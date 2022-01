Renata Voracova asegura «Me sentí como una criminal» luego de ser expulsada de Australia por caso de Djokovic

La tenista Renata Voracova, que fue expulsada de Australia salpicada por el escándalo de Novak Djokovic, aseguró que se sintió como si fuera una criminal.

La jugadora de dobles, ganadora de once títulos en la modalidad, fue deportada del país después de que se destapase el caso de Djokovic, que se enzarzó en una batalla legal con el Gobierno australiano para permanecer en el país.

Voracova, como Djokovic, entró al país sin estar vacunada y con una exención médica que el Gobierno, una vez ya en Australia, canceló y le obligó a abandonar sus fronteras.

«Me sentí como una criminal, pero no había ninguna razón por la que me debería sentir así. Rellené todos los documentos y fueron aprobados. Si hubiera habido un 1 % de que algo así pasara o de que algo no estuviera bien, no habría ido a Australia», dijo Voracova a la BBC en Rusia.

«Lo pasé mal. No me sentí segura hasta que estuve de vuelta en casa. Era como estar en una película. Un interrogatorio largo con órdenes como «vístete, desvístete». No quiero ni pensar en ello y mucho menos vivirlo otra vez», añadió la jugadora. EFE