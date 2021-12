PREGUNTAS SIN RESPONDER

Por: Diego Calle Pérez (1)

¿Cuántas masacres y no pasa nada? ¿Seguimos con el mismo miedo en las calles, parecido en la época de las bombas de Pablo Escobar? ¿Cuántos CAI han demolido y cuántos policías prestan sus turnos? ¿Cuántos hechos de violencia y nadie los recuerda? ¿Quiénes asisten cumplidamente a la misa los domingos? ¿Cuántos rezan el padrenuestro? ¿Quiénes hacen la novena tradicional del niño Jesús con villancicos?

¿Será que Jorge Robledo es más demagogo que profesor de Arquitectura? Será Duque: ¿el Rey del CastroChavismo? ¿Quiénes de los ministros toca guitarra? ¿Ocuparán las mujeres la mayoría en el capitolio nacional en el 2022? ¿Cuáles serán los argumentos de Karen Abudinen? ¿Cuáles serán los abogados de María Fernanda Cabal para defender a Andrés Escobar? Dicen: ¿No es fácil llegar al Capitolio Nacional? ¿Cuántos votos se necesitan para ser Senador? ¿Cuál será el futuro de la democracia en América Latina?

¿Cuántas son las listas al capitolio nacional? ¿Quiénes leen las columnas de Germán Vargas Lleras? ¿Quiénes leen a María Isabel Rueda? ¿Quiénes escuchan a Julio Sánchez Cristo? ¿Quiénes leen a Néstor Morales? ¿Cuántos están esperando la nueva revista CAMBIO? ¿Quiénes son los primeros suscriptores de la revista CAMBIO? ¿Quién será el nuevo propietario de los derechos legales del periódico el Mundo de Medellín? ¿Cuáles concejales de Bogotá rechazan el POT? ¿Cuáles son los personajes del año 2021? ¿Será qué si entra en funcionamiento la represa HidroItuango? ¿Qué hicieron con Venezuela? ¿Quiénes conocen las inversiones de los chinos y rusos en Venezuela? ¿Por qué Portugal está interesado en los hoteles Venezolanos?

¿Cómo proteger la producción lechera de Colombia? ¿Cómo mejorar que la gente no se muera de Tuberculosis? ¿Cómo hacer para que la Guajira y Choco no sean departamentos tan envidiables para la corrupción? ¿Quiénes no vieron la Ley del Monte con Vicente Fernández? ¿Quién no conoció a la señora primera ministra Ángela Merkel? ¿A qué se refiere eso de Agenda Antioquia 2040? ¿Qué relación tienen la fiscalía, la contraloría, la defensoría del pueblo y la Procuraduría general de la nación? ¿Qué relación tiene Justo y Bueno con Tostao? ¿Qué pensar de las disidencias de las FARC? Preguntas sin respuestas.