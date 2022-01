Saber administrar las finanzas, el primer paso para iniciar el año 2022

Inicia un año nuevo y sin duda el aspecto administrativo en el hogar es muy importante; pues contamos con ingresos, gastos, metas financieras y el objetivo de hacer rendir el dinero para lograr mayores ganancias. Entonces, ¿Cómo organizar las finanzas en el hogar, para convertirla en un negocio rentable?

De acuerdo con el experto en Finanzas Familiares, Salomón Frost, “La falta de planeación y preparación en el aspecto financiero del hogar, es la primera gran causa de desastres que pudieron prevenirse, si se hubiera actuado con mayor responsabilidad y criterio.”

La idea es entonces, según Frost “que la familia asuma de forma consciente y con optimismo sus proyectos económicos y financieros; aunque el camino exige mayores esfuerzos, implica unidad en el sentir y actuar como un solo cuerpo, entendiendo que se persiguen los mismos objetivos y metas.”

Algunas de las medidas sencillas que puede tomar en el hogar y que le permitirán alcanzar el ahorro son los seguros; instrumentos financieros que le permiten administrar sus riesgos: Al comprar un seguro, se transfiere el costo de una posible pérdida a la compañía de seguros a cambio de una tarifa, conocida como la prima.

¿Por qué debería tomar un seguro?

Al respecto, Yelena Campos Vásquez, gerente de Experiencia al Cliente de Positiva Compañía de Seguros comenta “Una de las enseñanzas que deja la pandemia que vivimos es que ocurren sucesos imprevistos y que no estamos preparados para afrontarlos. Precisamente los seguros representan esa protección. Un ejemplo, de muchos que se pueden dar, es ante la pérdida de un ser querido y que esa persona fuera el soporte del hogar, el seguro protege a la familia para que ese duro golpe no trascienda al tema económico e impacte su estado emocional y la calidad de vida del grupo familiar.”

Eso sucede porque cuando ocurren hechos cubiertos en un contrato, las aseguradoras se encargan de reponer las pérdidas o daños sufridos, gracias al pago de una indemnización o la prestación de un servicio.

“Los seguros le ayudan a cumplir los sueños o metas familiares al poder proteger el patrimonio construido, atender los temas de salud o cubrir los riesgos que se materializan por diferentes hechos como terremotos, accidentes que comprometen la vida, entre otros”, señala la ejecutiva.

Los seguros son parte de sus finanzas personales, es importante que se vean como una inversión, ya que son la mejor herramienta para proteger personas, familias y bienes.

Después de planificar un seguro, es muy importante que tome medidas en cuanto a su presupuesto, reconociendo cada detalle de lo que gana y de lo que gasta, sume todos sus gastos (obligatorios, gastos fortuitos y ahorro) y réstelo a sus ingresos. Si está gastando más de lo que gana, se encuentra en problemas.

Pautas para el ahorro

Tenga en cuenta que el ahorro en el hogar debe ser parte del día a día y convertirse en una cultura familiar; así se dará cuenta que como en los negocios, es importante analizar los gastos y buscar la mejor manera de reducirlos o eliminarlos, desde los gastos que son completamente innecesarios y pueden eliminarse, hasta aquellos que, aunque cubren necesidades básicas pueden disminuirse.

• Mercado: Compre inteligentemente, haga una lista de mercado aprovechando las ofertas y compre solamente lo necesario para no alterar el presupuesto.

• Compras: Dentro del presupuesto general guarde siempre un porcentaje para el gasto de vestuario para evitar comprar a crédito.

• Ahorro en casa: Destine un día especial para utilizar la lavadora, reduzca el tiempo de la ducha, trate de acumular la loza y haga una sola lavada, se aconseja tener la parte de la nevera limpia y ventilada y así consumirá 15% menos de energía, en cuanto a la luz aproveche la luz solar.

• Control a “gastos hormiga”: Son consumos pequeños que en la cotidianidad no parecen repercutir en el presupuesto, sin embargo, generan un alto impacto en las finanzas personales. Son esas compras frecuentes que no tenemos presente en nuestro presupuesto y lo afectan: El café que compras todos los días, comer fuera de casa, suscripciones que pagas, pero no utilizas y pequeños vicios como el tabaco, entre otros. Por eso, es muy importante hacerlos consientes, identificarlos y llevar un control de ellos en el presupuesto a corto y largo plazo.

Finalmente, la coach Cristina Mendoza aconseja organizar reuniones de rendición de cuentas, “son reuniones familiares que permitan analizar, reencuadrar y celebrar los avances en el ahorro; programar un almuerzo, una cena o una tarde de onces con todos los miembros del hogar para felicitarlos por su esfuerzo y motivarlos a seguir adelante.”

Así que recuerde …cuidar sus finanzas es la mejor forma de asegurar el futuro de su familia.