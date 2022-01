Minsalud fijó nuevas metas del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19

El director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social, durante el Puesto de Mando Unificado (PMU) realizado este viernes, en el que participaron más de 800 personas, entregó un panorama de los avances en el Plan de Vacunación contra el covid-19 y presentó algunos desafíos, especialmente ante la presencia de la variante Ómicron.

Inicialmente, señaló que el país avanza en 76,8 % de la población con al menos una dosis, 58,5 % con esquemas completos y 13,9 % con refuerzos. Para presentar un resumen, señaló que el país ha recibido 84.331.304, incluyendo los 2,1 millones de dosis adquiridas por el sector privado.

«El nuevo reto es tener la mayor cantidad de población con dosis de refuerzo», relató el funcionario.

Asimismo, Bermont dio a conocer las nuevas metas de vacunación que tiene el país. Al 31 de enero, lo que se busca es que el 80 % de la población tenga al menos una dosis, el 63 % de segundas dosis y se cuente con 5,8 millones de refuerzo.

Señaló que al 16 de febrero se deberá contar con el 82 % de la población con al menos una dosis, 70 % con dos dosis y 7,1 millones de refuerzos aplicados. «Tenemos que correr lo que más se pueda ante del pico de Ómicron. Ómicron nos obliga a que seamos inmediatos con nuestras metas», agregó.

Avances

En cuanto a grupos, destacó que se han aplicado 186.362 primeras dosis en gestantes (37,5 %), 481,490 dosis a migrantes (incluyendo primeras dosis), 3.322.562 primeras a niños, 1.330.978 segundas dosis a niños y 4.145.374 dosis de refuerzo.

«Debemos seguir buscando a las gestantes», recomendó Bermont, al destacar que este grupo es vulnerable ante el virus.

El director también presentó un panorama de avances en vacunación por grupo de edad. En 70 años y más, el avance es del 97,8 % en primeras y únicas, 93,9 % en segundas y únicas y 43,8 % en refuerzos.

En el grupo de 50 a 69 años, el indicador es del 88,1 % en primeras y únicas, 81 % en segundas y únicas y 25,8 en refuerzos. «Es fundamental la búsqueda nominal de la población de más de 50 años».

«Empezamos con un punto de quiebre con Ómicron, pero que nos ponen a prueba con los avances del Plan Nacional de Vacunación. Esa gran labor realizada se observa ante el avance de esta variante, señores secretarios», dijo Bermont, al manifestar la importancia de priorizar por riesgo el PNV.

En relación con el grupo de 30 a 49 años, el director indicó que se avanza en el 91,5 % en primeras y únicas dosis, 73 % en segundas y únicas y 5,5 % en refuerzos. Frente al grupo de 12 a 29 años, destacó que el avance es del 77,6 % en primeras y únicas, 49,1 % en segundas y únicas y 2,7 en refuerzos.

Finalmente, en relación con el grupo de 3 a 11 años, su avance es del 46 % en primeras y 17,6 % en segundas.

«Debemos buscar a la población mayor de 50 años, tenemos cerca de 7 millones de personas por ubicar para aplicar su tercera dosis», sostuvo el director de Promoción y Prevención.

Panorama regional

Como ya es tradicional, Bermont entregó el panorama del avanza, tanto en primeras, como en segundas y refuerzos, por entidad territorial en el país, en el que se destacan, por ejemplo, Barranquilla, San Andrés, Boyacá y Bogotá.

Pero, por otra parte, se debe trabajar por reforzar las estrategias en Vichada, Vaupés, Chocó, Guainía o Cauca.

«Los departamentos con menos del 60 % de avance habrá una estrategia especial», indicó Bermont.

De igual manera, hizo lo propio con las ciudades capitales, al revisar el indicador de primeras, segundas y refuerzos.

En este caso, destacan Barranquilla, Puerto Carreño, Pereira, Leticia y Tunja, mientras que deben hacer esfuerzos en las estrategias de vacunación, las ciudades de Mitú, Inírida y Florencia.

En esta ocasión, Bermont dio a conocer el avance territorial en cuanto a dosis de refuerzo.

En este punto, Bogotá, Quindío, Santa Marta, Antioquia y Boyacá son los territorios con mayor avance, mientras que Guaviare, Sucre, Chocó, Putumayo y La Guajira aparecen entre los cinco territorios con menor avance.

Estrategia por regiones

En cuanto a las estrategias para municipios con menos del 60 % de avance, el funcionario relató que se deben reenfocar las estrategias.

Por ejemplo, en los municipios con alta dispersión y conflicto social, el director señaló que, por ejemplo, se deberán realizar jornadas de intensificación (concentración o casa a casa), adelantar las mesas de concertación con las minorías de los territorios, coordinar con EAPB el desarrollo de las jornadas de vacunación con adecuación etnocultural, entre otros.

Para el caso de municipios de alta dispersión y prestadores con nivel de complejidad I y II, se deberán identificar las bases de datos para verificar la información por usuarios afiliados, gestionar la disponibilidad de vacunadores y talento humano en salud para conformar los equipos y gestionar el apoyo de la misión médica para el despliegue logístico de las jornadas de intensificación.

Y, en cuanto a los municipios conurbados, cruzar las bases de datos para conocer el % de personas susceptibles, coordinar entre EAPB las estrategias de comunicación y búsqueda activa y establecer la mesa de concertación con las minorías de los territorios, entre otras tareas.

«Con cada secretario vamos a revisar cada caso, según las características de cada municipio. Nos toca hacer jornadas concertadas con la comunidad», precisó el funcionario.

Avance de 3-11 años

El director de Promoción y Prevención también presentó la gráfica de avance territorial en el grupo poblacional de 3 a 11 años, ante el inicio de clases.

«Antes de que inicie el calendario A, que tiene al 70 % de los niños en Colombia, tenemos un tiempo importante para subir, como mínimo, al 70 %», aseguró, haciendo un llamado especial a Arauca, Meta, Guaviare, Valle del Cauca, por ejemplo.

Recomendaciones

Finalmente, Bermont entregó una serie de recomendaciones en torno a mejorar los ritmos y alcanzas las nuevas metas planteadas:

Definir estrategias de vacunación a población de 3 a11 años escolarizados antes del ingreso al colegio 30/01/22; solo el 45 % tiene una dosis.

Fortalecer la aplicación de refuerzos en la población de 18 años y más.

Búsqueda activa de población que aún no ha recibido la primera dosis de vacuna contra el COVID-19.

Distribución de vacuna por asignación especial (Res 1805/21), teniendo en cuenta saldos de inventario, vencimientos por descongelación, ritmos de vacunación y atender estrategias poblacionales especiales.

Se insta a que las ET realicen las solicitudes de vacuna especial de manera preventiva y no correctiva.

Población que se vacunó con Pfizer o Moderna y le dio covid-19, debe completar esquema y al cuarto mes refuerzo.

Establecer estrategias específicas para subir coberturas en municipios con avance del PNV menor al 60 %.