El príncipe Andrés es despojado de sus títulos reales mientras dure su juicio por abuso sexual

El príncipe Andrés, uno de los hijos de la reina Isabel II, fue destituido de sus rangos militares y el patronato como miembro de la familia real británica, a medida que se desarrolla las investigaciones por el escándalo sobre presuntos abusos sexuales cometidos contra menores de edad.

Mediante un comunicado publicado por la cuenta de Twitter del Palacio Buckingham, se detalla que la medida ha sido tomada “con la autorización y el acuerdo de la reina”.

“El duque de York seguirá sin desempeñar ninguna función pública y se defiende en este caso como un ciudadano particular”, señala el escrito.

A statement from Buckingham Palace regarding The Duke of York: pic.twitter.com/OCeSqzCP38

— The Royal Family (@RoyalFamily) January 13, 2022