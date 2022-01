Vidente inglesa dice que Croacia ganará el Mundial de Fútbol de 2022

En los últimos años, Mystic Veg, ha ganado popularidad y respeto en Inglaterra por haber pronosticado el Brexit, la muerte del príncipe Felipe, que Harry y Meghan dejarían la Familia Real, y que Boris Johnson se convertiría en primer ministro, entre otros sucesos.

Recientemente, como cada vuelta al Sol, Jemima Packington de 65 años, sorprendió en los medios con el presagio de que Croacia se consagrará en la Copa del Mundo en Qatar, una competición que -describió- estará plagada de controversias.

Jemima comenzó con las predicciones a los ocho años gracias a una tía que solía leer hojas de té. Su particular método consta en lanzar al aire espárragos frescos de Worcestershire cultivados en el Valle de Evesham, el principal proveedor de hortalizas del Reino Unido, e interpretar el patrón que forman al caer al suelo.

“Uno de mis amigos es un gran aficionado del fútbol y cuando le hablé de que Croacia ganaría la Copa del Mundo, simplemente dijo “de ninguna manera”. Todo lo que diré es “miren este espacio”, cuenta Jemimma en relación al patrón que le mostraron los espárragos.

La mujer originaria de Bath se jacta de tener entre un 75% y un 90% de precisión en sus predicciones. «De vez en cuando alguna se sale un poco porque no lo he leído bien, pero nunca estoy muy lejos”, confiesa.

