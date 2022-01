Óscar Iván Zuluaga no entrará al ‘Equipo por Colombia’

El candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga anunció que no entrará al ‘Equipo por Colombia‘ debido a que algunos integrantes de este, han descalificado al Partido Centro Democrático.

“Desde que asumí la candidatura presidencial del Centro Democrático he buscado una coalición pensando en los superiores intereses del país. He procedido con el mayor respeto por todos los integrantes del ‘Equipo por Colombia’, he recibido respuestas positivas que agradezco del doctor Omar Yépez, director del Partido Conservador, de su candidato David Barguil, de Federico Gutiérrez, candidato independiente, y la doctora Aydeé Lizarazo del Partido Mira”, afirmó Zuluaga.

El candidato indicó que integrantes de esa coalición han descalificado al Centro Democrático y su objetivo es buscar un consenso para defender e populismo de izquierda.

“Integrantes de dicha coalición (Equipo por Colombia) han tachado con descalificaciones al Centro Democrático y a mi persona como candidato. Por estas razones no es posible estar con dicha coalición y continuare mi candidatura por un país libre”, agregó.

Después de varias semanas donde Zuluaga buscó un acercamiento con la coalición ‘Equipo por Colombia‘ y de recibir rechazos contundentes, desistió de su apoyo y seguirá por aparte su carrera presidencial.