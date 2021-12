Jessica Cediel confirmó que se volvió a contagiar con Covid-19

La modelo y presentadora Jessica Cediel reveló a través de sus redes sociales que se contagió nuevamente con Covid-19 y advirtió que ahora debrá pasar las fiestas de Navidad sola para no contagiar a sus familiares.

Cediel contó que enfrenta síntomas leves asociados a congestión nasal y tos.

La modelo también señaló que contrajo la enfermedad a pesar de guardar los cuidados y seguir los protocolos de bioseguridad.

“De nuevo me contagié. Hasta el momento solo he sentido congestión y un poco de tos. Me toca pasar Navidad sola, lejos de la familia. No puedo hacer los planes que tenía”, dijo Cediel.

“Yo me cuido por mí, por mi familia y por la sociedad, pero me tocó otra vez. Qué mierda este COVID, qué mierda cómo ha cambiado el mundo. Ojalá que el señor tenga piedad de nosotros y venga a limpiar esto”, dijo la presentadora en un video que subió a sus historias de Instagram.

Cediel fue noticia cuando se contagió a inicios de la pandemia en 2020, en aquella ocasión descubrió que tenía coronavirus porque había perdido los sentidos del gusto y el olfato.