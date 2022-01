Colombia participa en la Asamblea General de Energías Renovables

Una delegación del Ministerio de Minas y energía y Cancillería participará en la 12ª sesión de la Asamblea General de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), del 13 al 16 de enero de 2022.

El lema escogido este año es «Transición energética: del compromiso a la acción«, es una reunión de alto nivel de la comunidad mundial de energía y medio ambiente del año. Se realizará de forma virtual por el aumento de casos de Covid-19.

El objetivo es fomentar las discusiones y acciones que promueven la transición energética para la próxima década. Deberá atender los retos del sector energético ante el cambio climático y desarrollo sostenible.

También se acordará el plan de trabajo de la IRENA durante el periodo 2022-2023 y evaluar asuntos institucionales. Y el lanzamiento del informe World Energy Outlook 2022 y el informe denominado “Geopolitics of the Energy Transformation: The Hydrogen Factor”.

‘Alto Nivel‘ es el seguimiento de resultados de la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático – COP26 y el Diálogo de Alto Nivel de la ONU sobre Energía del 2021.

Esta reunión contará con la presencia del Ministro de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo, quien hace parte del Consejo de IRENA para el periodo 2021-2022. Se presentarán los avances de la transición energética del Gobierno Nacional las prioridades para la transición del sistema energético que genere mayor sostenibilidad, resiliencia e inclusión, en línea con el compromiso nacional de carbono neutralidad a 2050.