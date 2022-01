Rescatan a piloto que se estrelló en vía férrea segundos antes de ser alcanzado por un tren

Un piloto en California que se estrelló contra las vías del tren fue liberado del avión segundos antes de que fuera destruido por un tren de alta velocidad, según muestran dramáticas imágenes del rescate.

La policía de Los Ángeles publicó un vídeo de la cámara corporal de un oficial del incidente que ocurrió alrededor de las 2:00 pm del domingo. En él se puede ver a varios oficiales corriendo para liberar al piloto del avión estrellado.

OMG—Train collides with a crashed plane just 2 seconds after @LAPDFoothill police pull the pilot from the wreckage earlier today. The bystander who recorded this was nearly hit by large flying debris. LAPD officer’s body cam further below?—amazing heroism ? https://t.co/HFbd47q9a0 pic.twitter.com/pJssGZsrPM

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) January 10, 2022