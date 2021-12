No adoptar por Decreto el POT piden a la alcaldesa Claudia López organizaciones sociales y movimientos ambientales

–Diversas organizaciones sociales, movimientos ambientales, veedurías ciudadanas y comunidades de distintos territorios de Bogotá le hicieron un «llamado urgente de sensatez y democracia» a la alcaldesa Claudia Lopez «para que no cometa el error» de adoptar por Decreto el Plan de Ordenamiento Territorial, POT.



En una comunicación abierta le piden a la mandataria Distrital que retire el proyecto, presentado al Concejo de Bogotá el 10 de septiembre, para que sea ampliamente debatido con distintos sectores de la sociedad civil el próximo año, «con el objetivo de promulgar un POT debidamente concertado».

En el documento, los firmantes hacen, además, las siguientes precisiones:

Lo ocurrido en los 90 días de debate en el Concejo, en lo que correspondió al Cabildo Abierto y los análisis del contenido del POT, e incluso las tres ponencias positivas, fue clara señal de que los temas estructurales del ordenamiento territorial para Bogotá son profundamente controversiales.

Además, dejan vacíos jurídicos y de norma, los cuales responden a una visión de ciudad que refuerza un modelo basado en el mercado del suelo más apetecido por los sectores de la construcción y financiero, hiper_densifica áreas importantes de la ciudad alrededor de los corredores viales y los nodos multimodales de

transporte.

Este modelo profundiza la segregación socioespacial, vuelve retórico el discurso de la ciudad reverdecida y ordenada alrededor de la Estructura Ecológica Principal, no asegura el manejo de la emergencia climática de orden global y los retos que se plantean por la COP 26 para el 2040, pone en riesgo el equilibrio ecológico e hidrológico regional y en particular las áreas que han sido declaradas como reservas naturales; en fin, no garantiza el derecho a la ciudad con justicia y equidad, dejando unos vacíos e inconsistencias graves que atentan contra la salud e integridad de los habitantes del Distrito Capital.

Mencionamos algunos de los elementos estructurales, contenidos en la versión entregada al Concejo, que merecen una deliberación seria y rigurosa:

– Las nuevas figuras de unidades de planeamiento local definidas en el artículo 10 como 33 UPL

– Temas polémicos que presentan puntos de vista opuestos entre sectores, ejemplo el tema de la Avenida Longitudinal de Occidente-ALO sobre el sector norte, las líneas del metro que ascienden a 5, que no habían sido expuestas en versiones anteriores, la superposición de vías con humedales, el proyecto Reverdecer del sur en Tunjuelito contemplado como actuación estratégica, la ruralidad y los pactos de borde en su concepción y alcances; y el tema de la provisión de agua, tratamiento de aguas residuales, manejo y disposición de residuos y demanda energética para el crecimiento previsto con la norma urbana.

– El sustento técnico que soporta la definición de la norma urbana, en especial

relacionada con los tratamientos de renovación y consolidación, los índices de

edificabilidad y reparto de cargas. La ciudad necesita claridad sobre el soporte técnico para destinar 6900 hectáreas en renovación, la laxitud para definir el índice de edificabilidad y la producción de vivienda de interés social y prioritario según la necesidad de la población más vulnerable.

– Hay contradicciones entre los principios formulados como soporte conceptual y el desarrollo previsto en el articulado y su cartografía, especialmente en lo que respecta al enfoque ambiental del POT y al sistema de cuidado.

– Existe una débil concepción regional en la planeación y la escasa participación ciudadana y su poca o nula incidencia en la visión de ciudad, así como en las decisiones sobre la transformación urbanística en los distintos territorios.

– Dentro de la declaratoria de emergencia climática son fundamentales dos aspectos que no son abordados de la forma como se requiere según lo proyectado y recomendado en los encuentros climáticos internacionales.

La primera, la descarbonización debe ser más acelerada puesto que tenemos hasta el 2030 para alcanzar los límites de los plazos trazados. La segunda es la ocupación de los suelos hídricos con expansión urbana, que constituye un error doble, pues se atenta contra el equilibrio hidrológico regional y por otro lado se continúa poniendo en riesgo a comunidades que ya están en situación de vulnerabilidad, generalmente de escasos recursos, quienes además de correr el riesgo de inundarse, lo harían con aguas residuales, según el traslape de planos de riesgo de rompimiento de jarillón y planes parciales proyectados que se aprecian en los planos que aparecen en el POT liderado por usted.

Lo anterior refleja un modelo hiperdensificado que ocasiona gentrificación en sectores medios de población, insatisfacción de necesidades de vivienda en la población pobre, ausencia de herramientas de gestión social del territorio e impactos socioambientales impredecibles de posible aumento de islas de calor, afectación al sistema de páramos que provee el agua para la región, riesgos frente a la variabilidad climática, con consecuencia de estas decisiones de modelar la ciudad para un crecimiento no consistente con los resultados del DANE para la población proyectada a 13 años; por consiguiente, consideramos necesario que se aplique el principio de precaución a la aplicación de normas

cuyo nivel de incertidumbre es alto.

En razón a las numerosas inconformidades ciudadanas manifiestas desde la primera versión (poco conocida) que fue la entregada a la CAR, pasando por la entregada al CTPD hasta la que llegó al Concejo de Bogotá y las múltiples expresiones de la academia, gremios, concejales y concejalas nos sumamos a la exigencia de adelantar un proceso realmente participativo, mediante la deliberación amplia y democrática, para lo cual esbozamos unas ideas sobre una metodología que contribuya a la concertación sobre el POT que requiere Bogotá en un momento crítico para el país y el mundo.

METODOLOGÍA PROPUESTA

Primero. Declaración pública sobre el retiro del proyecto de acuerdo 413 del concejo de Bogotá, dado que no hubo debate de fondo en la comisión del plan y convocatoria a los distintos sectores de la sociedad civil a trazar una ruta de trabajo.

Segundo. Establecimiento de un acuerdo para desarrollar una metodología de planeación participativa, entre la cabeza del sector Secretaría de Planeación Distrital y sectores ambientales, económicos de pequeña, mediana y gran escala, así como la representación de vendedores informales, académicos y de investigación urbana (entre otros), con un cronograma para su desarrollo, con un tiempo no menor a 10 meses destinados a la deliberación y resultados concretos.

Este acuerdo puede ser construido en una mesa de trabajo entre administración-ciudadanía a tenerse en el primer mes del año 2022.

Tercero. El diseño metodológico de una planeación participativa deberá garantizar elementos básicos de enfoque para su aplicación, estos son: a) priorización de temas estructurales y su implicación en los territorios de Bogotá y la región, es decir que contenga enfoque territorial diferencial (sugerimos algunos temas estructurales para la deliberación y concertación: las 33 UPL propuestas en el POT, la norma urbana aplicable al contexto territorial; la EEP en su enfoque, desglosada por categorías y régimen de usos; análisis de

la capacidad de soporte para el crecimiento poblacional y urbano para Bogotá y la región; proyectos de vivienda VIS/VIP y NO VIS a la luz de la proyección de crecimiento poblacional y necesidades en calidad y cantidad de vivienda; transporte y movilidad en la ciudad y su conexión con la región); b) una metodología que permita prever impactos positivos y negativos de las decisiones del POT en dos aspectos de largo plazo, afrontar la crisis climática en el sentido de prever que la región pueda mitigar y adaptarse a los efectos del

cambio climático; y dos, que pueda palear la consecuencia de la pandemia en cuanto a pobreza y desigualdad social; c) una metodología que desarrolle técnicas e instrumentos para facilitar la participación amplia y democrática para lograr la concertación en la visión del modelo de ciudad y su desarrollo en los ejes estructurantes d) las técnicas e instrumentos metodológicos deben hacer un abordaje multiescalar de los temas, aunque se desarrollen en los territorios locales para asegurar el análisis local-distrital-regional.

Cuarto. Para su desarrollo es necesario convocar a los sectores poblacionales y

socioeconómicos en cada una de las 20 localidades de Bogotá (actualmente vigentes) en espacios deliberativos con una agenda de trabajo y metas definidas. Espacios facilitados por equipos interdisciplinarios entre funcionarios y líderes/as sociales.

Quinto. Las técnicas e instrumentos podrán ser cualitativos y/o cuantitativos para ser sistematizados. El producto de las deliberaciones territoriales sistematizadas, contendrán resultados tanto de consensos como de disensos y serán llevadas a cartografía.

Sexto. La integración de los resultados por localidad se llevarán a la escala de distrito para llevarlo al articulado, a ser validado en un cabildo abierto distrital.

Esta propuesta pretende abrir una ruta de trabajo conjunto para que el Plan de

Ordenamiento Territorial que se requiere, gane en legitimidad, fundamentada en la consulta y concertación ciudadana.

Creemos firmemente en la necesidad de un POT que afronte la crisis climática y mitigue los efectos socioeconómicos de la crisis sanitaria.

SUSCRIBIMOS Organizaciones, Veedurías Ciudadanas, procesos sociales y comunitarios, líderes y lideresas socioambientales:

-Cumbre Popular Urbana

-Asociación Departamental de Usuarios Campesinos de Cundinamarca – ANUC Cundinamarca

-Cesar Jerez – Presidente Frutos de Paz

-Entre Redes

-WCC. Consejo Mundial del Clima.

-Corporación para el desarrollo del ser y la sociedad (Corposer)

-Zero Hour Movement

-Fridays For Future Colombia

-Fridays For Future Bogotá Distrito Independiente

-Miguel Antonio Moreno Bonilla – líder social y comunitario Liberémonos

-Colectivo de trabajo ambiental huertas y ríos Tunjuelo Cuenca baja Bosa.

-Scientist For Future

-La Marcha de los Árboles

-IYOPS

-Music Declares Emergency

-Climate Live Colombia

-Ruth Maritza Quevedo – Mesa por el Cierre del Relleno Sanitario Doña Juana

-Sandra Liliana Sánchez Ospina y Asociación Ambiental, Cultural y Deportiva Piwam

-Pablo Elías Rueda Montenegro Delegado ASOPERSONERIAS

-Escuela Popular Ambiental y Cultural de Puente Aranda -BakatáCorporación para la Gestión Humana y Ambiental.- Corpofrailejon

-Escuela Ambiental Barrio Potosí

-Maestros Contra Corriente

-Confluencia Ciudadana por el Derecho a la Salud del Sur de Bogotá – Capítulo USME

-José Vicente Pachón Consejero de Planeción Local de USME – Delegado por Formas de Participación en Salud COPACOS USME.

-JAC Barrios Santa Margarita, Estoril y Calle 100

-Veeduría Ciudadana POT – Alameda Entreparques Localidad de Barrios Unidos

-Corporación Unidos Podemos Yaneth corredor castro

-Corporación Unidos Podemos Gladyz de Rodríguez

-Periódico Desdeabajo

-Tejimanchón ? Colectiva Serigráfica

-Colectiva de Mujeres Muralistas

-Butarewa Ensamble

-Organización social y comunitaria Caminos de Unidad

-Mesa POT Suba Oriental

-Hernán Giménez, Colectivo Vida de Barrio

-Fabio Prieto Méndez – Veeduría Vecinos del Metro

-Juan David Torres – Polo Jóven

-María Deyanira Sierra de Jiménez

-Claudia Patricia Melo Franco, líder social y cuidadora PCD.

-Gloria Moreno – Consejera de Planeación Local de Teusaquillo

-Byron Alonso Calvachi Z. Consultor ambiental

-Monta tú ambiente – Parque Ecológico Cerro Seco

-Hernán Restrepo CPL suba

-Parque Ecológico Cerro Seco – lo queremos lo necesitamos

-Brenda C. Muñoz. Ingeniera agrónoma

-Edna Patricia Alarcón – Paquera Barrio El Recuerdo

-Esperanza Briceño Sánchez – Movimiento Pacas El Recuerdo Localidad Teusaquillo

-Vicente Espitia Villa- Movimiento Social de Discapacidad Colombia MOSODIC

-Luisa Fernanda Vargas H. Barrio Victoria Norte

-Lina Paola Lara Negrette, consultora. Localidad de Teusaquillo.

-Sandra Patricia Villalobos Tovar, Paquera Barrio El Recuerdo, nodo Ágora.

-Sergio Alberto Bustos Trujillo – Campesino Sumapaz

-Ana Sabogal – Edilesa Localidad de Santa fe

-Herman Martínez Gómez, Cumbre Ambiental – Marcha de los Árboles

-Mesa Centro

-Héctor Henry Lorenzana