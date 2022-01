Tips para que la carga de su celular Huawei dure más

A la hora de comprar un celular nuevo, uno de los factores clave para tomar la decisión de compra es la duración de la batería. Marcas como Huawei, cada vez se preocupan más por innovar y lograr que la pila de los dispositivos esté diseñada para resistir un ciclo amplio de carga rápida, y prolongar su vida útil. Estas condiciones se cumplen con equipos como el Nova 9, que además de ofrecer un diseño novedoso, y cámara de altísima calidad, cuenta con batería de 4.300 mAh y súper carga de 66 W que consigue el 100 % de energía en 38 minutos.

Dada la importancia de la pila para los usuarios, una de las dudas más frecuentes al adquirir un equipo es ¿cómo cargarlo por primera vez de forma correcta? Asimismo, pueden surgir dudas como: ¿se debe conectar a la corriente, aunque la batería venga con algo de carga?, ¿está bien dejar que se descargue completamente?, ¿es adecuado dejarlo cargar hasta el 100%?

Todas las baterías se desgastan con el tiempo por el uso continuo, y la carga y descarga disminuyen su capacidad. Sin embargo, siempre se pueden poner en práctica algunos consejos para que la vida útil de estos productos se extienda. Con el ánimo de resolver las dudas más frecuentes, Huawei comparte a continuación los siguientes tips para aprovechar al máximo la batería de un celular como el Nova 9 u otros de la marca:

No deje que se descargue por debajo del 20% Es importante tener en cuenta que para que la batería dure más, lo correcto es no dejar que se descargue por debajo del 20%. Las pilas tienen ciertos ciclos de vida, cada que se apague el teléfono por descarga total, es contado como un ciclo. Así que, no permita que su celular se descargue hasta el 0% la primera vez (ni las siguientes)

Menos, es más, no es necesaria una primera carga completa. Adicional, no hay necesidad de cargar el celular durante muchas horas. Los dispositivos Huawei tienen un gestor de carga que les permite suministrar la energía necesaria a la batería cuando hace falta, por lo que cuando llegue al 100 % la carga se detendrá. Teniendo esto en mente, por más horas que lo deje cargando, no conseguirá que la batería dure más.

Desconecte el aparato cuando tenga el 80% de carga, es una buena opción para alargar la vida útil del producto.

No use el equipo mientras lo carga, esto puede generar calentamiento excesivo y alterar el funcionamiento óptimo de la pila.

Con estos consejos la batería de su Huawei se mantendrá en forma durante mucho más tiempo.