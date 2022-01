Video: momento previo al accidente en el Túnel de La Línea

En la grabación se puede observar que el pasado martes 04 de enero, la tractomula salía de uno de los túneles de la vía a gran velocidad, instantes previos al accidente que dejó 8 muertos y 36 heridos.

El vehículo embistió a 17 vehículos que se encontraban al interior del túnel Los Venados, en el tramo que conecta a Cajamarca con Calarcá.

En investigaciones realizadas por los peritos de la Policía de Tránsito y Transporte, determinaron que la tractomula presentaba falla en los frenos, entre ellas, una mala calibración.

El conductor del vehículo indicó “Puse el carro en cuarta y vi que la aguja del aire empezó a bajarse hasta 60 libras (normalmente son 120). Me fui a orillar, activé los frenos, pero el carro no quiso frenar de ahí para abajo. Me recosté al lado izquierdo y el aire bajaba más y más; traté de sacar el carro por uno de los voladeros y tampoco pude porque el muro era muy alto. Seguí recostando al lado izquierdo en uno de los túneles, hasta que me encontré todos los carros en frente mío”.

En el video se observa la velocidad a la que iba la tractomula cuando pasa por el lado de un operario que corre para proteger su integridad, segundos después se incorpora a la vía y detiene los carros que están circulando para evitar una tragedia mayor. Metros adelante, choca los los otros carros dentro del túnel.