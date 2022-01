Claudia López asegura que se registró notable disminución en homicidios y otros delitos durante las primeras semanas de 2022

La alcaldesa Claudia López aseguró este jueves que en Bogotá se registró una notable disminución en homicidios y otros delitos durante las primeras semanas de 2022.

Durante los primeros días de enero se registraron 42 homicidios, lo que representa una baja de 18% con respecto al mismo período de 2021; 15 casos de extorsión, frente a 54 en 2021; 755 lesiones personales frente a 924 de 2021; 3.362 casos de hurto a personas frente a 3.691 de 2021; 164 hurtos a establecimientos comerciales, frente a 428 de 2021; y 245 hurtos a residencias, frente 439 de 2021.

Con respecto al hurto de celulares, se registró una disminución de 27% (1.690 en 2022 frente a 2.314 en 2021); mientras que el hurto a bicicletas reflejó una caída de 41% (314 en 2022 frente a 536 en 2021).

Otros indicadores que también registran tendencia a la baja son los delitos sexuales, de los cuales se cometieron 257 en los primeros días de 2021 y 100 en los primeros días de 2022; así como 601 casos de violencia intrafamiliar, en lo corrido de este año, frente a 1319 casos de 2021.

Desde la localidad de Kennedy, la alcaldesa López destacó los resultados alcanzados en la ciudad y en este sector de la ciudad. “Hemos venido trabajando con los tenderos, con los jóvenes, con los microempresarios para apoyarlos en su reactivación económica, con los vecinos, con los comerciantes de Kennedy, fortaleciendo los frentes de seguridad local. ¡La unión hace la fuerza!”, afirmó.

La alcaldesa resaltó los indicadores que señalan cómo en Kennedy, al igual que en el resto de la ciudad, se registran índices de reducción en materia delictiva. Por ejemplo, mientras que en diciembre de 2021 se registraron 18 homicidios, durante enero se contabilizan 5. Por su parte, los casos de hurto a personas, que en diciembre fueron 1.120, han caído a 330 en el presente mes.

Durante el mismo periodo también se observan disminuciones en hurto a residencias (de 49 a 29), hurto a comercios (de 42 a 10), hurto a vehículos (de 69 a 30) y hurto a motocicletas (de 48 a 36).

Esta mejora en los índices, destacó la alcaldesa, es en parte el resultado del aumento del número de agentes de policía en la estación de Kennedy. “De agosto a hoy hemos incrementado la inversión social, en mantenimiento vial, en empleo, y en seguridad, por ejemplo, con 167 uniformados más en la localidad”, detalló.

“Gracias al refuerzo de policía y de presencia, todos los indicadores de seguridad están mejorando en Kennedy. A las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar o sexual: den el primer paso. Estamos listos para judicializar a los abusadores que las agreden, a ustedes y a sus hijos”, añadió la mandataria distrital.

El objetivo fundamental de estos recorridos –indicó la alcaldesa Mayor– será “fortalecer el diálogo con las comunidades, el trabajo de recuperación de espacio público, operativos de seguridad y llevar toda nuestra oferta institucional en terreno. Vamos a tener esta dinámica siempre en cada localidad: consejo de seguridad, trabajo con la comunidad, recorrido, visita, y en la tarde tendremos Consejo de Gobierno para ver cómo vamos”.

“Aquí no hay vecinos buenos y malos, toda la gente de Kennedy es buena, todos quieren vivir en paz, no vamos a dejar que la politiquería cause divisiones innecesarias por propósitos electorales. Todos queremos convivencia, trabajar, inversión social y seguridad”, puntualizó la mandataria.