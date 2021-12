¿Cómo acceder a subsidios de vivienda de la Secretaría de Hábitat?

La Secretaría Distrital del Hábitat cuenta con un espacio virtual en el que podrás encontrar toda la información relacionada con Acceso a la Vivienda para que las familias de Bogotá se enteren sobre cómo es la ruta que deben seguir para adquirir una vivienda nueva. En esta página web también se pueden consultar los subsidios de vivienda distritales ofertados por la entidad, así como los programas complementarios.

¿Cuáles son los requisitos generales para acceder a un Subsidio de Vivienda?

No ser propietario de una vivienda en el territorio nacional.

No haber recibido antes algún tipo de subsidio de vivienda nacional o distrital.

Tener cierre financiero, es decir, completar el monto total de la vivienda con subsidios, crédito y recursos propios.

? Subsidio Complementario Mi Casa Ya

Mi Casa Ya es el subsidio complementario de vivienda que se suma al de la Nación y en concurrencia con los de las Cajas de Compensación Familiar, garantiza un mayor acceso a la vivienda propia en Bogotá.

El objetivo es que las familias de menores recursos puedan adquirir vivienda nueva VIS (Vivienda de Interés Social) o VIP (Vivienda de Interés prioritario) en la capital del país. Esto, siempre y cuando el valor de la vivienda VIS no supere los 150 SMMLV ($136.278.900) y que el valor de la VIP no supere los 90 SMMLV ($81.767.340).

Este subsidio está dirigido a familias con ingresos hasta 4 SMMLV ($3.634.104) y se denomina como?complementario?porque?se?entrega?al hogar que?obtenga?el?subsidio?de vivienda ‘Mi Casa Ya’ del Gobierno Nacional, es decir, este subsidio distrital se suma al de subsidio de la Nación.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al Subsidio Complementario Mi Casa Ya?

Tener ingresos mensuales de hasta 4 SMLMV ($3.634.104)

No ser propietario de una vivienda en el territorio nacional

Acceder a una Vivienda de Interés Prioritario – VIP que no exceda los 90 SMMLV o de Interés Social – VIS que no exceda los 150 SMMLV a través de un crédito hipotecario o leasing habitacional.

No estar reportado en las centrales de riesgo