La JEP aclara que no ha admitido alias «Otoniel» y por tanto este no ha recibido beneficios de la justicia tansicional

–En tácita respuesta a reiterados pronunciamientos del presidente de la República, Iván Duque, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, aclaró que no ha admitido a Dairo Antonio Úsuga David, alias «Otoniel» y que por lo tanto el máximo excabecilla de la banda criminal «clan del golfo» no ha recibido beneficios de la justicia transicional.



La vispera el presidente Duque afirmó textualmente: «Hoy está claro que ese sinvergüenza no debería, nunca, entrar a la JEP; ese sinvergüenza es un narcotraficante, ha sido uno de los peores criminales que tiene nuestro país”.

Las precisiones las hizo el jefe del Estado al insistir en que «esa sabandija, ese sinvergüenza, ese miserable» no se entrego, como lo aseguró en una comparecencia ante la JEP.

«Ese miserable fue capturado en una operación en unos videos que ustedes vieron cómo fue la presión de la Fuerza Pública, la presencia. Hoy está claro que ese sinvergüenza no debería, nunca, entrar a la JEP; ese sinvergüenza es un narcotraficante, ha sido uno de los peores criminales que tiene nuestro país”, complementó el primer mandatario.

Además, aseguró que el camino a seguir para el delincuente es la extradición a Estados Unidos y después de que cumpla su condena por narcotráfico, retorne a Colombia a responder ante la justicia “por los crímenes de lesa humanidad que cometió”.

“Entonces –puntualizó Duque–, que no venga ahora a presentarse como un manso corderito; un asesino de líderes sociales, ha sido asesino de niños, ha sido reclutador de niños, ha sido abusador de menores; entonces, lo que le corresponde a ese sinvergüenza, a esa sabandija es irse extraditado, cumplir su pena, y aquí lo seguimos esperando para que venga a responderle después a la justicia colombiana”.

Adicionalmente, el presidente Duque reiteró que el combate al ‘clan del golfo’ se da desde el primer día de Gobierno y subrayó:

“Es que nosotros no negociamos paz con narcotraficantes, aquí los narcotraficantes se someten. Los narcotraficantes no negocian, a los narcotraficantes uno los enfrenta, los confronta y los extradita, y –además– los mete a la cárcel”.

La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, hizo la aclaración de que alias «Otoniel» no ha sido admitido por el sistema de justicia transicional en un breve trino en la cuenta en Twitter de la corporación: