Investigación a entidades distritales por el no pago de impuestos

La Contraloría de Bogotá investiga a 6 entidades distritales por un detrimento de $2.500 millones de pesos por no pagar a tiempo sus impuestos o incumplir en esta obligación.

El contralor distrital, Andrés Castro, señaló “Seis empresas en su gran mayoría de servicios públicos han tenido que pagar sanciones e intereses por mora en el pago de sus obligaciones tributarias. Los procesos de responsabilidad fiscal superan los $2.000 millones”.

Las entidades involucradas son: Universidad Distrital, con una deuda de $1.800 millones por no cancelar a tiempo el impuesto de retención en la fuente. La Transportadora de Gas Internacional (TGI), pagó $158 millones de pesos por presentar su declaración de renta fuera del tiempo establecido.

Aguas de Bogotá tenía una deuda de $249 millones de pesos por presentar la declaración de renta en fechas no estipuladas por la ley. La empresa de Acueducto, pagó $838 millones como sanción no el no pago del impuesto predial de 59 predios.

Y Caudales Colombia que efectuó un pago por $893 millones por presentar la declaración de renta fuera del plazo de (Hydros Melgar).