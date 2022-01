The Weeknd anuncia el lanzamiento de su quinto disco de estudio ‘Dawn FM’

El próximo 07 de enero saldrá el quinto álbum del cantante canadiense The Weeknd, que cuenta con algunas colaboraciones con Tyler The Creator, Lil Wayne y Onethrix Point Never y el actor Jim Carrey.

El pasado agosto se lanzó el primer sencillo de este trabajo que lleva por nombre ‘Take My Breath’ con un ritmo que evoca los sonidos electrónicos del sintetizador.

Su canción ‘Blinding Lights’, ocupa el segundo lugar de las canciones más reproducidas en Spotify.

The Weeknd no solo se ha dedicado a la música, sino a ser el protagonista, cocreador, coguionista y productor ejecutivo de «The Idol» en compañía de Sam Levinson.