A pesar del pico de ómicron en Bogotá se espera un bajo índice de hospitalizaciones y fallecimientos

La secuenciación genómica realizada durante las últimas semanas en Bogotá ha permitido establecer que la variante Ómicron es prevalente en la capital del país, sin embargo, las proyecciones indican que habrá muy bajo agravamiento, hospitalización o fallecimiento a causa del contagio con esta variante de COVID-19. Además, se prevé que el pico de contagios se dé durante la primera semana del mes de febrero.

“La vacuna ha hecho la diferencia en esta ciudad, gracias a la inmunización no tenemos la presión de ocupación en Unidades de Cuidados Intensivos o en los servicios de hospitalización (…) creemos que con el comportamiento que tiene la variante Ómicron solamente tendremos un aumento de la positividad”, explicó el secretario de salud, Alejandro Gómez.

El secretario de salud, Alejandro Gómez, explicó que actualmente en Bogotá no hay sobreocupación de las camas de hospitalización así como de Unidades de Cuidados Intensivos, sin embargo, solicitó a las personas acudir a los servicios médicos solamente si es necesario. De otra parte el secretario de salud manifestó que la ciudad está preparada para aumentar las camas tanto de UCI como de hospitalización en caso de ser necesario.

Por su parte director médico de la clínica del Country y clínica la Colina, Santiago López, explicó que la mayoría de los pacientes que tienen en sus centros médicos son personas no COVID-19 y añadió que sus clínicas están en la capacidad de expandir su atención en caso de ser necesarios. “Tenemos una alta afluencia de personas que asisten a los servicios de urgencias con signos que no son de alerta y por tanto no deberían acudir a las clínicas (…) entendemos la preocupación pero invitamos a la ciudadanía a acudir a urgencias solo si es necesario”.

Frente al avance en materia de vacunación contra el coronavirus, el secretario Alejandro Gómez, agradeció el compromiso de los bogotanos para la inmunización contra el virus y añadió que este nivel de avance en vacunación ha permitido mantener el control de la pandemia. “Hacemos la invitación a quienes aún no comienzan o completan su esquema para que asistan a los puntos de vacunación y reciban esta vacuna que salva vidas”. Puntualizó Gómez.

Las vacunas contra el COVID-19 reducen la probabilidad de infectarse, así como de requerir atención hospitalaria, de UCI o fallecer. Por ejemplo en Bogotá una persona no vacunada entre 30 y 39 años de edad, tiene 7,12 veces el riesgo de ser hospitalizada, 2,7 de estar en UCI y 32 de fallecer por coronavirus, en comparación con una persona vacunada.

“Hoy podemos decir que aplicarse el refuerzo contra el COVID-19 hacen la diferencia, especialmente frente a la variante Ómicron que hoy tiene alta circulación en la ciudad. Tenemos disponibilidad de todos los biológicos y a diario desde la Secretaría de Salud se entregan vacunas a los puntos para seguir garantizando existencias”. Manifestó Gómez.

No hay que bajar la guardia. Pese a estar vacunado, otra de las medidas principales para evitar el riesgo de contagio de COVID-19 es mantener e intensificar especialmente durante esta época el uso correcto de tapabocas cubriendo boca y nariz, el lavado constante de manos y el distanciamiento físico. En caso de tener síntomas respiratorios, es necesario aislarse inmediatamente y comunicarse con su EPS.

La Secretaría Distrital de Salud hace un llamado especial a la ciudadanía para que durante las siguientes semanas no solo acuda a los puntos de vacunación para recibir su primera, segunda dosis o vacuna de refuerzo contra el COVID-19, sino que intensifique las medidas de autocuidado con el fin de reducir el riesgo de propagación de la enfermedad y así superar el cuarto pico de la pandemia.