Deportado exmilitar involucrado en el crimen del presidente de Haití

El exmilitar colombiano Mario Antonio Palacios Palacios, presunto implicado en la muerte del presidente de Haití, Jovenel Moise, será deportado al país el lunes 03 de enero.

Palacios Palacios fue arrestado en Jamaica el pasado octubre y condenado por ingreso ilegal al país desde República Dominicana .

El gobierno de Haití no ha dado mayor información del vínculo de Palacios con el magnicidio del pasado 07 de julio en Puerto Príncipe «La información proporcionada no lo vinculaba con el asesinato y esencialmente indicaba que era sospechoso de un intento de robo a mano armada, sin ningún detalle«.

Los abogados del procesado exigen su liberación inmediata del centro de detención de adultos Horizon de Kingston, ya que aseguran que su arresto se produjo de forma ilegal.

El ex primer ministro de Haití, Claude Joseph, indicó que el gobierno haitiano no ha aportado pruebas suficientes para establecer su participación en la muerte de Moise «Es un duro golpe para la investigación (…) No hay voluntad política para avanzar en la investigación del asesinato«.