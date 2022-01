El Concejo le puso la lupa a la recuperación del sistema Transmilenio

Este miércoles, la Comisión del Plan agendó el debate de control político sobre la “Recuperación del servicio de Transmilenio en Bogotá, luego del paro nacional”, citado por la Bancada del Partido Colombia Justa Libres.

El citante principal del debate, concejal Emel Rojas, hizo referencia a 5 puntos, sobre el Sistema de Transporte Público y cuestionó varios temas: al Fondo de Estabilización Tarifaria – FET, el Déficit del Sistema de TransMilenio, la ampliación de las Estaciones del mismo, el vandalismo y la Aló Norte.

El cabildante inició su intervención hablando del alza de los $150 pesos, en el transporte del Sistema TransMilenio e indicó: “El alza fue a espaldas de la ciudadanía, en un gobierno de la doctora Claudia López, para pasar de agache en plena navidad y año nuevo, algo parecido con lo que pasó con el POT”.

Emel Rojas realizó una serie de cuestionamientos en cada uno de los puntos ya expuestos, para que los jefes de despacho, dieran respuesta a sus inquietudes como: ¿en qué decisión se basó para el alza de los 150 pesos? ¿cuál es la proyección con $150 pesos? ¿cuál es el cronograma para determinar cómo se va a hacer la revisión de los contratos de las concesiones? ¿cuáles son las salidas que plantea TransMilenio para el déficit? ¿qué pasa con los avances de estaciones, la de Suba Transversal 91, la del Polo y la de General Santander? entre otras.

En cambio, el concejal Marco Acosta insistió en tres temas puntuales, a las afectaciones al TransMilenio, luego del paro nacional que hicieron algunos hechos vandálicos, el impacto de los colados en TM y la seguridad en el Sistema de Transporte Público.

“Es importante mencionar los daños que dejaron en el sistema las diferentes manifestaciones, causando una afectación del 88% y dejando a 500 mil usuarios sin poder desplazarse”, dijo el concejal.

Acosta señaló el impacto de colados en TransMilenio, el promedio de la evasión de la tarifa del servicio es de 15.4% diarios y los domingos incrementa en un 25.2%, lo que equivale a 2 millones de evasores por semana y en cuanto a seguridad manifestó que algunas comunidades piden medidas de control para evitar bloquear, vandalizar y destruir el Sistema: “TransMilenio como entidad del Distrito, tiene el deber de velar por su operación, para atender con calidad, eficiencia y sostenibilidad la demanda de transporte público en la ciudad”.

Luego, se les dio paso a los concejales voceros y no voceros de bancadas, quienes señalaron sus impresiones frente al tema.

La concejala Lucia Bastidas, indicó que el 87% de los usuarios del Sistema de Transporte Público, pertenecen a estratos 1, 2 y 3 y que se debe garantizar la dignidad y las garantías al transporte público, porque hay una narrativa de odio contra TransMilenio. De igual forma, su colega de bancada, concejal Diego Laserna, cuestionó: «No entiendo, por qué a la tarifa del transporte público, no se le carga, solamente los costos operativos del transporte, sino que se le está cargando un montón de costos fijos, que nada tiene que ver con el día a día de los usuarios», y el concejal Andrés Onzaga, solicitó que en la estrategia que se está haciendo en las estaciones de TM, se tenga en cuenta a la población con discapacidad, ya que presentan muchas dificultades para acceder al Sistema de Transporte Público.

La concejala Marisol Gómez, hizo énfasis en el deterioro y en la desatención del Distrito a las estaciones de TransMilenio, en la falta de mantenimiento en los puentes peatonales y en el hurto a las láminas de los mismos y agregó: “Extrañamos la ausencia de pedagogía para que la gente cuide el TransMilenio, sus estaciones, sus articulados y puentes”.

Por su parte, la concejala Ana Teresa Bernal, recalcó las problemáticas del Sistema de Transporte Público en materia de inseguridad y en el estado de la infraestructura de TransMilenio y aseguró: “Queda evidenciado una vez más que tenemos el peor Sistema Transporte Público y que es un transporte ineficiente, indigno, inseguro, contaminante e insostenible financieramente”. Mientras que su colega Susana Muhamad precisó: «El pico y placa todo el día, lo que va a generar es que más usuarios del Transporte Público, terminen pasándose a la moto, pero además el aumento de los $150 está siendo inalcanzable para los bogotanos en plena crisis socioeconómica».

A su turno, los concejales del Polo Democrático solicitaron la palabra. El concejal Carlos Carrillo indicó: «Los problemas de TransMilenio son estructurales y surgen de sus limitaciones de diseño, TransMilenio es un fracaso como proyecto de transporte, pero es increíblemente exitoso como negocio» y el concejal Celio Nieves advirtió: «El problema de la tarifa y del sistema en general de TransMilenio, se tiene desde su nacimiento, a partir del modelo de contratación, que tiene una vigencia prácticamente de 20 años qué no ha sido reestructurando».

Continuó, la concejala Diana Diago, quien manifestó que la alcaldesa Claudia López, en la pandemia, tuvo la oportunidad de renegociar los contratos de TransMilenio y no lo hizo y afirmó: «A mí me preocupa, es que son los ciudadanos los que finalmente están sufriendo, no solamente, porque el transporte es caro, también es malo y es inseguro, no es un transporte digno para los bogotanos”.

El concejal Fabián Puentes, señaló que los usuarios de transporte público corresponden a los estratos 1, 2 y 3, que son los sectores más vulnerables de la ciudad y agregó: “Sabemos de los grandes esfuerzos de TransMilenio por garantizar la prestación de servicio en la ciudad, por eso desde el partido MIRA, seguimos insistiendo en que el diálogo social es una herramienta fundamental para solucionar los diferentes conflictos”.

A su vez, la concejala Ati Quigua, indicó: “Seguimos planeando la ciudad desde la infraestructura y a mí no me parece un hecho menor, aquí, hay una idea de ciudad y una idea de ciudad monofuncional, donde se privilegia por supuesto la movilidad sobre los demás sistemas”.

La última intervención de los concejales estuvo a cargo del concejal Nelson Cubides quien sugirió: «Debemos tener un consenso, para poder tener una intervención de fondo urgente al Sistema de Transporte Público, no solamente, con la reestructuración de los contratos, sino de la forma en que se opera y se presta el servicio en general».

Al terminar la deliberación, la Alcaldía de Bogotá intervino. Los funcionarios que atendieron las dudas de los concejales en el debate de control político, fueron Felipe Ramírez, Secretario de Movilidad, Álvaro Rengifo, Gerente de TransMilenio, Diego Sánchez, director del IDU y Aníbal Fernández de Soto, Secretario de Seguridad y Convivencia y Justicia. Ellos se refirieron a las estrategias y acciones que se tomaron, para la “Recuperación del servicio de Transmilenio en Bogotá, luego del paro Nacional”.

Como conclusión del debate, el concejal Marco Acosta indicó que es muy importante entender los efectos y las consecuencias que ha traído el vandalismo en la ciudad en materia de movilidad y de transporte público y el concejal Emel Rojas señaló que quedó con algunas inquietudes y solicitó a los funcionarios de despacho, que le den respuesta por derecho de petición.

Con estas intervenciones, queda concluido el debate de control político en la Comisión Primera del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.