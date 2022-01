Egan Bernal renovó contrato con Ineos hasta el 2026

El corredor colombiano Egan Arley Bernal, renovó su contrato con la escuadra británica Ineos Grenadiers, hasta el 2026, con la misma formación con la que ganó el Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2021.

Bernal tiene un objetivo muy claro para este año, el Tour de Francia “Es muy importante haber firmado este nuevo contrato. Estoy muy contento de este equipo. Estoy muy orgulloso de la plantilla y voy a empezar mis años más importantes. Serán mis mejores años y quiero pasarlos con este equipo”.

Al parecer, Bernal no estará en el Giro de Italia para darle más relevancia a la ronda gala y enfrentarse a los eslovenos Primoz Roglic (Jumbo) y Tadej Pogacar (UAE).

“Llevo 4 años en este equipo, prácticamente llegué siendo un niño y acá me han visto crecer, ganar, perder, aprender, caer y levantarme… Me han visto en lo más alto del ciclismo y también cuando no podía ni terminar carreras. He cometido errores, grandes errores y me han tenido paciencia“ y concluyó “Hoy me siento feliz, he hecho más de lo que una vez soñé. Gané un Tour De Francia y un Giro De Italia acá, y acá me quedo”.