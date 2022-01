Adele estrena el video de su próximo sencillo «Oh My God», de su álbum 30

Este video contó con la dirección de Sam Brown, quién dirigió la producción para «Rolling In The Deep» en 2010. Esta propuesta se basó en la energía y el movimiento que acompaña el tono sensual de la canción, con la letra que Adele expresa «Sé que está mal, pero quiero divertirme«.

El cuarto álbum de estudio de Adele ‘30‘ sigue ocupando el primer lugar en las listas musicales de todo el mundo. Está certificado con 3x Platino en los Estados Unidos y 2x Platino en el Reino Unido, Irlanda, Francia y Corea.

Su lanzamiento fue en noviembre del año pasado y es el álbum más vendido del 2021 con más de un millón de copias en ventas de álbumes puros. En Estados Unidos ha sido # 1 en la lista Top Album Sales de Billboard durante 7 semanas.

El primer sencillo del álbum, «Easy On Me«, es un éxito mundial y ha ocupado la posición # 1 en la lista Hot 100 de Billboard durante 8 semanas. Actualmente, es la canción #1 en la radio Top 40 de Estados Unidos por 6ª semana, superando el mejor disco anterior de Adele con «Rolling In The Deep» a las 5 semanas en 2011.

«Easy On Me» fue la canción más añadida a la radio estadounidense y la canción más reproducida en una sola semana.