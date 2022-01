Médica británica revela una señal que podría ser un síntoma del Ómicron

–La señal que podría ser un síntoma de la variante ómicron (B.1.1.529) del Covid-19 es la conjuntivitis, indicó la doctora Nisa Aslam, del Hospital Real de Londres (Reino Unido), en una entrevista con Express.



«Los receptores celulares por los que las variantes del covid-19 entran en el cuerpo están presentes en el ojo», explicó Aslam, quien agregó que estos «se encuentran en diferentes partes del ojo: células que recubren la retina, la parte blanca y el párpado

Según la especialista, esta inflamación ocular podría ser más común entre los infectados con la cepa B.1.1.529 que con otras. «Esto sugeriría que la conjuntivitis podría ser un síntoma de la variante ómicron», resumió.

Las declaraciones de la doctora son respaldadas por un estudio publicado en 2020 en Canadian Journal of Ophthalmology que sugiere que la conjuntivitis podría ser un síntoma del covid-19. La investigación analizó a una mujer de 29 años que sufría la conjuntivitis y al mismo tiempo dio positivo por coronavirus.

La variante ómicron, detectada por primera vez en el continente africano en noviembre de 2021, se caracteriza por una alta cantidad de mutaciones y por su mayor capacidad para esquivar la protección de las vacunas existentes. No obstante, los primeros datos sugieren una menor gravedad de la enfermedad en los pacientes infectados con esta cepa.

La variante del coronavirus nombrada ómicron se ha convertido en la cepa dominante en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. Aunque parece que esta variante es menos agresiva, los médicos alertan que no existe base científica para afirmarlo.

La situación con los contagios por coronavirus sigue preocupando a los expertos médicos que monitorean la evolución de la pandemia en las Américas.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó la semana pasada que los casos se habían duplicado en la región, sobre todo por la incidencia de la variante ómicron.

¿Cómo incide la variante ómicron en América Latina?

Aún hay muchas dudas acerca de la incidencia de esta nueva cepa y si realmente nos estamos aproximando hacia el inicio del fin de la crisis sanitaria.

Andrés Vecino, investigador de Sistemas de Salud del Departamento de Salud Internacional de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins dijo a la Voz de América que “esta variante ya está presente en muchos países” de la región sur del continente americano y, en algunos casos, ya es la dominante.

“Los datos de vigilancia que se han hecho en diciembre y enero muestran que ha habido un incremento. En diciembre, muchos países de Latinoamérica tenían la proporción de casos de ómicron al 50 por ciento. Ahora, más recientemente, México y Argentina reportan que por lo menos el 80 por ciento de los casos son de ómicron”, explicó.

Vecino destacó que esta nueva cepa no solamente se está “expandiendo” y “generando una gran cantidad de afecciones”, sino que también “está desplazando a otras variantes”, una tendencia que ya se había visto en el pasado.

“Es lo mismo que se ve con cualquier otra variante que es altamente transmisible. Es lo mismo que pasó con delta antes que desplazara a alfa, beta y gamma”.

¿Por qué es tan importante la prueba de COVID-19?

Organismos sanitarios internacionales, como la OPS o la Organización Mundial de la Salud (OMS), han puesto de manifiesto la necesidad de que las pruebas PCR y de antígenos sean más accesibles para la población, especialmente en aquellos países con menos recursos y sistemas de salud más precarios.

El objetivo, según dicen los expertos, es que a mayor información, hay más posibilidades de identificar los infectados y ponerlos en cuarentena para frenar los brotes.

Sin embargo, algunos países de América Latina están teniendo serios problemas para hacer pruebas de detección de coronavirus a gran escala, precisamente por la escasez de recursos.

Por lo tanto, según Vecino, también resulta muy difícil identificar los casos de ómicron en esta región.

“Siempre ha sido un problema el poder detectar el número total de casos. Es muy difícil detectar todos los casos, entre otras cosas porque muchos casos son asintomáticos o son leves. Y digamos que muchas veces las personas van demasiado tarde a testearse y ya no se detecta”, advirtió durante la entrevista con la VOA.

¿Cuáles son los síntomas de la variante ómicron?

Con estas dificultades para identificar esta variante ómicron a simple vista, Vecino instó a la población a que, ante cualquier síntoma, se considere que uno ya está contagiado con el coronavirus.

Según él, parece que los síntomas de ómicron están más relacionados “con las vías aéreas superiores, es decir, la nariz, la boca, la garganta” y no con los pulmones.

“Digamos que es muy preliminar. Entonces eso hace que la gente lo confunda con una gripe cualquiera, por lo que se ha hecho más difícil la detección en la parte de los síntomas”, explicó.

Casos de ómicron no son necesariamente menos graves

Al mismo tiempo, apuntó, el hecho de que haya habido un alto índice de vacunación contra el coronavirus en la población ha desencadenado en “una mayor probabilidad de que ómicron se encuentre con personas vacunadas o inmunizadas previamente y que sus síntomas sean menores”.

Pese a eso, advierte que aunque “pareciera ser que son casos más leves”, esa no es una “observación empírica” y “no necesariamente implica que esta variante sea menos severa”.

¿Por qué creemos que ómicron es menos agresiva?

“Después de dos años, muchas personas particularmente en Latinoamérica se han infectado previamente y están inmunizadas a través de la infección o el 65 por ciento de la población latinoamericana se ha vacunado”, dijo Vecino.

“Es posible que simplemente estemos viendo una variante que podría ser igual de grave, pero está afectando a una población que está mucho mejor preparada”, afirma el experto.

En definitiva -explica- “estamos viendo más casos y que, en general, parece ser menos severos, aunque no necesariamente es un atributo intrínseco de la variante, sino que más bien puede ser de las características de la población”.

¿Cuándo llegará el inicio del fin de la pandemia?

Lo que muchos se preguntan ahora es en qué momento se puede empezar a hablar del inicio del fin de la pandemia, teniendo en cuenta que, por ejemplo, algunos países de Europa están abordando la posibilidad de considerar la pandemia del coronavirus como una gripe habitual en un futuro cercano.

“Técnicamente una endemia, que es hacia donde vamos, porque el virus va a convivir con nosotros de aquí en adelante durante muchísimos años. (Eso) ocurre cuando las tasas de transmisión son predecibles”, explicó Vecino.

“Hace tres meses no podíamos predecir esta ola de ómicron, hace un año no estábamos prediciendo la ola de delta. En el momento en el que las tasas se vuelvan predecibles es cuando podemos decir que estamos ya en una endemia”, agregó.

La vacunación frente a ómicron y a otras variantes

Esa situación puede variar en cada país dependiendo de si su población se ha infectado previamente o si hay más vacunados. “En general, los países de la región que tuvieron altas tasas de infección previas y que tienen una vacunación que va avanzando, uno esperaría que lleguemos a una endemia”, dijo.

Porque, después de todo, “si no hubiera vacunas, probablemente ómicron hubiese sido mucho peor”.

A pesar de estas buenas perspectivas, no hay que bajar la guardia. Sobre todo porque si “apareciera otra variante en particular que escapa a la inmunidad de las vacunas actuales, podríamos llegar en el cual esto, de alguna manera, comience de nuevo”.

“Por eso es que es tan importante que el mundo entero se vacune. Si toda la población está vacunada, el riesgo de variantes es menor”, insistó.

¿Quiénes corren más riesgo?

El investigador de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins señala directamente a los no vacunados o a los que no han completado su pauta de vacunación porque considera que son ellos los que corren más riesgos de sufrir consecuencias mucho más severas por el mortal virus.

“Las personas que no tienen las segundas dosis en regímenes que las requieren, las personas con enfermedades crónicas que requieren una vacuna de refuerzo pero no la han recibido”, dijo, y aclaró que eso no afecta tanto a los menores de edad ya que a ellos “en general, les ha ido bien”.

Ese mensaje, el de la vacunación masiva, es el que se ha venido repitiendo constantemente por parte de las autoridades sanitarias ya que, basándose en datos científicos, aseguran que se ha demostrado que las vacunas son efectivas para frenar los brotes y otras variantes. (Información RT y Voz de América).