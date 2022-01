Vuelven los senderos ecológicos. Caminos Santa Ana-La Aguadora y La Vieja funcionarán el fin de semana

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) dio a conocer los horarios y recomendaciones para el ingreso a los caminos de Santa Ana – La Aguadora y La Vieja, para lo cual es necesario que se realice un registro previo en la APP “Caminos de los cerros orientales” o en www.acueducto.com.co en el link “Visitas EAAB”.

La EAAB informó que desde ahora el aplicativo “Caminos de los cerros orientales” estará disponible para reservar las visitas en reemplazo de la anterior App “Visitas EAAB”.

El camino Santa Ana-La Aguadora abrirá de jueves a viernes de 6:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. y los sábados, domingos y festivos en un horario de 6:00 a.m. a 12.00 p.m. (lunes cerrado). Para cumplir con los aforos autorizados, el aplicativo aceptará el ingreso de 331 personas/día entre semana y 507 personas/día fin de semana.

Por su parte, el camino de la Quebrada La Vieja estará abierto demartes a viernes de 6:00 de la mañana hasta las 11:00 de la mañana y los sábados, domingos y festivos en el horario de 5:45 de la mañana a 12:00 de la tarde. El aforo permitido en este sendero los fines de semana es hasta 775 visitantes y entre semana de 419.

La EAAB recomienda tener en cuenta las siguientes medidas de bioseguridad:

· No asistir al camino en caso de tener síntomas de gripe, fiebre o dificultad para respirar.

· Usar tapabocas.

· Mantener el distanciamiento social de 2 metros en las filas de ingreso y en el recorrido dentro del camino.

· Evitar el contacto físico con otros asistentes.

· Usar gel antibacterial.

· Usar ropa cómoda y calzado para senderismo.

· Hidratarse constantemente.

· Usar bloqueador solar.

· Llegar con cinco minutos de anticipación a su hora reservada para evitar aglomeraciones.

· Realizar el recorrido por los sitios demarcados.

· Llevar el carnet de vacunación en físico o digital.