familias más vulnerables socioeconómicamente, así como establecer sus requisitos, beneficios, fuentes de financiación y la competencia para expedir reglamentos operativos y específicos, entre otras disposiciones.

Artículo 2.5.3.3.5.2. Ámbito de aplicación. La Política de Estado de Gratuidad en la Matrícula consiste en el pago de la matrícula de los jóvenes de las familias más vulnerables socioeconómicamente y que estén matriculados en programas de pregrado en las Instituciones de Educación Superior públicas adscritas o vinculadas presupuestalmente al sector educación, denominadas en la presente Sección como Instituciones de Educación Superior públicas.

En consecuencia, el Ministerio de Educación Nacional destinará anualmente los

recursos para atender el pago del valor de la matrícula de programas académicos de formación técnica profesional, tecnológica y profesional universitaria en las Instituciones de Educación Superior públicas, de los beneficiarios de la Política de Estado de la Gratuidad en la Matrícula.

La Política de Estado de Gratuidad en la Matrícula será de carácter gradual y podrá ampliar su cobertura y número de beneficiarios conforme se disponga de los recursos suficientes para financiarla durante cada vigencia.

Parágrafo. La implementación de la Política de Estado de Gratuidad en la Matrícula para las demás Instituciones de Educación Superior públicas, no previstas en el presente artículo, se reglamentará de acuerdo con las competencias de las entidades públicas a las cuales se encuentren adscritas o vinculadas presupuestalmente.

Artículo 2.5.3.3.5.3. Fuentes de Financiación. La fuente de financiación para la Política de Estado de Gratuidad en la Matrícula serán los recursos del Presupuesto General de la Nación para funcionamiento o inversión dispuestos a través de programa Generación E y del Fondo Solidario para la Educación creado por el Decreto Legislativo 662 de 2020 el cual permanecerá vigente de conformidad con la Ley 2155 de 2021, Y de otros programas de acceso y permanencia a la educación superior pública.

Parágrafo 1. Las entidades territoriales de manera complementaria y solidaria, podrán aportar recursos adicionales a los girados por el Ministerio de Educación Nacional a través de los mecanismos que estas entidades dispongan para los mismos propósitos.

Para tal efecto, dichas entidades coordinarán las acciones y el suministro de

información de beneficiarios entre las Instituciones de Educación Superior públicas, el Ministerio de Educación Nacional y el aportante correspondiente.

Parágrafo 2. Con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías se podrán

financiar proyectos de inversión destinados a complementar los beneficios otorgados a través de la Política de Estado de Gratuidad en la Matrícula, para lo cual se deberá aplicar el ciclo de proyectos de inversión y demás disposiciones desarrolladas en la Ley 2056 de 2020, el artículo 23 de la Ley 2072 de 2020, así como las normas que las reglamenten, adicionen o sustituyan.

Parágrafo 3. La política también podrá financiarse de manera complementaria y

solidaria con los aportes de entidades privadas, recursos de cooperación y donaciones o aportes voluntarios.

Artículo 2.5.3.3.5.4. Sosfenibilidad. El Ministerio de Educación Nacional programará los recursos para el desarrollo de la política, de manera consistente con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo.

El Ministerio de Educación Nacional, en procura de la sostenibilidad financiera de la Política de Estado de Gratuidad en la Matrícula y considerando su carácter gradual, informará a las Instituciones de Educación Superior públicas el número máximo de estudiantes a beneficiar, de acuerdo con criterios técnicos de vulnerabilidad socioeconómica contenidos en los reglamentos operativos sin que ello represente una limitación o modificación a la autonomía que en el marco de la ley tienen las instituciones, en cada vigencia.

Adicionalmente, informará los incrementos máximos del valor de la matrícula que

serán financiados para cada vigencia con los recursos de la Política de Estado de Gratuidad en la Matrícula, número máximo de créditos académicos a cubrir u otras disposiciones pertinentes para la asignación de los recursos de cada vigencia, sin que ello represente una limitación o modificación a la autonomía que en el marco de la ley tienen las instituciones.

Artículo 2.5.3.3.5.5. Períodos académicos financiados. La Política de Estado de

Gratuidad en la Matrícula financiará anualmente un máximo de dos (2) semestres

académicos o tres (3) cuatrimestres, o sus equivalentes de acuerdo con lo aprobado por el Ministerio de Educación Nacional en el Registro Calificado vigente, acorde con los calendarios académicos de las Instituciones de Educación Superior públicas, y en ningún caso cubrirá períodos intersemestrales.

Artículo 2.5.3.3.5.6. Duración del beneficio. Los beneficiarios tendrán gratuidad en la matrícula por el número de períodos de duración del programa académico de educación superior, de conformidad con lo registrado en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES.

Los estudiantes que cumplan los requisitos para ser beneficiarios de la Política de Estado de Gratuidad en la Matrícula, que a la fecha de entrada en vigencia de la presente Sección ya se encuentren cursando períodos académicos, recibirán el beneficio mencionado, únicamente durante el número de períodos que le resten para culminar el correspondiente programa, según lo registrado en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES.

Los estudiantes beneficiarios de la Política de Estado de Gratuidad de la Matrícula, que inicien un nuevo plan de estudios en otro programa de pregrado, recibirán los beneficios hasta por el número de períodos que dejó de cursar en el programa inicial para el cual obtuvo el beneficio. Esta condición aplicará igualmente para figuras como las transferencias u otras formas de tránsito académico entre Instituciones de Educación Superior públicas.

Parágrafo. En ningún caso, la Política de Estado de Gratuidad en la Matrícula

financiará periodos adicionales a los establecidos para el programa académico en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES.

Artículo 2.5.3.3.5.7. Beneficiarios. Los estudiantes vulnerables socioeconómicamente de Instituciones de Educación Superior públicas, potenciales beneficiarios de la Política de Estado de Gratuidad en la Matrícula, serán identificados de la siguiente manera:

1. Para el año 2022, serán los estudiantes de las Instituciones de Educación Superior públicas, pertenecientes a las familias más vulnerables

socioeconómicamente de los estratos 1,2 Y3, de acuerdo con los reglamentos

que para tal efecto fije el Ministerio de Educación Nacional y criterios técnicos de vulnerabilidad socioeconómica.

2. A partir del año 2023, de acuerdo con la clasificación del SISBEN IV según el grupo y subgrupo que para tal efecto establezca el Ministerio de Educación Nacional en los reglamentos operativos diseñados para este fin o la

herramienta de focalización que haga sus veces.

Parágrafo. Los estudiantes vulnerables socioeconómicamente de Instituciones de

Educación Superior públicas, que han sido beneficiarios de medidas del Ministerio de Educación Nacional para el pago de matrícula, anteriores a la entrada en vigencia de la presente Sección, harán parte de la Política de Estado de Gratuidad en la Matrícula, y seguirán recibiendo dichos auxilios conforme a las reglamentaciones aplicables en el momento de recibir el respectivo beneficio.

Artículo 2.5.3.3.5.8. Requisitos. Para ser beneficiario de la Política de Estado de Gratuidad en la Matrícula se deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. Ser nacional colombiano.

2. Estar matriculado en un programa académico de pregrado (técnico profesional, tecnológico o universitario), con registro calificado vigente impartido bajo cualquier modalidad (presencial, a distancia, virtual, dual u otros desarrollos que combinen e integren las anteriores modalidades), en alguna de las Instituciones de Educación Superior públicas.

3. Encontrarse registrado por la Institución de Educación Superior pública en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior – SNIES.

4. Pertenecer a las familias más vulnerables socioeconómicamente de acuerdo con los mecanismos de identificación señalados en el artículo 2.5.3.3.5.7, de la presente Sección.

5. No tener título profesional universitario ni de postgrado de cualquier Institución.

6. Para estudiantes nuevos, encontrarse en el grupo de edad entre 14 y 28 años.

Los estudiantes que tramiten su reingreso o reinicio del correspondiente

programa académico, en Instituciones de Educación Superior públicas en las

condiciones que para tal efecto tenga fijadas la institución, podrán ser

beneficiarios de la Política siempre y cuando se encuentren en el rango de edad

de 14 a 28 años cumplidos y en las condiciones de vulnerabilidad establecidas

en la presente Sección.

Parágrafo. Las Instituciones de Educación Superior a las que refiere la presente Sección, solicitarán a los estudiantes posibles beneficiarios de la Política de Estado de Gratuidad en la Matrícula, que aporten la información y soportes que se estimen pertinentes para validar las condiciones de vulnerabilidad socioeconómicas.

Las Instituciones implementarán mecanismos de control para garantizar la confiabilidad de la información suministrada por el estudiante, conforme sus posibilidades, recursos y procedimientos.

Artículo 2.5.3.3.5.9. Beneficios. Los estudiantes que cumplan con los requisitos señalados en la presente Sección podrán ser beneficiarios del cubrimiento del 100% del valor de la matrícula ordinaria neta de pregrado, liquidado por las Instituciones de Educación Superior públicas, sin incluir otros derechos académicos y cobros complementarios.

El valor de la matrícula ordinaria neta corresponderá a aquella que resulte de

descontar de la matrícula liquidada, todos los descuentos permanentes o recurrentes, totales o parciales, y los demás que sean financiados por fuentes como el Gobierno Nacional, recursos propios de las Instituciones de Educación Superior, entidades territoriales, entidades privadas, entre otros.

Cuando de conformidad con los reglamentos y disposiciones de las Instituciones de Educación Superior públicas existan cobros adicionales por matrículas extraordinarias o extemporáneas, estos mayores valores no serán asumidos por la Política de Estado de Gratuidad en la Matrícula.

En los casos en que se tenga previsto en los planes de estudios que un estudiante de pregrado pueda matricular semestres de postgrado como opción de grado u otras figuras, la política solamente cubrirá la matrícula regular que le corresponda por ser estudiante de pregrado y en ningún caso el monto de la matrícula del programa de postgrado.

Parágrafo 1. Los beneficiarios de la política podrán cursar solamente un programa de pregrado del mismo nivel académico (técnico profesional, tecnólogo o profesional universitario). La política no financiará programas académicos del nivel inferior o del mismo nivel si el estudiante ya ha sido beneficiario de la misma.

Parágrafo 2. Los estudiantes matriculados en dos o más programas de pregrados en cualquiera de las Instituciones de Educación Superior públicas de los que trata la presente Sección sólo podrán recibir el pago de su matrícula por uno de los programas.

Parágrafo 3. Los montos de matrícula y valores o créditos académicos, que por

diversas causas mencionadas en la presente Sección o en los reglamentos operativos no sean financiados por la Política de Estado de Gratuidad en la Matrícula, serán asumidos por el estudiante.

Artículo 2.5.3.3.5.10. Créditos educativos reembolsables o condonables. El

ICETEX y las entidades constituyentes de Fondos y/o Alianzas en dicho Instituto, modificarán los reglamentos de los programas de acceso y permanencia en la Educación Superior, para que los estudiantes beneficiarios de la Política de Estado de Gratuidad en la Matrícula, con créditos educativos reembolsables o condonables vigentes, puedan hacer uso de esta.

Artículo 2.5.3.3.5.11. Causales de pérdida de beneficios. Las siguientes serán

causales de pérdida definitiva de los beneficios de la Política de Estado de Gratuidad en la Matrícula:

1. En caso de que un beneficiario haya accedido a la política con información no veraz, o con documentos adulterados.

2. La expresa voluntad del beneficiario para retirase de la política, la cual será comunicada por escrito a la Institución de Educación Superior pública.

3. Pérdida de calidad de estudiante en la Institución de Educación Superior pública donde se encuentre cursando sus estudios.

4. Superar el número de renovaciones de matrícula correspondiente al número de períodos de duración del programa académico de educación superior,

donde fue inicialmente beneficiario de la política, de conformidad con lo

registrado en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior

SNIES.

5. Suspender sus estudios por más de dos (2) períodos académicos. Esta

suspensión aplicará únicamente para efectos de la Política de Gratuidad y no modifica las reglas que en esa materia tenga cada una de las Instituciones de Educación Superior públicas.

6. Perder la condición de vulnerabilidad socioeconómica definida en la Ley, la presente Sección y los reglamentos operativos y específicos.

Artículo 2.5.3.3.5.12. Reglamentos operativos y específicos. El Ministerio de

Educación Nacional expedirá y mantendrá actualizados los reglamentos que regirán la operación, implementación, sostenibilidad, así como las condiciones y fechas de giro de los recursos a las Instituciones de Educación Superior públicas.

Los reglamentos deberán ser socializados a todas las Instituciones de Educación Superior públicas y estas a su vez tendrán el deber de hacer la difusión correspondiente.

Artículo 2.5.3.3.5.13. Convenios entre las Instituciones de Educación Superior y el Ministerio de Educación Nacional. Las Instituciones de Educación Superior

públicas cuyos estudiantes de pregrado sean beneficiarios de la Política de Estado de Gratuidad en la Matrícula suscribirán convenios con el Ministerio de Educación Nacional, en los que se incluirán procedimientos, estrategias para la promoción de la permanencia y graduación estudiantil, compromisos que contribuyan a la sostenibilidad de la Política, y demás aspectos necesarios para su implementación y seguimiento al cumplimiento de lo establecido en la presente Sección.»

Artículo 2. Adiciónese la Sección 6 al Capítulo 3, Título 3, Parte 5, Libro 2, del Decreto 1075 de 2015. Adicionar la Sección 6 al Capítulo 3, Título 3, Parte 5, Libro 2, del Decreto 1075 de 2015, la cual quedará así:

«SECCiÓN 6 PLANES DE ESTíMULOS Y ALIVIOS PARA lOS USUARIOS DE ICETEX

Artículo 2.5.3.3.6.1. Objeto. Reglamentar los incisos 3 y 4 del artículo 27 de la Ley 2155 de 2021, en lo referente a establecer las directrices a ser aplicadas por el ICETEX y las entidades públicas del orden nacional que hayan constituido fondos y/o alianzas con este para el desarrollo de programas de acceso y permanencia en la educación superior, así como por las entidades públicas del orden territorial en el marco de su autonomía.

Artículo 2.5.3.3.6.2. Estímulos. El ICETEX y las entidades· públicas del orden

nacional y territorial que hayan constituido fondos y/o alianzas con este para el desarrollo de programas de acceso y permanencia en la educación superior, podrán establecer estímulos aplicables a los beneficiarios titulares de créditos educativos que se encuentren en etapa de estudios o amortización y cuyas obligaciones se encuentren vigentes y al día.

Estos estímulos serán otorgados por resultados destacados en materia de excelencia académica; aportes y producción científica-académica que hayan sido representativos para la Ciencia, Tecnología e Innovación del país; aportes culturales y deportivos significativos; buen comportamiento de pago y/o pagos anticipados.

El otorgamiento de los estímulos definidos se realizará durante un máximo de cinco (5) años contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Sección, mediante convocatorias periódicas en las que se establecerán criterios objetivos para su adjudicación, así como la fuente y monto de los recursos destinados a la misma.

La Junta Directiva de ICETEX o el máximo estamento de administración del fondo y/o alianza respectiva, definirá las condiciones específicas aplicables para cada una de estas convocatorias, teniendo en cuenta los lineamientos contenidos en la presente sección.

Artículo 2.5.3.3.6.3. Criterios para el otorgamiento de estímulos. Al momento de establecer las condiciones específicas aplicables a las convocatorias para el otorgamiento de estímulos, solo se podrán tener en cuenta los criterios objetivos definidos a continuación:

1. Para los estímulos por excelencia académica, los resultados obtenidos por las pruebas SABER PRO o su equivalente.

2. Para los aportes y producción científica-académica, tener publicaciones en revista indexada en WOS/World of Science y/o SCOPUS con mejor cuartil en el Q1 a Q4 en SJR/Scimago Journal & Country Rank (SCOPUS) y/o

JCR/Journal Citation Reports JFI/ Journal of Family Issues, WOS/World of

Science o tener una patente solicitada o concedida certificada por la

Superintendencia de Industria y Comercio.

3. Para los estímulos por la contribución en aspectos culturales, dirigidos a los artistas, creadores y gestores del campo cultural y del patrimonio que hayan recibido algún reconocimiento a través del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura.

4. Para los estímulos por logros deportivos, dirigidos a los atletas y para-atletas

que hayan obtenido medallas en eventos del ciclo olímpico, paralímpico o

campeonatos mundiales, lo cual será certificado por el Ministerio del Deporte.

5. Para los estímulos por buen comportamiento de pago, consiste en haber estado en periodo de pagos y no haber incurrido en mora en ninguna de las últimas doce (12) cuotas facturadas a la fecha del otorgamiento del estímulo.

6. Para los estímulos por pronto pago, haber realizado un pago anticipado de por lo menos el 51 % del capital vigente al momento de acceder al estímulo.

Parágrafo. En cada una de las convocatorias se establecerá la temporalidad aplicable a la obtención de la condición que hace a la persona merecedora del estímulo.

Artículo 2.5.3.3.6.4. Tipos de estímulos. Los estímulos otorgados al titular del crédito educativo generarán beneficios complementarios a las condiciones vigentes en la obligación, así:

1. Tasa de interés diferencial de las obligaciones vigentes. Para la tasa de interés aplicable a los beneficiarios sin tasa subsidiada, se podrá autorizar una tasa de interés diferencial.

2. Tasa de interés diferencial para créditos adicionales. Se podrá otorgar beneficios de financiación para estudios adicionales con crédito ICETEX con tasas de interés más bajas que las establecidas en las condiciones vigentes.

3. Guía y acompañamiento. Se podrán generar por parte de ICETEX, de manera independiente o a través de aliados, estrategias de guía y acompañamiento que promuevan el desarrollo personal y profesional de los usuarios a lo largo de su trayectoria educativa.

Artículo 2.5.3.3.6.5. Estímulos en fondos y/o alianzas. Las entidades públicas del orden nacional y territorial, así como las demás que sean constituyentes de fondos y/o alianzas vigentes con ICETEX, podrán aprobar a través de sus reglamentos estímulos con cargo a los recursos del fondo y/o alianza respectiva, de acuerdo en lo establecido en la presente sección.

Artículo 2.5.3.3.6.6. Condiciones para el otorgamiento de estímulos. Los planes

de estímulos deberán ser aplicados de acuerdo con criterios de progresividad y

sostenibilidad fiscal. Al momento de la definición de las condiciones de cada

convocatoria para el otorgamiento de estímulos, ellCETEX y/o las entidades públicas del orden nacional y territorial, así como las demás que sean constituyentes de fondos y/o alianzas vigentes con este, se tendrán en cuenta la disponibilidad de recursos, los tipos de estímulos y los criterios para el otorgamiento de estos, definidos en la presente sección.

Artículo 2.5.3.3.6.7. Alivios. El ICETEX y las entidades públicas del orden nacional y territorial que hayan constituido fondos y/o alianzas con este para el desarrollo de programas de acceso y permanencia en la educación superior, podrán establecer, bajo condiciones específicas y durante un periodo máximo de cinco (5) años contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Sección, alivios aplicables a los beneficiarios titulares de crédito educativos que se encuentren en etapa de estudios o amortización y cuyas obligaciones se encuentren vigentes y con saldos pendientes de pago.

Estos alivios serán otorgados ante situaciones que generen imposibilidad para el cumplimiento pleno de las obligaciones definidas en el crédito como desempleo, deserción escolar, vulnerabilidad socioeconómica, incapacidad o muerte, que afecten directamente a los beneficiarios o a las personas de quienes estos dependan económicamente, en los términos establecidos en esta Sección.

Corresponderá a la Junta Directiva de ICETEX o al máximo estamento de

administración del fondo y/o alianza respectiva, aprobar planes de alivios específicos de conformidad con los tipos y criterios de otorgamiento establecidos en la presente Sección y las demás normas que regulen la materia.

Artículo 2.5.3.3.6.8. Criterios para el otorgamiento de alivios. Al momento de

establecer las condiciones específicas aplicables para el otorgamiento de alivios, solo se podrán tener en cuenta los criterios objetivos definidos a continuación:

1. Para los alivios por desempleo, aplicará para situaciones que afecten al beneficiario directamente o a la persona de quien este depende económicamente, verificadas a través de la Base de Datos Única de Afiliados

– BDUA, gestionada por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES o el que haga sus veces.

2. Para los alivios por deserción, a través del Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior – SPADIES del Ministerio de Educación Nacional o el que haga sus veces.

3. Para los alivios por vulnerabilidad socioeconómica, a través de la clasificación de vulnerabilidad de acuerdo con la clasificación del SISBÉN IV o la herramienta de focalización que haga sus veces.

4. Para los alivios por muerte de la persona de quien el beneficiario es

dependiente económico, el certificado de defunción y los documentos que

demuestren la dependencia económica.

5. Para los alivios por invalidez de la persona de quien el beneficiario es dependiente económico, lo cual se verificará mediante certificado expedido por las entidades facultadas para determinar la pérdida de capacidad laboral y

calificar el grado de invalidez.

6. Para los alivios por enfermedad grave del beneficiario o de la persona de quien el beneficiario es dependiente económico, certificado de la Entidad Prestadora de Salud – EPS donde se demuestre que registra condición limitante y los documentos que demuestren la dependencia económica.

7. Por desastres naturales que afecten el lugar de residencia o de origen del beneficiario o de la persona de quien el beneficiario es dependiente económico, de acuerdo con la declaratoria de emergencia que realice el Gobierno Nacional o la entidad territorial respectiva.

La dependencia económica se entenderá conforme lo define el artículo 387 del

Estatuto Tributario o la norma que haga sus veces.

Artículo 2.5.3.3.6.9. Tipos de alivios. Los alivios otorgados generarán beneficios complementarios a los titulares de los créditos en estudios y/o amortización, en las condiciones vigentes en la obligación derivada del crédito otorgado.

Los tipos de alivios disponibles son los siguientes:

1. Acuerdo de pago de los intereses causados no exigibles en periodo de estudios de manera independiente al capital previo paso al cobro. Para la etapa de amortización, el valor de los giros efectuados que no fueron pagados en la

época de estudios se ajustará al índice de Precios al Consumidor – IPC, este

valor de capital se pagará en las cuotas correspondientes a cada plan de pagos

incluyendo la tasa de interés aplicable. El saldo de los intereses causados no

exigibles durante el periodo de estudios, correspondientes a los puntos adicionales al IPC no hará parte del capital de la etapa de amortización y será

cobrado en alícuotas durante el tiempo del plan de pagos.

2. Tasa de interés diferencial de las obligaciones vigentes. Para la tasa de interés aplicable a los beneficiarios sin tasa subsidiada, se podrá autorizar una tasa de interés diferencial.

3. Suspensión temporal de pagos. Se podrá suspender hasta por un periodo de máximo doce (12) meses continuos o discontinuos, el pago de las obligaciones

vigentes de los beneficiarios, sin que ello implique causar intereses de ningún

tipo en estas obligaciones.

Parágrafo. Entiéndase por etapa final de amortización el periodo durante el cual el beneficiario debe pagar el saldo del crédito adjudicado por eIICETEX, de acuerdo con el plan de pagos establecido, una vez se finalice la financiación del programa académico o cuando se configure alguna otra de las causales de terminación de los desembolsos.

Artículo 2.5.3.3.6.10. Alivios en fondos y/o alianzas. Las entidades públicas del orden nacional y territorial, así como las demás que sean constituyentes de fondos y/o alianzas vigentes con ICETEX, podrán acoger los planes de alivios definidos en la presente Sección. Para ello, se implementarán los planes de alivios con cargo a los recursos del fondo y/o alianza respectiva de acuerdo a lo establecido en la presente sección.

Artículo 2.5.3.3.6.11. Condiciones para el otorgamiento de alivios. Los planes de alivios deberán ser aplicados de acuerdo con criterios de progresividad y

sostenibilidad fiscal. Al momento de la definición de cada plan de alivios específico, el ICETEX y/o las entidades públicas del orden nacional y territorial, así como las demás que sean constituyentes de fondos y/o alianzas vigentes con este, deberán indicar el monto y fuente de recursos, la vigencia del plan, los tipos de alivios y los criterios aplicables para el otorgamiento de estos, de acuerdo con lo establecido en la presente Sección.

Artículo 2.5.3.3.6.12. Política de conciliación y recuperaclon de cartera. El

ICETEX deberá contar con una política de conciliación y recuperación de cartera que responda al deber de recaudo de los recursos y considere las situaciones particulares de quienes hacen uso de sus servicios de acceso y permanencia en la Educación Superior.

En virtud de lo anterior, la entidad desarrollará acciones orientadas a fortalecer el conocimiento de la situación del deudor y su contexto, mejorar la

oportunidad y claridad en la información suministrada y acompañar a la persona en la búsqueda de alternativas que, teniendo en cuenta sus condiciones particulares, le permitan cumplir con sus obligaciones.

Artículo 2.5.3.3.6.13. Liquidación o cierre de Alianzas y/o Fondos en Administración. El ICETEX ejecutará procesos de sostenibilidad contable para

aquellas Alianzas y/o Fondos en Administración cuyo término para la liquidación o cierre se encuentre vencido. Como resultado de esta labor deberá proceder con la aplicación de las novedades que corresponda a cada crédito otorgado bajo estos convenios, así como los beneficios, estímulos y alivios, con cargo a los recursos de estas Alianzas y/o Fondos en Administración y proceder a su liquidación o cierre.

Los recursos disponibles podrán ser destinados para la financiación del plan de alivios y estímulos consagrados en la presente sección.

Artículo 2.5.3.3.6.14. Concurrencia de las Instituciones de Educación Superior

en los estímulos e incentivos. El ICETEX promoverá acciones para que las

Instituciones de Educación Superior contribuyan al fortalecimiento del sector,

mediante su aporte y apoyo a través de estímulos financieros y no financieros

complementarios a los ofrecidos por el ICETEX para aliviar la condición de los

potenciales estudiantes y de los beneficiarios con crédito educativo, promoviendo y facilitando la permanencia y graduación.

Artículo 2.5.3.3.6.15. Vehículo para la financiación de Estímulos y Alivios. La

Junta Directiva dellCETEX creará el fondo con el propósito de reconocer los estímulos y alivios señalados en la presente Sección, para los programas otorgados directamente por el ICETEX. Dicho fondo será administrado por el ICETEX, no hará parte del patrimonio de la entidad y podrá recibir los recursos de las fuentes definidas en el artículo siguiente.

Parágrafo. El otorgamiento de los planes de alivios y estímulos estará sujeto a la disponibilidad de recursos.

Artículo 2.5.3.3.6.16. Fuentes de recursos para la implementación de alivios y

estímulos.

Las fuentes de recursos para la implementación de los alivios y estímulos

podrán ser las siguientes:

1. Aportes de la Nación o de cualquier entidad del orden nacional que tenga constituidos fondos y/o alianzas con el ICETEX.

2. Aportes del ICETEX, a través de recursos propios o de los disponibles y excedentes en el Fondo de Garantías Codeudor, el Fondo de Invalidez y Muerte o el Fondo de Sostenibilidad, previa aprobación de la Junta Directiva.

3. Aportes de entidades territoriales.

4. Aportes del sector productivo.

5. Aportes de personas naturales o jurídicas nacionales o internacionales.

6. Aportes de organismos no gubernamentales nacionales e internacionales

7. Aportes de Instituciones de Educación Superior»

Artículo 3. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLIQUESE y CÚMPLASE

De otro lado, el Ministerio de Educación resaltó que en cuanto a los compromisos relacionados con los recursos adicionales para el fortalecimiento de la educación superior, el Gobierno Nacional reiteró el giro total de lo pactado para el 2021, enfatizando que entre 2019 y 2021 se han asignado para el sector cerca de $3.49 billones adicionales, de los cuales más $2.33 billones provienen del Presupuesto General de la Nación, a través de los Ministerio de Educación y Ciencia Tecnología e Innovación y $1.16 billones destinadas a la financiación de becas bicentenario, fortalecimiento de investigación y proyectos de nueva infraestructura, en donde además se cuentan con recursos del Sistema General de Regalías y otras fuentes complementarias para el tema de infraestructura.

Además, informó que los recursos para el cumplimiento de las partidas acordadas para 2022, están aseguradas en el Presupuesto General de la Nación, con lo que se aseguran cerca de 4,6 billones de pesos transferidos a las IES públicas durante el periodo de gobierno del presidente Iván Duque.

El detalle de estos recursos es el siguiente:

• Por concepto de fortalecimiento a la base presupuestal fueron girados $110.747 millones en 2019; $249.983 en 2020 y $418.290 millones en 2021.

• Para proyectos de inversión, las cifras correspondieron a $100.000 millones en 2019; $200.000 millones en 2020 y $250.000 millones en 2021.

• Con destinación a pago de pasivos, las IES contaron con $250.000 millones en 2019; $150.000 millones en 2020 y la destinación 2021 corresponde a $100.000 millones.

• Por el rubro de excedentes de cooperativas, los valores girados correspondieron a $36.048 millones en 2019; $58.653 millones en 2020 y $29.015 millones en 2021.

• Para el funcionamiento de las ITTU que no cuentan con partidas asignadas por el Presupuesto General de la Nación, en 2019 se giraron $15.665 millones, en 2020 $16.886 millones y para 2021 en el pasado mes de marzo fueron girados $17.918 millones.

• Por concepto de financiación de proyectos de investigación de I+D+I desde el presupuesto de MinCiencias, recursos por $78.256 millones en el 2021.

• Los recursos por $203.961 millones, mediante los cuales se fortaleció el presupuesto del MinCiencias en el periodo 2021.

• Frente al reconocimiento del 100% de descuento por votación para las IES públicas, se ratifica que con sustento en la Ley 2019 del 28 de febrero 2020, en la vigencia 2021 ya fue girado la totalidad de los recursos que, como descuento, otorgaron las IES a sus estudiantes sufragantes. Para el 2021 estos recursos ascendieron a más de $82 mil millones de los cuales más de $40 mil millones corresponden a recursos adicionales logrados en el marco de los acuerdos.

• En cuanto proyectos de nueva infraestructura física y tecnológica para las IES públicas, a la fecha se han aprobados 38 proyectos de inversión por montos totales de $681.615 millones de los cuales 34 proyectos se han aprobado desde el Sistema General de Regalías ($448.869 millones); 3 proyectos desde el mecanismo de la nación de Pactos Territoriales ($214.085 millones) y 1 proyecto de otras fuentes de la nación ($18.661 millones). Adicionalmente se tienen visibilizados 26 iniciativas más que de ser aprobadas entre la vigencia 2021 o 2022, aportaran recursos totales para este tema en la Educación Superior Pública por $378.474 millones.

• En relación con las Becas de Excelencia Doctoral del Bicentenario, para apoyar la formación de investigadores, docentes y maestros a nivel de doctorado en universidades colombianas para la transferencia de conocimiento científico de alto impacto fueron asignados recursos para 1.019 becas en el bienio por $234.493 millones de las cuales 635 (62%) corresponden a profesores catedráticos u ocasionales, lo cual contribuirá a fortalecer sus capacidades institucionales en el mediano y largo plazo.

• Sumado a lo anterior, para las convocatorias de fortalecimiento de capacidades institucionales y de investigación de las IES públicas por valor de $250.000 millones en donde el Gobierno Nacional en conjunto con el OCAD de CTeI gestionó la aprobación de 110 proyectos por un total de $195.228 millones para el fortalecimiento de la investigación.

Con respecto a los demás compromisos suscritos, el Gobierno Nacional ratificó que:

• La reforma constitucional al Sistema General de Regalías – SGR, fue aprobada con el Acto Legislativo 5 de 2019 por el cual se modifica el artículo 361 de la Constitución Política, con ello se asegura recursos para la infraestructura educativa, así como el 10% de los recursos de regalías para inversión en ciencia, tecnología e innovación. Adicionalmente en la Ley 2056 aprobada el 30 de septiembre de 2020 se regula la organización y el funcionamiento del SGR y se determina las condiciones para la priorización de inversiones, destinatarios de asignaciones directas, además señala el porcentaje de al menos el 5% de estas asignaciones directas serán destinadas a financiar proyectos en Educación Superior en temas de infraestructura, calidad y pertinencia, los conceptos de distribución, entre otros.

• A la fecha se han realizado 20 espacios liderados por MinCiencias del Comité Técnico de Publindex, logrando avances en los temas relacionados con el marco ético de las publicaciones científicas, ciencia abierta y el rol de los grupos de investigaciones ante las publicaciones académicas, que hacen parte de la agenda definida por el comité y que permitirá al final del año contar con un documento de propuesta «Hacia una política incluyente para el fortalecimiento de las publicaciones científicas en Colombia».

• El Comité de Derechos Humanos, liderado por la Defensoría del Pueblo, presentó el informe de seguimiento a los casos gestionados ante la Procuraduría, la Fiscalía, la Policía y los Ministerios de Trabajo. Así mismo, el Ministerio del Interior realizó ante el Comité la presentación de la Política Pública de Garantías y Respeto a la Labor de Defensa de los Derechos Humanos y Liderazgo Social CONPES 4063 de noviembre de 2021 y la Policía Nacional manifestó que se alinea con este Conpes a través de la Estrategia Operativa institucional de atención a población en situaciones vulnerables. La Defensoría reiteró a los asistentes su disposición para propiciar espacios de diálogo con las plataformas que permitan abordar el detalle de los casos, además contó con la participación como veedor del espacio la Defensoría Delegada para la prevención y transformación de la conflictividad social.

• Frente a la revisión integral de las fuentes y los usos de los recursos de las IES públicas, el Gobierno Nacional continúa con los espacios de trabajo iniciados primero con las universidades y las Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias y ahora con los integrantes de la Mesa de Diálogo, estudiantes y docentes, que buscan construir un documento técnico inicial armonizado de un sistema de educación superior pública del país que sirva de punto de partida para una discusión nacional y regional con diversos actores del sector. Se invitará en 2022 con una conversación alrededor del contexto internacional, nacional y local que aporten un contexto de lo que deberá considerarse para una revisión integral de fuentes y usos para garantizar la sostenibilidad financiera de las IES públicas.

• El Gobierno Nacional aprobó el 27 de diciembre de 2019 la «Ley de Crecimiento Económico» en lo referente a los gastos de representación de los docentes y profesores de las IES públicas.