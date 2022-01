Clínicas y hospitales de Cundinamarca a adoptar medidas para enfrentar el cuarto pico de Covid-19

La Secretaría de Salud emitió una serie de recomendaciones dirigidas a los gerentes de Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), públicas y privadas para hacer frente al cuarto pico de Covid-19 en el departamento, destacando la importancia de ampliación de zonas de atención para pacientes respiratorios y la toma de muestras para la detección oportuna de nuevos casos.

«De acuerdo con la circular 001 de 2022, los responsables de los servicios de salud deberán implementar en el menor tiempo posible, la ampliación de las zonas de atención ambulatoria para pacientes respiratorios haciendo los registros temporales contemplados por el Ministerio de Salud y Protección Social, además de mantener capacidad de pruebas de diagnóstico, tanto de antígenos como de PCR, la prioridad inicialmente es realizar prueba de antígenos, si el resultado es negativo en persona sintomática, se debe realizar PCR”, destacó el Secretario de Salud, Gilberto Álvarez.

Entre otras medidas, se resalta que los gerentes de las IPS públicas y privadas, entre ellas las Empresas Sociales del Estado de Cundinamarca, deben garantizar la disponibilidad de elementos de protección personal para el personal asistencial, a fin de minimizar la posibilidad de contagio de estas personas y garantizar la prestación de servicios a la población.

A continuación, consulte el contenido completo de la Circular 001 de 2022.

CIRCULAR No. 001 de 2022

Para: Gerentes de empresas sociales del estado e instituciones privadas que prestan servicios de salud en el departamento de Cundinamarca.

De: Secretario de Salud de Cundinamarca

Asunto: Contingencia ante la presencia del cuarto pico de contagio dentro de la pandemia por SARS-CoV-2

Fecha: 1 de enero de 2022

Respetados Gerentes y Directores de instituciones privadas que prestan servicios de salud en el Departamento, como es de su conocimiento, desde el punto de vista epidemiológico se ha evidenciado un incremento en la incidencia de COVID-19 a causa de la variante Ómicron durante la última semana, alcanzando en Cundinamarca un aumento del 59% de los casos con respecto a la semana epidemiológica (SE) anterior (SE 51 con 402 casos y SE 52 con 981 casos situación que nos obliga a tomar precauciones adicionales para garantizar la prestación de servicios de salud en el Departamento.

De acuerdo con el comportamiento mostrado por el virus, se espera un importante aumento de casos que demanden principalmente atención en los servicios ambulatorios por lo que es necesario tomar las siguientes acciones:

? Implementar en el menor tiempo posible la ampliación de las zonas de atención ambulatoria para pacientes respiratorios, para lo cual debe realizarse la solicitud de autorización transitoria para la prestación de servicios de salud en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud – REPS: (https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/autorizacion_transitoria_servicios_salud.as px). ? Intensificar la toma de muestras para la detección de SARS-CoV-2 en quienes consulten por sintomatología respiratoria alta y/o fiebre, así como en sus contactos. ? Es indispensable mantener capacidad de pruebas de diagnóstico, tanto de antígenos como de PCR, la prioridad inicialmente es realizar prueba de antígenos, si el resultado es negativo en persona sintomática, se debe realizar PCR. ? En caso de encontrar un viajero con prueba de Antígeno y/o PCR positiva, la muestra debe remitirse inmediatamente, por parte de la UPGD responsable, al Laboratorio de Salud Pública Departamental con el fin de aplicar “el Protocolo de RT-qPCR para la detección de variantes de preocupación Ómicron de SARS-CoV-2 del Grupo Genómica de Microorganismos Emergentes, del Instituto Nacional de Salud”. ? Al interior de cada institución es necesario garantizar la disponibilidad de Elementos de Protección Personal, con el propósito de minimizar la posibilidad de contagio en el personal asistencial que pueda repercutir en dificultades para la atención de los pacientes, por lo anterior se requiere que semanalmente los lunes en la mañana se diligencie el siguiente formulario: https://forms.gle/cxu2LoFX1YWDsDnSA ? Generar el aislamiento preventivo de los pacientes con sintomatología respiratoria alta, dolor de cabeza, rinorrea (mocos en la nariz), dolor de garganta, tos seca, así como de posibles contactos estrechos, explicando las recomendaciones médicas para el manejo en casa de los síntomas (hidratación, mantener el aislamiento e inicio de medicamentos en caso de malestar general) e informar los signos de alarma ante los cuales debe volver a consultar a una institución prestadora de servicios de salud. Es importante mencionar a los pacientes en este momento no hay diferencias significativas entre los síntomas de un resfriado común y los causados por COVID – 19. ? Notificar oportunamente y con calidad, los casos desde sospechosos, cumpliendo con el protocolo COVID-19 establecido por el Instituto Nacional de Salud (INS), de tal manera que a través de los equipos de vigilancia epidemiológica municipales y la estrategia PRASS se logre intervenir oportunamente los casos, realizando los respectivos cercos epidemiológicos y las acciones de contención efectivas del virus. ? Realizar actividades de Información, Educación y Comunicación (IEC) para la promoción de las medidas preventivas COVID-19 relacionadas con el uso apropiado y permanente del tapabocas, lavado frecuente de manos, distanciamiento físico, evitar aglomeraciones especialmente en espacios cerrados, procurando la ventilación de estos. ? Identificar y canalizar a la población consultante y que aún no se han vacunado, para que acudan de manera inmediata a hacerlo; además, aquellos que aún no han completado esquema, redireccionarlos para la aplicación de la dosis faltante.

Por último, es indispensable insistir en el personal de salud que la mejor prevención se hace completando el esquema de vacunación, por lo que se invita al personal asistencial a vacunarse y replicar esa invitación entre sus familiares y conocidos.

Cordialmente,

Gilberto Álvarez Uribe

Secretario de Salud