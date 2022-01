Concejal Diana Diago dice que frente a la problemática de los trancones el Distrito toma «medidas emocionales y no técnicas»

Una de las grandes problemáticas que agobia a los ciudadanos son los trancones, por eso, la necesidad de buscar soluciones con soporte técnico, no como pasa con la medida de pico y placa durante todo el día.

Bogotá no puede seguir siendo un laboratorio con el que se siga experimentando, hay que dejar las decisiones emocionales a tomar decisiones técnicas, señaló la concejal Diana Digo respecto a la nueva medida de pico y placa que inició hoy.

Asimismo, manifestó que esto en vez de ser una solución efectiva, podría empeorar el panorama porque esto generará la compra de un segundo carro. Como pasó hace unos años cuando la medida también era todo el día.

Es increíble como la Alcaldesa dice priorizar a los estratos bajos y medios, pero olvida que el 38 % de los viajes en carro lo realiza el estrato 3 y el 25 % el 4, por ende, son los más afectados con esta medida, indicó la Cabildante.

Si adicional, se toma como medida para incentivar el uso del transporte público y la bicicleta, es claro que el Distrito no está brindando las garantías para que así sea. Por un lado, Transmilenio circula con una capacidad superior a lo que puede movilizar, y el SITP llegó y no reemplazó todas las rutas que existían poniendo en apuros a los ciudadanos; por su parte, los biciusuarios no cuentan con una buena infraestructura de ciclovías y ciclorrutas, están llenas de huecos, mal señalizadas y hay problemas de inseguridad, destacó la concejal Diago.

Finalmente, cuestionó esta medida porque no está pensando en las familias. “La Alcaldesa olvidó que los ciudadanos también necesitan tiempo en familia, esta es la medida más amplia en la historia de la ciudad pues durará 15 horas, eso significa que un padre de familia saldrá de su casa antes de las seis de la mañana y llegará de las nueve de la noche a compartir con sus familiares, no tendrá tiempo de calidad”, puntualizó.