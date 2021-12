Se eleva a 279.4 millones cifra de contagios de Covid-19 en el mundo

–Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados de COVID-19 en los países más afectados del mundo, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 00:00 GMT del 26 de diciembre.



País Casos Confirmados

Mundo 279.434.888

-EE. UU. 52.092.894

-La India 34.779.815

-Brasil 22.234.623

-Reino Unido 11.958.928

-Rusia 10.189.722

-Turquía 9.268.486

-Francia 9.192.843

-Alemania 6.999.476

-Irán 6.182.905

Mientras tanto, varios estados federados de Alemania reforzaron las medidas contra el Covid-19, pese a la tendencia a la baja de la incidencia y en prevención a las posibles repercusiones que tendrá la variante ómicron.

En Mecklenburgo-Antepomerania (noreste de Alemania) cines, teatros, museos, la parte bajo techo de los jardines zoológicos y los museos deberán cerrar a partir de este lunes.

En Brandeburgo (este de Alemania) y Baja Sajonia (norte del país) habrá, de momento hasta el 11 de enero, un límite de diez personas -sin contar niños- tanto bajo techo como al aire libre.

En Baden-Württenberg (suroeste del país) bares, restaurantes y otros establecimientos deberán estar cerrados entre las 22:30 y las 5:00 horas.

La incidencia semanal en Alemania se situó este lunes en 222,7 contagios por 100.000 habitantes frente a los 316 de la semana anterior y en las últimas 24 horas se registraron 13.908 nuevas infecciones de coronavirus, 2.178 menos que la semana anterior, según las últimas cifras del Instituto Robert Koch (RKI) de virología.

Además, 69 personas murieron a causa de la enfermedad, 50 menos que hace una semana.

Por otra parte, los epidemiólogos consideran que, pese a la baja de la cifras, hay un aumento de la difusión de ómicron, lo que hace temer un aumento de las infecciones debido a que esta variante se considera más contagiosa.

Desde el comienzo de la pandemia ha habido en Alemania 7.005.289 contagios confirmados de coronavirus. 110.443 personas han muerto por causas relacionadas con la enfermedad y 6.156.500 la han superado.

Francia

Francia reportó el sábado 104.611 nuevos casos de COVID-19, el récord diario más alto desde el brote de la pandemia en el país, lo que eleva una cifra acumulada de casos a 9.088.371.

Según la agencia Salud Pública Francia, un total de 16.162 pacientes se encuentran actualmente hospitalizados y 3.282 de ellos, en cuidados intensivos.

Contabilizando 84 muertes extra por la COVID-19, la cifra nacional de fallecidos ha llegado a 122.546, agregó la agencia.

El Ministerio de Salud francés reportó que 52.712.462 personas han recibido al menos una dosis de las vacunas, lo que representa aproximadamente el 78,2 por ciento de la población total.

El jueves, el Consejo Científico de Francia informó al Gobierno francés sobre la rápida propagación de la variante ómicron de la COVID-19.

«Es extremadamente rápida, especialmente entre las personas de 20 a 29 años. En enero, se calculan cientos de miles de casos nuevos por día», dijo Arnaud Fontanet, epidemiólogo y miembro del consejo científico.

El presidente francés, Emmanuel Macron, convocará el lunes una reunión del Consejo de Defensa de la Salud. Se espera que una reunión urgente del Consejo de Ministros adopte un proyecto de ley para transformar el pase de salud actual en uno de vacunación, bajo el cual para obtener el nuevo pase, los ciudadanos franceses deben estar ya inoculados.

Brasil

Brasil registró al menos 32 muertes por la enfermedad del nuevo coronavirus (COVID-19) en las últimas 24 horas, con lo cual el total de fallecidos en el país por la pandemia aumentó a 618.424, según los datos oficiales difundidos hoy por las autoridades de salud.

En las últimas 24 horas se contabilizaron además 3.889 nuevos casos de la COVID-19 en el país, para un total de 22.234.626 contagios acumulados desde la llegada del virus a Brasil.

No obstante, los datos podrían ser superiores porque las cifras de este sábado no incluyen las del Distrito Federal y las de los estados de Bahía, Minas Gerais, Mato Grosso, Roraima, Rio Grande do Sul y Tocantins, por motivos técnicos.

En los últimos siete días el promedio móvil de muertes fue de 96, mientras que el promedio móvil de contagios fue de 3.183.

En tanto, la tasa de mortalidad se ubicó en 294,3 por cada 100.000 personas y la de contagios en 10.580,5 por cada 100.000 habitantes.

Brasil es el segundo país del mundo con más muertes causadas por la COVID-19, sólo superado por Estados Unidos, y el tercero en número de contagios, detrás de Estados Unidos e India.

No obstante, el país registró en los últimos meses un significativo descenso en el número de víctimas y de casos positivos debido al avance de la vacunación.

De acuerdo con el conteo realizado por la prensa local con base en datos oficiales, Brasil aplicó hasta el viernes la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 a 160,9 millones de personas (el 75,45 por ciento de la población del país), mientras que 142,7 millones (el 66,82 por ciento de la población) recibieron la pauta completa con dos dosis o una dosis única.

Argentina

Argentina reportó otros 7.623 contagios y 15 muertes más a causa de la enfermedad del nuevo coronavirus (COVID-19), con lo que llegó a 5.460.042 casos confirmados y 117.035 decesos desde el inicio de la pandemia en el país sudamericano, informó hoy domingo el Ministerio de Salud.

La entidad dio a conocer en su reporte diario que hasta ahora también se han recuperado de la enfermedad 5.264.496 pacientes, mientras que 78.511 personas se mantenían como casos activos.

El Ministerio de Salud detalló que en las últimas 24 horas se contabilizaron 33.455 exámenes para detectar la COVID-19, con lo que alcanzaron 27.467.347 pruebas realizadas hasta ahora en Argentina.

En unidades de terapia intensiva permanecían hospitalizados 820 pacientes y la ocupación de camas fue del 34,1 por ciento a nivel país, así como del 36,1 por ciento en la ciudad de Buenos Aires y su periferia.

La provincia central de Córdoba anunció que a partir de mañana lunes suspende actividades de tipo masivo debido al aumento de contagios, muchos de ellos vinculados a la variante ómicron de coronavirus, descubierta en un inicio en Sudáfrica.

Resolvió, además, reducir los aforos de hasta 300 personas en salones de eventos, medida que regirá al menos hasta el 4 de enero próximo.

Córdoba es la provincia argentina que mayor número de casos dio a conocer este domingo con 2.406, por delante de la provincia de Buenos Aires con 2.081 y la ciudad de Buenos Aires con 1.763 casos confirmados.

En cuanto al proceso de vacunación contra la COVID-19, hasta ahora se han distribuido 93.727.645 dosis y se han aplicado 74.713.629 vacunas, según el Monitor Público de Vacunación del Ministerio de Salud. (Información Xinhua, RT y DW).