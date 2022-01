Investigan a jueza por ‘conductas inadecuadas’ con un interno

En la Provincia de Chubut, Argentina, encontraron a la jueza penal Mariel Suárez, que al parecer, se estaba besando con Cristian ‘Mai’ Bustos, un interno que tiene por cadena perpetua.

La magistrada hizo parte del tribunal que el pasado 22 de diciembre sentenció al hombre a esta condena por asesinar al policía Leandro “Tito” Roberts en la localidad de Corcovado, en el año 2009, su voto fue en contra de la cadena perpetua y pedía una pena menor.

Este hecho tuvo lugar el pasado 29 de diciembre en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew.

El Superior Tribunal de Justicia de Chubut, anunció que la jueza incurrió en en “conductas inadecuadas” con el preso y ordenó iniciar actuaciones sumarias administrativas contra una jueza penal de Comodoro Rivadavia

Después del video difundido en redes sociales, Suárez salió a notificar que nunca se besó con el interno y no tiene ningún tipo de relación sentimental con él.

“Muchas veces sentíamos que nos escuchaban y había charlas en secreto. No era un ambiente propicio para hablar de lo que teníamos que hablar… Estoy haciendo un libro con esta persona por su historia” aseguró la jueza.

“Teníamos que delimitar la conversación. Había una cámara y gente caminando y no sabíamos si nos escuchaban. Es el primer vínculo profesional que tengo con un detenido. De otros no me interesan las historias. Está me interesó por este tema particular”, añadió.