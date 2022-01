Un enorme asteroide pasará cerca de la Tierra este martes

Mensajes y artículos que aseguran que un asteroide de “más de 1000 kilómetros de diámetro” pasará “próximo” a la Tierra este martes 18 de enero de 2022, sin embargo, el anuncio de la NASA establece que el asteroide 7482 (o 1994 PC1) estará a una distancia de 1,9 millones de kilómetros del planeta Tierra, y que su diámetro es de 1,052 kilómetros, según informó la agencia espacial de Estados Unidos.

“Asteroide con un diámetro de más de mil kilómetros se aproximará a la Tierra este enero, y yo no puedo no pensar en Don’t Look Up (No Mires Arriba de Netflix)”, dicen algunas de las publicaciones que circulan en Facebook y Twitter, y también artículos.

Su trayectoria y el peligro de impacto

La página web Eyes on Asteroids (Ojos en los Asteroides) de la NASA, brinda la posibilidad de seguir el rumbo de cometas, asteroides y otros objetos espaciales, circundantes en el espacio cercano. A diferencia de decenas de artículos que advirtieron sobre una alerta que lanzó la agencia espacial sobre un posible impacto del asteroide 7482 con la Tierra, este elemento rocoso no representa un problema en absoluto.

Near-Earth #asteroid 1994 PC1 (~1 km wide) is very well known and has been studied for decades by our #PlanetaryDefense experts. Rest assured, 1994 PC1 will safely fly past our planet 1.2 million miles away next Tues., Jan. 18.

Track it yourself here: https://t.co/JMAPWiirZh pic.twitter.com/35pgUb1anq

— NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) January 12, 2022