‘Iré yo misma a Quito y no descansaré hasta que la justicia lo ponga a pagar por el daño que me ha causado’: Piedad Córdoba

Una comisión de asambleístas ecuatorianos, le entregó al presidente Iván Duque, un informe sobre el caso de Alex Saab, allí denuncian que el supuesto testaferro de Nicolás Maduro tenía presuntos vínculos con la exsenadora Piedad Córdoba.

El presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea de Ecuador, Fernando Villavicencio, indicó “El Ecuador fue víctima de un asalto a las reservas porque es el único país que tenía dólares y que tiene dólares en la región”.

En los documentos desclasificados, indica que Saab, se reunió el 28 de noviembre del 2011 con los entonces presidentes de Venezuela, Hugo Chávez y de Colombia, Juan Manuel Santos, para realizar negocios en pro del país caribeño.

También fueron mencionados los nombres de la exsenadora Piedad Córdoba, quien tiene buenas relaciones con el gobierno venezolano y negó ser amiga de Saab “Yo no tengo nada que ver con esas empresas, no conozco al señor Pulido, obvio que conocí a Alex Saab porque es compatriota, pero yo de resto de ahí para allá yo no sé nada” enfatizó.

El asambleísta mencionó que en ocasiones anteriores, Córdoba negó conocer a Saab y viajar en aviones del empresario o de Álvaro Pulido. Pero afirmó tener pruebas que contradicen las palabras de la exsenadora. Presentó “documentos certificados entregados por el Ministerio de Gobierno de Ecuador y la dirección de Aviación Civil donde confirma que la señora Piedad Córdoba ha ingresado e varias ocasiones a Ecuador en vuelos privados“.

En uno de esos registros, se pudo identificar que Córdoba entró a Ecuador el 8 de julio de 2013 en un avión de matrícula americana N72LJ con Camilo Andrés Castro Córdoba (hijo de Piedad Córdoba), Alex Nain Saab Morán y David Faraco: el piloto del avión y exoficial de la Fuerza Aérea Venezolana.

Este avión está en investigación por la justicia americana por operaciones de narcotráfico y fue retenida en el año 2020 por la justicia de EE.UU con otra matrícula venezolana y un cargamento de armas.

Otra parte del documento menciona, que al parecer, “Piedad Córdoba fue el engranaje que le faltaba a Saab para triunfar de nuevo en los negocios, la bisagra perfecta que intercedió con Hugo Chávez para que Foglocons ganara el contrato de la Gran Misión Vivienda, que terminó siendo un atraco a los más humildes de Venezuela. Piedad Córdoba lo sabía todo. La prueba de ello son los correos electrónicos donde Alex Saab informa con lujo de detalles el estado del proyecto y diseños de las casas a los asesores de Piedad Córdoba”.

La hoy candidata al Senado, escribió a través de su cuenta de Twitter “Voy a denunciar a ese miserable, iré yo misma a Quito y no descansaré hasta que la justicia lo ponga a pagar por el daño que me ha causado”.

“Ese tipo es un delincuente, lo han condenado dos veces, ha estado en la cárcel y que está montando semejante historieta. Debe quedar claro que yo no soy amiga de Santos” añadió Córdoba.

También publicó un hilo donde menciona que las denuncias hechas por el parlamentario ya fueron desvirtuadas y lo acusa de un presunto fraude en su título universitario.

“Desde distintos sectores políticos lo han acusado de “denunciólogo a sueldo”, por hacer acusaciones mediáticas sin pruebas. No saben realmente de dónde saca tanto dinero y por qué no paga impuestos. El señor Villavicencio ya fue sentenciado por injuria y calumnia. Un juez lo condenó a 18 meses por calumniar al expresidente Correa, igualmente contra el médico Juan Fernando Quevedo”, indicó.