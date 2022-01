No Mires Arriba: Jennifer Lawrence dice que Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet “volvieron loca”

Jennifer Lawrence reveló que sufrió de una “completa miseria” mientras filmaba No Mires Arriba junto a sus coprotagonistas Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet. Durante una aparición reciente en The Late Show with Stephen Colbert, la actriz de 31 años recordó un día en particular en el set en el que DiCaprio y Chalamet la “volvieron loca”.

“Timothée estaba emocionado por estar fuera de casa [tras el confinamiento]. Creo que era algo así como su primera escena. Y Leo había elegido la canción que estaba sonando en el auto y dijo ‘sabes, esta canción es sobre, ya sabes, bla, bla, bla’”, narró Lawrence.

Colbert la elogió por su “sorprendente” imitación de DiCaprio.

Lawrence dijo: “Solo recuerdo haber estado en completa miseria ese día. Fue un infierno”.

Sin embargo, Lawrence admitió que fue “genial” trabajar con los miembros del cast de Don’t Look Up, que incluye a Chalamet, DiCaprio, Meryl Streep, Cate Blanchett, Mark Rylance, Rob Morgan, Jonah Hill y Tyler Perry.

Luego de una pausa de dos años, Lawrence regresa a la pantalla grande en esta comedia negra dirigida por Adam McKay. La actriz y su esposo Cooke Maroney actualmente están esperando a su primer hijo.

Hace unos meses, en el podcast Happy Sad Confused, McKay describió a ‘No mires arribe’ como “una película de desastres en la que la gente no necesariamente cree que el desastre está cerca”.

En la película, Lawrence y DiCaprio interpretan a un par de astrónomos que intenta advertir a la presidenta estadounidense (Streep) sobre un “asteroide asesino” en trayectoria de colisión con la Tierra.

McKay también reveló que su película es sobre estos dos personajes “navegando por nuestro mundo” y “navegando por el equivalente de su Twitter”.

Hace unos días, Lawrence reveló que recibió un salario más bajo que DiCaprio por Don’t Look Up, a pesar de ser una de las actrices principales.

En ese momento, se informó que la estrella de The Revenant había recibido US$30 millones, mientras que Lawrence había ganado US$25 millones (£18,7 millones). Esto significa que Lawrence ganaba 83 centavos por cada dólar que ganaba DiCaprio.

“Mira, Leo aporta más taquilla que yo. Soy muy afortunada y estoy feliz con mi acuerdo”, comentó Lawrence a Vanity Fair sobre la brecha salarial.

Don’t Look Up se estrenará en los cines del Reino Unido el 10 de diciembre, antes de llegar a Netflix el 24 de diciembre.