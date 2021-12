Aplazar la vacunación contra el covid-19 en este período de vacaciones es un acto irresponsable: Duque

–Un nuevo llamado a los colombianos hizo el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, para que mantengan la responsabilidad, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y acudir a la vacunación contra el covid-19, ya que, aseguró, «aplazar las citas para la aplicación de las dosis es un acto irresponsable».



El mandatario expresó este concepto durante el homenaje que el Gobierno Nacional otorgó al talento humano de todo el sector salud, cuyo compromiso y trabajo esforzado durante la pandemia ha salvado millones de vidas y es reconocido internacionalmente.

A propósito del avance del Plan Nacional de Vacunación y la buena marcha de la vacunación, el Presidente agregó que el compromiso ciudadano es el que hace posibles los logros al enfrentar el coronavirus.

“Las metas no se cumplen solas. Las vacunas están, la capacidad está, los puestos (de vacunación) están; necesitamos que los colombianos sigan poniendo el brazo. Las personas que ya tienen una dosis y que les corresponde la segunda dosis, y dicen ‘llegaron las fiestas, yo mejor me voy de vacaciones, miro a ver en enero’, lo que les estamos diciendo es ‘¡por favor, no sean irresponsables!’ No vayan a postergar esas citas de segundas dosis; cúmplanlas ya”, ratificó el Mandatario.

Confirmó que el país ya superó la meta del 70% de la población con al menos una dosis puesta y se avanza hacia el 80%; y el 55% de los colombianos cuentan con el esquema completo.

Reconoció que con el Comité de Expertos en Vacunación se adoptaron dos decisiones que calificó de trascendentales: primero, ampliar los refuerzos.

“Estábamos dando una gran aceleración en la aplicación de segundas dosis, pero confirmamos que a las Unidades de Cuidado Intensivo llegaban personas que tenían las dos dosis, pero habían pasado más de seis meses de su aplicación. Hoy 3 millones de colombianos ya cuentan con el refuerzo”, dijo.

Y la segunda decisión, donde destacó que Colombia tiene liderazgo regional en América Latina, es la vacunación de los niños.

El Presidente Duque afirmó que el próximo año, el Gobierno Nacional seguirá trabajando para la vacunación masiva del pueblo colombiano, con monitoreo semanal y aplicando todos los esfuerzos para garantizar el éxito en el proceso.

“Sabemos los retos que se le vienen a la humanidad, porque en la medida en que el virus siga circulando en el mundo, y se van presentando nuevas variables, las variables y las cepas nos van imponiendo nuevos retos. Ya logramos enfrentar unos buenos meses a la variante Delta. Hoy, más de 85 países tienen la circulación de Ómicron. ¿Y qué es lo mejor para enfrentar esto? La vacunación, medidas de autoprotección y la prudencia”, reflexionó.

Agregó, que otro de los objetivos en materia de vacunación es recuperar la soberanía en producción de vacunas y recordó el convenio suscrito para que la empresa Vaxthera ponga la primera piedra de su laboratorio productor en Rionegro, Antioquia, en febrero próximo.

También, que, en junio, se tenga listo el proceso llamado “llenado y distribución”, de vacunas y la producción total de las mismas –en pequeños lotes– poco tiempo después.

“La meta que tiene esta productora es tener vacunas para covid-19 y para otro tipo de patologías, que son vacunas con la tecnología MRNA, y que cumplen los más altos estándares internacionales”, dijo.

Añadió que el país seguirá adelante con la reactivación. “La vacunación masiva es la hermana de la reactivación económica y lo hemos visto este año”, puntualizó.