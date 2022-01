Alrededor de 423 mil vehículos ingresaron a Bogotá durante el Plan Retorno

La alcaldesa Claudia López y el secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, presentaron un positivo balance sobre el ingreso de personas a la ciudad al término del puente festivo de Reyes, y le dieron la bienvenida a la era de la Movilidad Compartida.

“Queremos agradecerles a los bogotanos, a la Gobernación de Cundinamarca, a los colegas alcaldes de los municipios vecinos, a la policía de Tránsito de Cundinamarca, de Bogotá y de Colombia, y a nuestro secretario de Movilidad —quien coordinó este Pico y Placa Regional, que fue un éxito el día de ayer”, afirmó la Alcaldesa de Bogotá, quien resaltó que este es el primer proyecto de movilidad que se propuso en la nueva región metropolitana Bogotá – Cundinamarca.

Con el Pico y Placa Regional se garantizó una llegada segura, ordenada, tranquila y agradable a 423.000 vehículos que ingresaron al finalizar el puente de Reyes a la capital. “Organizarnos vale la pena: la cultura ciudadana en la movilidad vial vale la pena, y nuestra Región Metropolitana vale la pena”, resaltó la mandataria.

El #PicoYPlacaRegional fue el primer proyecto que nos propusimos como Región Metropolitana para facilitar la entrada a Bogotá luego del festivo y fue todo un éxito.

?Ingresaron 187.000 carros a una velocidad promedio de 40km/h

?0 fatalidades

— Claudia López ? (@ClaudiaLopez) January 11, 2022

La movilidad organizada que se tuvo en los diferentes ingresos a Bogotá garantizó que no se presentaran fatalidades y se redujeran en un 20% los accidentes de tránsito. En total, ingresaron 423.000 vehículos a la ciudad, 9 % más que en 2018 y 2019.

También aumentó la velocidad promedio de entrada a 40 kilómetros por hora. Durante la jornada se impusieron 1038 comparendos.

“Así como ayer empezó la Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca, hoy empieza la era de la Movilidad Compartida, de la movilidad inteligente en Bogotá. A partir de hoy los bogotanos nos vamos a organizar para compartir un mismo vehículo. La movilidad compartida nos va a permitir lo mismo que tuvimos ayer: menos accidentalidad, cero fatalidad, mayor velocidad y mejor movilidad”, resaltó la alcaldesa López.

— Claudia López ? (@ClaudiaLopez) January 11, 2022

“Necesitamos la ocupación de los vehículos pase de 1 a 3. Es cuestión de organizarse en los viajes fijos a estudiar o trabajar. A partir del 2022 tenemos que cambiar la amargura que nos genera el trancón por la movilidad inteligente, además, tendremos más de 500 frentes de obra para peatones, ciclistas y vehículos —eso nos exige organizarnos”, agregó.

La era de la Movilidad Compartida y la Movilidad Inteligente establece cuatro medidas de cultura ciudadana:

Carro compartido: 3 l más personas en un carro no tienen pico placa.

Pago de pico y placa solidario para no tener restricción.

Usar el transporte público, que cuenta con flota limpia y recuperada, caminar o usar bicicleta.

Modificar horarios: cambios de horario de ingreso y salida en empresas.

Con estas medidas, la Administración Distrital invita a la ciudadanía a movilizarse de manera rápida y segura por Bogotá, además de no adquirir un segundo vehículo o motocicleta —contribuyendo a no contaminar y congestionar la ciudad. “Gracias por jugarle de lleno, con compromiso y decisión, a la movilidad compartida en la ciudad de Bogotá”, puntualizó la alcaldesa López.