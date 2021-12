Sin pérdida del gusto y el olfato: Los síntomas de la nueva variante Ómicron del Covid-19

–Los síntomas asociados a ómicron podrían ser similares a los que normalmente acompañan a un resfriado. Por este motivo, expertos advierten que la cepa podría confundirse fácilmente con una enfermedad leve y cotidiana.



Aunque todavía se desconoce mucho sobre ómicron, los expertos están empezando a entender más sobre la nueva variante. Entretanto, muchos, frente al aumento de los casos en el mundo, se esfuerzan por distinguir los síntomas de ómicron frente a otras variantes de coronavirus, incluida la delta.

Los primeros datos sugieren que, para la mayoría de las personas, al menos para las que están al día con sus vacunas contra el COVID-19, la ómicron parece provocar una enfermedad leve que puede parecerse al resfriado común. No obstante, los expertos advierten a la gente que no debe subestimar los riesgos que plantea la cepa más transmisible; ómicron, que parece ser más infecciosa que las variantes anteriores, pronto se convertirá, según expertos, en la cepa dominante a nivel internacional.

Diferencias no significativas

De los datos preliminares se desprenden algunas diferencias sintomáticas, pero los expertos no están seguros de que sean significativas. La Organización Mundial de la Salud dijo que el 89 % de las personas con infecciones confirmadas por ómicron en Europa informaron de síntomas comunes con otras variantes de coronavirus, como tos, dolor de garganta y fiebre.

Por su parte, un estudio en el Reino Unido, el Zoe Covid, que analiza miles de síntomas de COVID-19 subidos a una aplicación por el público británico, examinó los síntomas asociados a los casos de COVID-19 antes y después de que ómicron se extendiera en Londres y encontró similitudes entre las variantes delta y ómicron, lo que sugiere que esta última no ha mutado a los síntomas más parecidos a los de la gripe de las anteriores cepas de COVID-19.

El equipo dijo que los cinco principales síntomas notificados en la aplicación Zoe en esas dos semanas diferentes fueron:

-Goteo nasal

-Dolor de cabeza

-Fatiga (leve o grave)

-Estornudos

-Dolor de garganta

Aproximadamente la mitad de los encuestados experimentaron los tres síntomas clásicos de fiebre, tos o pérdida del olfato o del gusto. La mayoría de los participantes en el estudio estaban vacunados y no experimentaron enfermedades graves ni requirieron hospitalización.

Posible confusión con resfriados menores

El profesor Tim Spector, científico principal de la aplicación del estudio, afirmó que existe el riesgo de que los posibles casos de ómicron se confundan con resfriados menores.

«Como muestran nuestros últimos datos, los síntomas de ómicron son predominantemente síntomas de resfriado, secreción nasal, dolor de cabeza, dolor de garganta y estornudos, por lo que la gente debería quedarse en casa ya que bien podría ser Covid», dijo Spector en el último informe de Zoe.

«Esperemos que la gente reconozca ahora los síntomas similares a los del resfriado, que parecen ser la característica predominante de ómicron», añadió.

¿En qué se podría diferenciar?

Una posible diferencia podría ser que la nueva variante ómicron cause una menor una pérdida del gusto y el olfato respecto a otras variantes, como la delta. Según informa The New York Times, 48 por ciento pacientes con la cepa original, según investigaciones, informaron de pérdida de olfato mientras que 41 por ciento de pérdida de gusto. Por su parte, un estudio con pacientes con la nueva variante en los Países Bajos descubrió que solo el 23 por ciento informaron de pérdida de gusto y solo el 12 por ciento de pérdida de olfato.

Aun así, según el medio, las pruebas todavía no son conclusivas y las diferencias podrían porvenir por otros factores, como el estado de vacunación. (Información DW).