Empleados de Apple promueven una huelga y piden no comprar los productos de la compañía hasta que se cumplan sus demandas

–Un grupo de empleados de Apple publicaron este jueves en Twitter una declaración en la que anuncian que este 24 de diciembre llevarán a cabo una huelga para exigir mejoras en las condiciones de trabajo.



Calling all Apple workers and patrons!

Tomorrow, December 24th, 2021, Apple workers are staging a walkout/callout to demand better working conditions.

Strike funds are available for participants: https://t.co/xYESzWc196.

Don’t cross the picket line.#AppleWalkout ?? pic.twitter.com/U9OexqTLv9

— Apple Together (@AppleLaborers) December 23, 2021