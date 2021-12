  Malicia indígena

por Mauricio Botero Caicedo

De un corresponsal, he recibido la siguiente crónica, la cuál considero digna

de ser reproducida:

“Los indígenas caucanos son sin duda una raza superior, más capaces y hábiles que nosotros los criollos, mestizos, negros, mulatos y blancos. No trabajan y son ricos. No estudian y son felices. Son ignorantes pero muy respetados. Son muy cobardes y todo el mundo les tiene miedo.

Todo lo hacen al revés (ilegal), pero todo les sale al derecho (legal). Son guerrilleros, narcotraficantes y cocaleros, pero los gobiernos los mantienen y protegen como la comunidad más importante del país.

Atacan a los que los defienden (al Ejército) y defienden a los que los matan (la guerrilla). Bloquean las vías e invaden las fincas de terceros, y ninguno del CRIC está preso o ha sido judicializados por esas vías de hecho.

El manejo de su imagen ante el país, es el mejor trabajo de relaciones públicas que se haya visto. El manejo que le dan a la prensa es de envidiar, por eso los partidos de izquierda y el comunismo se rinde a los pies de los líderes indígenas.

Son dueños y amos del Cauca, pero es en este departamento donde el resto de sus habitantes, refiriéndonos al comerciante, al transportador, al trabajador, al estudiante, al campesino, al ganadero y al agricultor, los que saben la verdadera realidad del CRIC y sus miembros. El caucano y el payanés de bien tildan al indio de vago, borracho, mantenido, guerrillero, entre otros calificativos negativos.

Y lo que más impresiona, es que no tienen talón de Aquiles, no hay por donde hacerles daño. Ni los asesinatos de varios de ellos o de alguno de sus familiares (cuota que pagan por ser parte de la cadena del narcotráfico) los hace temblar o retroceder. Pareciera que la vida poco les importara, o más bien, pareciera no sentir dolor emocional.

Hacerle justicia al CRIC y sus integrantes es bien difícil, pues tienen sus propias leyes y no pueden ser juzgados por la ley ordinaria, la que cobija a todos los colombianos. Las FF.MM no pueden entrar a sus territorios y cuando logran hacerlo, son secuestrados, maltratados y hasta hostigados por sus socios de la guerrilla o el narcotráfico.

Con su viaje a Bogotá, volvieron a ser el lobo feroz disfrazados de inofensiva oveja. Con el cubrimiento de los medios de comunicación convencieron a muchos más capitalinos sobre sus falsas necesidades. Nuevamente lograron quedar como los pobres indios que nada tienen que comer, ni donde vivir.

¡Los caucanos y payaneses de bien cada vez más solos ante el principal problema del departamento: el CRIC y sus integrantes!”